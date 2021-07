Nghị Viện Châu Âu kêu gọi các lãnh đạo Liên Âu không dự Thế Vận Hội Bắc Kinh

Hôm qua, 08/07/2021, Nghị Viện Châu Âu đã thông qua một nghị quyết kêu gọi các lãnh đạo của Liên Hiệp Châu Âu từ chối lời mời của Trung Quốc đến dự Thế Vận Hội Mùa Đông Bắc Kinh 2022 để tỏ thái độ phản đối những vi phạm nhân quyền, đặc biệt là tại Hồng Kông.

Trong bản nghị quyết, các nghị sĩ châu Âu « lên án một cách mạnh mẽ nhất » việc cưỡng bức nhật báo Apple Daily đình bản, phong tỏa tài sản của tờ báo này và bắt giữ các phóng viên của nhật báo ủng hộ dân chủ. Theo các nghị sĩ châu Âu, với những hành động này, Trung Quốc đã tiến thêm một bước đến việc « giải thể xã hội tự do ở Hồng Kông và chấm dứt vĩnh viễn các quyền tự do báo chí và tự do ngôn luận ở Hồng Kông ».

Nghị quyết (không mang tính ràng buộc pháp lý) của Nghị Viện Châu Âu còn yêu cầu Ủy Ban Châu Âu và các nước thành viên Liên Hiệp Châu Âu xem luật an ninh quốc gia mà Trung Quốc áp đặt lên Hồng Kông là chủ đề « ưu tiên tuyệt đối » trong chương trình nghị sự của mọi cuộc họp giữa Liên Hiệp Châu Âu và Trung Quốc.

Theo hãng tin AFP, Văn phòng đại diện cao cấp nhất của Trung Quốc ở Hồng Kông đã chỉ trích việc Nghị Viện Châu Âu thông qua nghị quyết nói trên, xem đây là một hành động « mị dân » và « gây cản trở » cho hợp tác « hai bên cùng có lợi » giữa Trung Quốc và Liên Hiệp Châu Âu.

Cùng ngày, Quốc Hội Bỉ cũng đã thông qua một nghị quyết cảnh báo về « nguy cơ diệt chủng nghiêm trọng » đối với người Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương. Nghị quyết đã được thông qua với 125 phiếu thuận và không có phiếu chống nào. Quốc Hội của Hoa Kỳ và của một số nước phương Tây cũng đã xem chính sách mà Bắc Kinh thi hành đối với cộng đồng người Duy Ngô Nhĩ Hồi Giáo là hành động « diệt chủng ». Bắc Kinh, hôm nay, qua lời phát ngôn viên bộ Ngoại Giao, đã có phản ứng, yêu cầu Bỉ « sửa chữa ngay lập tức sai lầm để tránh làm tổn hại quan hệ Trung Quốc - Bỉ ».

Chính quyền của tổng thống Joe Biden ngay từ hôm nay 09/07/2021 sẽ đưa thêm vào danh sách đen của Mỹ 10 công ty Trung Quốc và các thực thể khác bị nghi ngờ đã hưởng lợi từ việc cưỡng bức lao động người Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương.

