(Nhà Trắng/VnExpress) – Hoa Kỳ hứa hỗ trợ thêm về vac-xin ngừa Covid-19 cho Việt Nam. Đây là một trong những nội dung của cuộc điện đàm ngày 01/07/2021 giữa cố vấn an ninh quốc gia Jake Sullivan và phó thủ tướng Phạm Bình Minh. Tuần trước, Hoa Kỳ thông báo cung cấp 55 triệu liều vac-xin cho một số nước, trong đó có Việt Nam. Bên cạnh đó, bộ Y Tế Việt Nam sẽ được cấp 332,3 triệu đô la (từ ngân sách chính phủ và Quỹ vac-xin) để mua thêm 31 triệu liều vac-xin Pfizer và 30 triệu liều AstraZeneca từ công ty Vietnam Vaccin JSC (VNVC). Đây là công ty giao lô vac-xin đầu tiên cho Việt Nam vào tháng Hai. Việt Nam muốn có được 150 triệu liều vac-xin trong năm nay để tiêm chủng cho 70% dân số. Nhưng cho đến nay, Việt Nam mới chỉ nhận được 4,5 triệu liều từ chương trình COVAX, một số nước khác và từ các hợp đồng thương mại.

(AFP) – Miến Điện phong tỏa thành phố lớn thứ 2 Mandalay vì Covid-19. Trước số ca nhiễm không ngừng tăng và trong bối cảnh nhân viên y tế vẫn đình công chống đảo chính, chính quyền tập đoàn quân sự phải phong tỏa thành phố miền trung có 1,7 triệu dân từ ngày 02/07/2021. Trước đó, trong chuyến công du Matxcơva, tướng Min Aung Hlaing đã đặt mua 2 triệu liều vac-xin của Nga nhưng không rõ loại nào. Từ đầu năm đến nay, Miến Điện mới chỉ nhận được 1,5 triệu liều vac-xin được Ấn Độ chuyển sang, trong khi dân số nước này là 54 triệu người.

(Yonhap) – Seoul im lặng về khả năng Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên trao đổi liên lạc. Mục tiêu có lẽ là để chuẩn bị cho một cuộc thượng đỉnh giữa Kim Jong Un và tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden. Trong cuộc họp báo trưa nay 02/07/2021, bộ Thống Nhất Hàn Quốc nói « không hay biết » về tin lãnh đạo hai nước Triều Tiên trao đổi một bức thư với nội dung chính là bàn thảo về khả năng thượng đỉnh Joe Biden – Kim Jong Un. Sự kiện đó được dự trù diễn ra vào tháng 5/2022.

(AFP) – Mỹ « quan ngại » sau tiết lộ Trung Quốc xây dựng hơn 110 hầm để phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa. Theo Washington Post ngày 01/07/2021 ? Trung Quốc đã bắt đầu xây dựng hơn 110 cơ sở được dùng làm bệ phóng các tên lửa xuyên lục địa. Tất cả được phát hiện trong khu vực sa mạc ở phía tây bắc thành phố Ngọc Môn, thủ phủ tỉnh Cam Túc. Phát ngôn viên bộ Ngoại Giao Mỹ, Ned Price nhận định : đây là dấu hiệu mới nhất bên cạnh rất nhiều những thông tin khác cho thấy kho vũ khí nguyên tử của Trung Quốc đang được tích lũy với mức độ nhanh hơn và cao hơn so với những dự phóng của Hoa Kỳ.

(Yonhap) – Mỹ liệt Bắc Triều Tiên vào những nước tệ nhất về buôn người. Báo cáo thường niên của Mỹ, được công bố ngày 01/07/2021, liệt chế độ Bình Nhưỡng vào danh sách 11 chính phủ có « một chính sách hoặc một mô hình » buôn người trong khuôn khổ những chương trình do chính phủ tài trợ, cưỡng ép lao động trong dịch vụ y tế liên quan đến chính phủ hoặc một số lĩnh vực khác, nô lệ tình dục trong các trại của chính phủ, sử dụng hoặc tuyển quân trẻ em. Ngoài Bắc Triều Tiên, nằm trong danh sách còn có Afghanistan, Miến Điện, Trung Quốc, Cuba, Erythrea, Iran, Nga, Nam Sudan, Syria và Turkmenistan.

(Reuters) – Mỹ ngưng chương trình đào tạo sinh viên quân sự cho Cam Bốt. Thông báo được sứ quán Hoa Kỳ tại Phnom Penh đưa ra hôm 01/07/20201. Đây là dấu hiệu mới nhất cho thấy căng thẳng giữa Cam Bốt và Mỹ. Chính quyền Washington quan ngại về sự hiện diện ngày càng lớn của Trung Quốc tại Cam Bốt và Phnom Penh đang trở thành một trong những đồng minh quan trọng nhất của Bắc Kinh tại Đông Nam Á.

