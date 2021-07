Quảng cáo Đọc tiếp

(AFP) - Tổng thống Haiti bị sát hại tại nhà riêng ở Port-au-Prince. Ngày 07/07/2021, một ngày sau vụ ám sát tổng thống Jovenel Moise, bốn "lính đánh thuê" đã bị bắn hạ và hai người khác bị bắt. Những người này được cho là tham gia vào nhóm "người nước ngoài nói tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha" đã tấn công nhà riêng và bắn 12 phát đạn vào tổng thống trong đêm 06-07/07. Hiện vẫn chưa rõ danh tính của những người này, cũng như động cơ gây án. Trong phiên họp khẩn cấp ngày 07/07, Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc đã yêu cầu những thủ phạm vụ ám sát "phải nhanh chóng bị đưa ra xét xử". Giáo hoàng Phanxicô và tổng thống Mỹ Joe Biden lên án "hành động ghê tởm", còn Liên Hiệp Châu Âu quan ngại "vòng xoáy bạo lực".

(AFP) - Hungary chống tối hậu thư của Liên Hiệp Châu Âu về luật LGBT. Luật liên quan đến cộng đồng người đồng tính, lưỡng tính, chuyển giới hay phi giới tính (LGBTQIA) được Nghị Viện Hungary thông qua ngày 15/06 và có hiệu lực từ ngày 07/07/2021. Liên Hiệp Châu Âu đã dọa mở thủ tục để chống lại luật bị cáo buộc phân biệt đối xử với cộng đồng LGBT, thư cảnh cáo có thể được gửi đến chính quyền Budapest vào khoảng giữa tháng Bẩy. Tuy nhiên, đối với chính quyền tổng thống Orban ngày 06/07, đây là "chiến dịch chưa từng có" do Bruxelles phát động nhắm vào Hungary.

(Reuters) - Trung Quốc mở rộng trừng phạt nhiều công ty dịch vụ thanh toán. Ngày 07/07/2021, ngân hàng trung ương Trung Quốc thông báo những biện pháp chống độc quyền, được áp dụng đối với tập đoàn Ant, một chi nhánh của Alibaba, sẽ được mở rộng sang nhiều công ty dịch vụ thanh toán khác. Trước đó, do bị gây áp lực, tập đoàn Ant đã phải từ bỏ niêm yết trên thị trường chứng khoán. Ant Group cũng phải tái cấu trúc để thành một công ty cổ phần tài chính, cũng như phải từ bỏ ứng dụng thanh toán Alipay và một số hoạt động khác.

(Human Rights Watch) - Tổ chức nhân quyền Mỹ đòi trả tự do cho nhà văn Phạm Chí Thành. Hôm nay, 08/07/2021, tổ chức nhân quyền của Mỹ Human Rights Watch kêu gọi chính quyền Việt Nam trả tự do ngay lập tức cho nhà văn bất đồng chính kiến Phạm Chí Thành và hủy bỏ mọi cáo buộc hình sự đối với ông. Nhà văn Phạm Chí Thành đã bị công an bắt giữ vào tháng 05/2020 với cáo buộc lưu giữ hay phát tán "các thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống lại Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam". Theo Human Rights Watch, ông Phạm Chí Thành "không phạm một tội danh rõ ràng nào, có biểu hiện sức khỏe kém, và đã bị giam giữ hơn một năm không được trợ giúp pháp lý".

(AFP) - Ban hành tình trạng khẩn cấp tại Tokyo trong thời gian Thế vận hội. Chính phủ Nhật Bản hôm nay 08/07/2021 quyết định tái lập tình trạng khẩn cấp dịch tễ tại Tokyo trong suốt thời gian diễn ra Thế vận hội – sẽ khai mạc trong hai tuần nữa. Như vậy Olympic Tokyo (23/07- 08/08) sẽ có ít hoặc không có khán giả dự khán. Quyết định của chính quyền Nhật sẽ ảnh hưởng đến số lượng người tham dự tại chỗ mà các nhà tổ chức Thế vận hội sẽ ấn định tối nay. Biến chủng Delta hiện chiếm khoảng 30% số ca dương tính tại Nhật, và chỉ mới hơn 15% dân Nhật đã tiêm đủ hai mũi vac-xin chống Covid.

(Reuters) - Google bị nhiều bang ở Hoa Kỳ kiện vì lạm dụng quyền lực. Có đến 37 tổng chưởng lý Mỹ hôm qua 07/07/2021 muốn đưa Google ra tòa vì cáo buộc lạm dụng vị thế độc quyền của kho ứng dụng Play Store dành cho người dùng Android. Cuộc điều tra được bắt đầu từ tháng 9/2019 trên hầu hết các bang nước Mỹ, cho thấy 90% các ứng dụng Android được tải xuống ở Mỹ là từ Google Play. Các bang nhất là Utah, Bắc Carolina, Tennessee cho rằng Google đã hưởng lợi khổng lồ và gây áp lực với giới thảo chương để họ không quay sang phía cạnh tranh.

