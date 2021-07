Quảng cáo Đọc tiếp

(AFP) - Indonesia nhập khẩu khí ô-xy từ Singapore. Hơn 10.000 bình dưỡng khí ô-xy đã được vận chuyển khẩn cấp bằng máy bay vận tải Hercules C-130 từ Singapore theo như thông báo của chính phủ Indonesia hôm nay, 06/07/2021. Trước làn sóng dịch bệnh nghiêm trọng, Jakarta còn kêu gọi nhiều nước trong khu vực, kể cả Trung Quốc, hỗ trợ khẩn cấp ô-xy trước tình trạng thiếu hụt dưỡng khí tại các bệnh viện để chữa trị cho các bệnh nhân nhiễm Covid-19. Hôm qua, chính quyền Jakarta yêu cầu mọi nguồn dự trữ khí ô-xy có sẵn phải được ưu tiên gởi đến các bệnh viện, hiện đang bị quá tải.

(AFP) - Một nhà nghiên cứu chính trị Đức bị tình nghi làm gián điệp cho Trung Quốc. Theo thông cáo hôm nay 06/07/2021 của Viện Công Tố Liên Bang Đức, nhà nghiên cứu chính trị, Klaus L, lãnh đạo một cơ quan tư vấn bị tình nghi làm gián điệp cho Trung Quốc trong khoảng thời gian 2010-2019. Ông này đã bị câu lưu để thẩm vấn từ ngày hôm qua và có thể sẽ bị tạm giam vì bị nghi ngờ đã bán cho Trung Quốc các tin tức tình báo mà ông thu thập chủ yếu qua những tiếp xúc với các quan chức chính trị cao cấp của Đức.

Là giáo sư lãnh đạo một nhóm tư vấn chính trị có uy tín quốc tế, ông Klaus có thể đã được tình báo Trung Quốc tiếp cận trong một chuyên đi hội thảo hồi tháng 6/2010. Viện Công Tố Liên Bang Đức khẳng định : « Các nhân viên mật vụ Trung Quốc đã tiếp xúc với nghi can để đề nghị hợp tác … trong thời gian sau đó, đến tận tháng 11/2019, nghi can đã thường xuyên cung cấp tin tức cho cơ quan tình báo Trung Quốc, trước hoặc sau các chuyến công du cấp Nhà nước hay các hội nghị đa quốc gia ».

(AFP) - Nga : Mảnh vỡ máy bay mất tích được tìm thấy ở vùng Viễn Đông. Bộ phận báo chí của hải quân Nga nêu rõ một phần thân chiếc máy bay đã được tìm thấy trên đất liền, phần còn lại ở trên biển Okhotsk, cách cảng hàng không Palana « khoảng 4-5 km ». Cả 28 người trên chiếc máy bay này đều thiệt mạng. Truyền thông Nga cho biết do sương mù dầy đặc, chiếc Antonov An-28, được đưa vào sử dụng từ năm 1982, nối tuyến Petropavlovsk-Kamtchatski, đã đâm vào vách núi khi chuẩn bị hạ cánh.

(Reuters) - Nga sẵn sàng tham gia bảo vệ an ninh biên giới Afghanistan - Tadjikistan. Thứ trưởng Ngoại Giao Nga, Andrei Roudenko, ngày 06/07/2021, khẳng định căn cứ quân sự Nga tại Tadjikistan có đầy đủ phương tiện để bảo đảm an ninh biên giới giữa hai nước. Matxcơva sẵn sàng có những biện pháp bổ sung nếu thấy cần thiết. Tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh hôm qua hơn 1.000 binh sĩ Afghanistan đã băng qua biên giới chạy trốn trước đà tiến quân sự như vũ bão của phe Taliban. Tổng thống Tadjikistan đã phải huy động thêm 20 ngàn binh sĩ dự bị để tăng cường an ninh biên giới.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí Đăng ký