(Reuters) – Liên Hiệp Quốc kêu gọi tập đoàn quân sự Miến Điện trả tự do cho bà Aung San Suu Kyi. Sau khi quân đội Miến Điện trả tự do cho hơn 2.000 tù nhân, ngày 01/07/2021, tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres, một lần nữa kêu gọi « trả tự do ngay lập tức cho tất cả những người bị bắt giữ tùy tiện, trong đó có tổng thống Win Myint và cố vấn Nhà nước Aung San Suu Kyi ».

(Swiss Info) – Thụy Sĩ gia tăng trừng phạt tập đoàn quân sự Miến Điện. Ngày 01/07/2021, bộ Kinh Tế đưa thêm 8 người, trong đó có 4 bộ trưởng và 3 thứ trưởng của tập đoàn quân sự, bị đưa vào danh sách trừng phạt vì « tham gia và ủng hộ các hành động và chính sách vi phạm nền dân chủ và Nhà nước pháp quyền tại Miến Điện, cũng như các hành động đe dọa hòa bình, an ninh và ổn định ». Những nhân vật bị trừng phạt sẽ bị cấm vào Thụy Sĩ và mọi tài sản của họ nếu có ở Thụy Sĩ đều bị phong tỏa.

(AFP) – 130 quốc gia đồng ý về mức thuế doanh nghiệp tối thiểu toàn cầu 15 %. Tổng thư ký Tổ Chức Hợp Tác Phát Triển Kinh Tế, Mathias Cormann hôm qua 01/07/2021 đánh giá đây là một « ngày lịch sử » : sau nhiều năm nghiên cứu, đàm phán, cuối cùng 130 nước đồng ý về sáng kiến đánh thuế tối thiểu 15 % vào tất cả các tập đoàn lớn trên thế giới. Trong số các quốc gia hưởng ứng đề xuất được Hoa Kỳ đưa ra nhân thượng đỉnh G7 hồi tháng 6/2021 không có Ai Len và Hungary. Đây là những quốc gia có mức thuế doanh nghiệp thấp hơn so với 15 % quy định, một lá chủ bài của những nước này để thu hút các tập đoàn quốc tế vào hoạt động trên lãnh thổ của mình.

(AFP) – Khánh thành bức tượng tưởng nhớ cố công nương Diana. Đúng kỷ niệm 60 năm ngày sinh Diana, hai con trai bà là hoàng tử William và Harry hôm 01/07/2021 khánh thành bức tượng Lady Di trong khu vườn của tòa lâu đài Kensington. Đó là một bức tượng đồng, với hình ảnh ba đứa trẻ bao quanh công nương Diana. Tác giả bức tượng nói trên là nhà điêu khắc Ian Rank Broadley. Ông lấy nguồn cảm hứng từ những năm cuối đời, Lady Di đã rất năng động trong các hoạt động từ thiện đặc biệt là những chương trình bảo trợ trẻ em tại các nước nghèo. Là người vợ đầu của thái tử Charles, công nương Diana qua đời tại Paris trong một tai nạn giao thông năm 1997, khi bà 36 tuổi.

(Reuters) – Một bức tượng Nữ Thần Tự Do thứ hai tại New York. Kể từ hôm 01/07/2021 một bức tượng Nữ Thần Tự Do thứ hai được dựng lên tại đảo Ellis Island. Tác phẩm cao chưa đầy 3 mét, nên nhiều người gọi là “cô em gái” của bức tượng đồ sộ ngự tọa trên đảo Liberty Island, cảng New York từ năm 1886. Tượng Nữ Thần Tự Do thu nhỏ là bản sao nguyên mẫu mà tác giả là nhà điêu khắc Frédéric-Auguste Bartholdi. Bảo tàng Musée des Arts et Métiers của Paris cho New York mượn bức tượng nói trên trong 10 năm với ngụ ý thể hiện sự gắn bó giữa hai dân tộc Pháp và Mỹ. Ngoài ra, ở thời điểm này, Paris và New York cùng nhấn mạnh đến hình ảnh “Nữ Thần Tự Do với ngọn đuốc sáng dẫn đường cho nhân loại”.

(AFP) – Nhiệt độ kỷ lục tại Nam Cực được ghi nhận 18,3°C ngày 06/02/2021. Nhiệt độ này được ghi nhận ở trạm khoa học Esperanza của Achentina và là mức cao chưa từng có ở Nam Cực, vượt qua 17,5°C được ghi nhận ở cùng địa điểm vào ngày 24/03/2015. Theo Tổ chức Khí tượng Thế giới ngày 01/07, sự kiện này cho thấy cần có những biện pháp khẩn cấp chống biến đổi khí hậu.

(AFP) – Chạy đua lên không gian : đến lượt nhà tỷ phú Anh, Richard Branson nhập cuộc. Hôm 01/07/2021, chủ nhân tập đoàn Virgin thông báo kế hoạch thám hiểm không gian. Nếu điều kiện cho phép, kể từ ngày 11/07 này, tức chưa đầy hai tuần nữa, Richard Branson sẽ đáp phi thuyền Virgin Galactic lên không gian. Như vậy là tỷ phú người Anh này còn đi trước cả sáng lập viên tập đoàn Amazon, Jeff Bezos hay chủ nhân Tesla, Elon Musk.

