(RFI) - Nạn đói là một trong những hậu quả nặng nề nhất do đại dịch Covid-19 gây ra. Theo báo cáo mới nhất do tổ chức phi chính phủ Oxfam công bố hôm nay 09/07/2021, số người bị đói đã tăng gấp 6 lần so với hồi đầu đại dịch. Oxfam báo động trên thế giới hiện nay cứ mỗi phút có 7 người chết vì dịch bệnh. Covid-19 với các biện pháp phong tỏa đã làm chậm các hoạt động kinh tế, gây nạn thất nghiệp ồ ạt, thêm vào đó biện pháp đóng cửa biên giới cũng ảnh hưởng tới việc cung ứng lương thực thực phẩm. Oxfam lấy làm tiếc là chính phủ nhiều nước không coi cuộc chiến chống nạn đói là ưu tiên mà lại tăng ngân sách quân sự.

(RFI) - Malaysia : Nạn tự tử gia tăng do Covid-19 và khó khăn kinh tế. Người phụ trách một đường dây nóng chống nạn tự tử cho biết số cuộc gọi nhận được đã tăng 50% từ đợt phong tỏa đầu tiên hồi tháng 03/2020 cho đến nay. Theo điều 309 luật hình sự Malaysia, tự tử là phạm tội. Những ai có ý định tự tử hoặc tự tử không thành có thể phải nộp phạt hoặc bị kết án tù giam. Tuy nhiên, giám đốc một hiệp hội sức khỏe tâm thần tại Malaysia lưu ý là các hình phạt nhắm vào những người có ý đinh tự tử khiến việc chăm sóc họ cũng như việc phòng ngừa nạn tự tử trở nên phức tạp hơn.

(Reuters) - Covid-19 : Pfizer dự kiến vào tháng 08/2021 sẽ đưa ra đề nghị tiêm nhắc lại mũi 3. Giám đốc khoa học của Pfizer, Mikael Dolsten, hôm qua 08/07 thông báo như trên, dựa trên các dữ liệu cho thấy sau khi tiêm phòng 6 tháng, những người đã được chích ngừa lại có nhiều nguy cơ nhiễm Covid-19, nhất là biến thể Delta. Trong khi đó, kháng thể do vac-xin Trung Quốc CoronaVac tạo ra sau khi tiêm ít hiệu quả hơn đối với biến thể Gamma có xuất xứ từ Brazil so với các chủng trước đây. Trên đây là kết quả một nghiên cứu của các nhà khoa học Brazil được ông bố trên tạp chí Y khoa the Lancet hôm nay 09/07.

(AFP) - Olympic Tokyo 2020 : Lễ rước đuốc Thế vận hội không khán giả. Hôm nay 09/07/2021, ngọn lửa Olympic đã tới sân vận động thành phố Tokyo Nhật Bản trong một buổi lễ không có người tham dự. Sự kiện này diễn ra một ngày sau khi có lệnh cấm tại hầu hết các địa điểm diễn ra những sự kiện thể thao vì chính quyền và Ban tổ chức Thế vận hội lo ngại dịch Covid-19. Truớc đó ngày 06/05, Uỷ ban Olympic Quốc tế cũng đã ký một biên bản ghi nhớ với hai phòng thí nghiệm Pfizer và BioNtech để cung cấp vac-xin chống Covid-19 cho tất cả các vận động viên và các đoàn thể thao tới tham gia Olympic Tokyo.

(AFP) - Châu Âu phạt BMW và Volkswagen 875 triệu euro vì thoả thuận về hệ thống kiểm soát khí thải xe hơi. Hôm qua, 08/07/2021, Liên Hiệp Châu Âu đã phạt hai tập đoàn sản xuất ô tô của Đức : Volkswagen 502 triệu euro và BMW 373 triệu euro vì hành vi hạn chế cạnh tranh liên quan đến hệ thống ống xả động cơ diesel. Tập đoàn Daimler (Mercedes) cũng tham gia thoả thuận này nhưng không bị phạt 727 triệu euro vì đã tiết lộ thông tin. Theo cáo buộc của Liên Âu, ba tập đoàn này gặp nhau thường xuyên trong vòng 5 năm tại các cuộc họp kỹ thuật để thảo luận về công nghệ xử lý khí thải chọn lọc xúc tác (SCR) giúp loại bỏ khí thải nitơ oxit (NOx) của ô tô chạy bằng động cơ diesel. Họ thảo thuận tránh cạnh tranh với nhau bằng cách không sử dụng hết tiềm năng của công nghệ này và không lọc khí thải nhiều hơn mức quy định cho phép.

(AFP) - Vụ tấn công tin tặc đòi tiền chuộc : Công ty Mỹ Kaseya sẽ không thể khôi phục máy chủ trước ngày Chủ Nhật 11/07/2021. Ông chủ của công ty công nghệ thông tin và phần mềm quản lý Kaseya hôm nay 09/07/2021 thông báo như trên. Ban đầu Kaseya dự tính kích hoạt trở lại hệ thống vào thứ Hai 05/07 nhưng sau đó đã hoãn lại nhiều lần. Công ty chuyên cung cấp dịch vụ tin học cho 40.000 doanh nghiệp tại 20 quốc gia cho biết có 50 khách hàng trực tiếp bị tin tặc tấn công, nhiều hãng trong số này lại cung cấp dịch vụ cho các doanh nghiệp nhỏ như nhà hàng, phòng khám răng, văn phòng kế toán … Tổng cộng, trong số 800.000 -1 triệu doanh nghiệp, tổ chức sử dụng dịch vụ của Kaseya, có 800-1500 doanh nghiệp bị tác động trong vụ tấn công tin tặc vừa qua.

