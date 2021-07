WHO thiếu 17 tỷ đô la Mỹ cho cuộc chiến chống Covid-19

Tổng giám đốc Tổ Chức Y Tế Thế Giới ( WHO), Tedros Adhanom Ghebreyesus, trong một cuộc họp tại Genève, Thụy Sĩ ngày 24/05/2021.

Những thiếu thốn về cơ sở vật chất, bộ kit xét nghiệm, vacxin, thuốc điều trị…đang là thách thức lớn cho thế giới trong cuộc chiến chống lại Covid-19, Tổ chức Y Tế Thế Giới (WHO) cảnh báo.

Theo hãng tin AFP, hôm qua 06/07/2021, tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới, ông Tedros Adhanom Ghebreyesus đã báo động tình trạng « hai tốc độ » trong cuộc chiến chống đại dịch Covid-19, khi nhấn mạnh đến sự chênh lệch giữa các nước về khả năng và phương tiện.

Lãnh đạo WHO nhấn mạnh, các nước đang mở cửa trở lại là những nước đã kiểm soát được nguồn cung ứng các thiết bị y tế khẩn cấp như thiết bị bảo hộ y tế cá nhân, các thiết bị xét nghiệm, ô-xy và đặc biệt là vac-xin, trong khi đó, nhiều nước khác đã không thể tiếp cận đầy đủ những sản phẩm này và do vậy, phải đối mặt với những làn sóng bệnh nhân nhập viện và tử vong. Và các biến thể của virus corona lại càng làm cho tình hình trở nên trầm trọng.

Theo báo cáo tài chính của hệ thống ACT toàn cầu, hệ thống giúp đẩy nhanh tiến độ tiếp cận với các thiết bị y tế chống Covid-19 tại các nước kém phát triển, hiện vẫn còn thiếu gần 17 tỷ đô la Mỹ trước tháng 12/2021. Trong đó, cần gấp hơn 8 tỷ đô la.

Ngoài ra, tỉ lệ được tiêm vac-xin đang rất chênh lệch giữa các quốc gia giàu và nghèo : theo thống kê của AFP, tính đến ngày 06/07/2021, tại các quốc gia thu nhập cao, 84% người dân đã được chích ngừa, còn tại 29 nước nghèo nhất, thì tỷ lệ này là 1%.

Dè dặt trong chia sẻ vacxin

Hôm 06/07 vừa qua, Covax – chương trình phân bổ vac-xin toàn cầu- cho biết 100 triệu liều vac-xin đã được phân bổ tới 135 quốc gia và vùng lãnh thổ. Số liệu này thấp hơn nhiều so với kì vọng 300 tới 400 triệu liều. Nguyên nhân là Ấn Độ cấm xuất khẩu vacxin AstraZeneca do Viện huyết thanh nước này sản xuất, trong khi vac-xin do viện này sản xuất chiếm số lượng lớn.

Hậu quả là, nhiều nước không có đủ vacxin tiêm mũi thứ hai, nâng cao khả năng đề kháng cho những người đã tiêm một liều, ảnh hưởng đến uy tín của chiến dịch tiêm chủng.

