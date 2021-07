Rượu vang hồng của Pháp chinh phục thị trường Hoa Kỳ

Thời đại Instagram đã đánh dấu sự xuất hiện của nhiều nhân vật nổi tiếng trên mạng. Tài khoản của họ thu hút đến cả chục triệu người theo dõi trên các mạng xã hội. Sức ảnh hưởng của giới ''influencer'' đôi khi còn mạnh hơn cả các đợt chiến dịch quảng cáo đắt tiền. Có khá nhiều sản phẩm của Pháp nhờ những nhân vật này mà dễ thâm nhập thị trường Mỹ, trong đó có rượu vang hồng, tiếng Pháp gọi ngắn gọn là ''rosé''.

Quảng cáo Đọc tiếp

Rượu vang hồng trở thành một thức uống ''thời thượng'' của giới trẻ thành thị từ khoảng hơn một thập niên nay. Theo lời kể của ông John Lasseter, cựu giám đốc nghệ thuật của hãng phim Pixar và Walt Disney Animation Studios, ông khám phá rượu ''rosé'' của Pháp nhân một chuyến du ngoạn vùng Provence, miền nam nước Pháp. Trong một bữa ăn trưa tại một quán cà phê có sân thượng nhìn ra Địa Trung Hải, ông John Lasseter chợt khám phá rằng hầu như ở mỗi bàn ăn, đều có một chậu nước đá để giữ độ mát lạnh cho các chai rượu vang hồng. Hình ảnh này in đậm trong tâm trí của ông. Sau này, khi hai vợ chồng Nancy và John lập công ty gia đình Lasseter Family Winery, mua một vườn nho ở Sonoma bang California để sản xuất rượu vang, ông thường hay đặt tên Pháp như ''Amoureux, Enjoué, L'Âme du Sage ….. '' cho các chai rượu vang của mình.

Ông hoàng của rượu vang hồng Sacha Lichine

Theo ông Alexander Peartree, giám đốc điều hành nguyệt san Wine Enthusiast, nhân vật đầu tiên đã giúp phổ biến rượu vang hồng của Pháp ở Mỹ là nhà triệu phú người Pháp gốc Nga Sacha Lichine. Được sản xuất tại lâu đài Esclans (vùng Provence), hiệu rosé ''Whispering Angel'' là chai rượu vang Pháp ăn khách nhất trên thị trường Hoa Kỳ. Các kiểu chai vang hồng thượng hạng ''Garrus'' do ông sản xuất, cũng thuộc vào hàng đắt nhất thế giới : khoảng 120 euro một chai. Có thể nói nhà triệu phú này đã thành công trong việc đưa rosé lên hàng xa xỉ phẩm, không kém gì các loại sâm banh đắt tiền như Ruinart, Louis Roederer hay Dom Pérignon ….. cho nên ông thường được giới chuyên ngành mệnh danh là ''Ông hoàng của vang hồng''.

Tại Mỹ, các xu hướng thời thượng thường nảy sinh tại các bang phía đông, rượu vang hồng bắt đầu được phổ biến tại bờ biển South Beach ở bang Miami và Hamptons (Long Island) ở bang New York trước khi lan rộng sang các bang miền Tây Hoa Kỳ. Ban đầu là một thức uống tại các hàng quán, rượu rosé dần dần chinh phục các khu nghỉ dưỡng tư nhân ven biển và các bể bơi ''vô cực'' tại các khách sạn năm sao.

Các thương hiệu ẩm thực, từ đồ ăn đến thức uống, không nhất thiết phải đầu tư vào quảng cáo mà lại được phổ biến trên mạng xã hội, qua các tài khoản của giới người mẫu thời trang, vô địch thể thao, ngôi sao điện ảnh hay thần tượng ca nhạc. Jay Z hay Pharrell Williams đều đầu tư hợp tác với các nhà sản xuất Champagne Pháp để kinh doanh dòng sản phẩm sâm banh có gắn thương hiệu của mình. Môt cách tương tự, ca sĩ nhạc rock Jon Bon Jovi hợp tác với nhà sản xuất rượu vang Pháp Gérard Bertrand ở vùng Languedoc, để tung ra thị trường chai rosé đầu tiên của mình mang tên ''Hampton Water'' vào năm 2018. Một lần nữa trong cách đặt tên, các nhà sản xuất đã nhắm vào phân khúc thị trường cao cấp, khái thác hình ảnh sang trọng của Long Island, một Dolce Vita theo kiểu Mỹ, để kinh doanh loại rượu vang hồng như một sản phẩm đầy chất lượng.

Millennial Pink, màu hồng cực thịnh trên mạng xã hội

Không phải ngẫu nhiên mà rượu vang hồng trở nên cực kỳ thịnh hành (hot trend) trên Instagram. So với vang đỏ hay vang trắng, màu hồng của "rosé" ăn ảnh hơn nhiều khi được chụp bên cạnh hồ tắm, dưới một bầu trời thiên thanh tô điểm với vài cụm mây gợn đục, và bộ áo tắm màu hoa hướng dương của cô gái đang nhảy từ trên cao xuống bể bơi màu ngọc lam. Đó cũng là màu hồng ''Millennial Pink'', được giới trẻ dưới 30 tuổi yêu chuộng, màu của những ly rượu pha có vị ngọt hay màu của những chiếc phao trẻ con hình con ''kỳ lân'' một sừng.

Nhân vật nổi tiếng trên mạng người Mỹ Josh Ostrovsky đã nắm bắt nhanh thị hiếu của đối tượng trẻ dưới 30 tuổi, tài khoản của nhân vật này có hơn 10 triệu người đăng ký. Anh đồng sáng lập công ty Swish Beverage để tung ra loại rượu vang hồng "White Girl Rosé" (vào năm 2015) và loại vang có sủi bọt "Babe Rosé" (năm 2016). Hiệu "Babe Rosé" thay vì được đóng chai lại được bán theo lon như bia hay nước ngọt. Thành công của sản phảm này đã thúc đẩy tập đoàn hàng đầu Anheuser-Busch InBev mua lại Swish Beverage. Với doanh thu đạt tới mức 54 tỷ đô la hàng năm, tập đoàn của Bỉ và Brazil đã ý thức rằng thị trường rosé có nhiều tiềm năng trong khi các thức uống như bia hay nước ngọt đã bị bão hòa.

Cho dù có nổi tiếng cách mấy, một nhân vật trên mạng cũng không thể nào sánh lại một thần tượng điện ảnh như Brad Pitt. Sau khi ký giấy ly hôn với Angelina Jolie, Brad Pitt vẫn giữ lại Lâu đài Miraval để khai thác rượu vang. Công việc trồng nho cất rượu được giao cho gia đình ông Marc Perrin (sở hữu Lâu đài Beaucastel ở vùng Vaucluse và chuyên sản xuất rượu vang Châteauneuf du Pape). Nhờ vào sự hợp tác của chuyên gia người Pháp Marc Perrin, Brad Pitt đã cho ra mắt kiểu chai rosé Miraval đầu tiên vào năm 2012.

Brad Pitt thành công trong ngành sản xuất rosé

Ngay từ những bước đầu, sự cộng tác giữa Brad Pitt và Marc Perrin đã gặt hái nhiều thành công lớn. Miraval là rosé đầu tiên lọt vào danh sách 100 rượu vang ngon nhất trong năm 2012 theo bình chọn của tạp chí "Wine Spectator" của Mỹ. Chỉ trong vài giờ, 6.000 chai Miraval đã được bán sạch, dẫn đến nhiều thành công sau đó, kể cả việc đạt tới mức 2.600 euro một chai ''Muse de Miraval'' nhân kỳ bán đấu giá gây quỹ tài trợ tổ chức bảo vệ môi trường GoodPlanet của Yann Arthus Bertrand vào năm 2019.

Ngôi sao Brad Pitt trước sau gì vẫn là người đại diện và người mẫu quảng cáo lý tưởng nhất cho các sản phẩm của mình. Nhân kỳ liên hoan phim Cannes 2019, rượu Miraval đã được giới thiệu với thực khách sau buổi công chiếu bộ phim của Quentin Tarantino. Nhân dịp này, một bộ sưu tập Magnum rượu vang có ghi khắc tựa phim "Once Upon a time… in Hollywood", đã được trình làng.

Sự kiện này càng giúp cho vang hồng Miraval càng dễ chinh phục thị trường Hollywood. Theo nhà sản xuất Gérard Bertrand, ngành rượu vang hồng của Pháp đã nhiều lần tìm cách thâm nhập thị trường Mỹ nhưng không thành công. Tình hình đã thay đổi theo một chiều hướng tốt hơn, kể từ khi có nhiều nhân vật Mỹ nổi tiếng đầu tư hợp tác với các nhà sản xuất Pháp.

Rượu rosé cũng trở nên thịnh hành ở Hoa Kỳ khi có một sự thay đổi thực sự trong văn hóa ẩm thực. Những năm gần đây, trong trường phái ''cuisine fusion'', nhiều nhà đầu bếp dung hòa nhiều luồng ảnh hưởng khác nhau để rồi cho ra đời trên cùng một thực đơn món ăn của châu Á, châu Âu, Bắc Phi hay Nam Mỹ, và để đi kèm với các món thịt cá, hải sản hay đồ chay, vang hồng rosé do khá dễ uống nên vẫn hợp với khẩu vị của thực khách, có thể được dùng làm điểm nhấn cho nhiều mùi hương cũng như gia vị của làng ẩm thực thế giới.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí Đăng ký