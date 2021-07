Quảng cáo Đọc tiếp

(CPJ) - CPJ đòi trả tự do cho nhà báo Lê Văn Dũng. Ủy ban Bảo vệ Nhà báo (CPJ) hôm qua, 12/07/2021, ra thông cáo yêu cầu chính quyền Việt Nam trả tự do cho nhà báo độc lập Lê Văn Dũng và hủy bỏ các cáo buộc đối với ông. Hôm 30/06, công an Việt Nam đã bắt giữ nhà báo Lê Văn Dũng, điều hành trang Chấn Hưng Nước Việt trên mạng Facebook và YouTube. Ông Lê Văn Dũng bị bắt tại nhà một người bà con ở ngoại ô Hà Nội, sau nhiều tuần bị truy nã với cáo buộc "Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước”, vi phạm điều 117 Bộ luật Hình sự Việt Nam.

(Reuters - Thanh niên) - Úc tặng Hà Nội 1,5 triệu liều vac-xin, Việt Nam đàm phán mua 40 triệu liều vac-xin Nga. Chính phủ Việt Nam hôm nay 13/07/2021, thông báo sẽ sớm nhận được 1,5 triệu liều AstraZeneca của Úc, đồng thời sẽ nhận thêm 1 triệu liều vac-xin cùng loại từ Nhật ngay trong tuần này. Cũng hôm nay, chính phủ Việt Nam cho biết tập đoàn T&T bắt đầu đàm phán để đặt mua 40 triệu vac-xin Nga, không sử dụng ngân sách nhà nước và Quỹ vac-xin phòng Covid Việt Nam. Trước đó, chính phủ Việt Nam đã quyết định mua vac-xin Pfizer với tổng số 51 triệu liều, và giới thiệu để công ty VNVC đàm phán, mua 30 triệu liều vac-xin AstraZeneca.

(Reuters) - Đợt thứ ba, Nhật Bản tặng Đài Loan một triệu liều vac-xin AstraZeneca. Ngoại trưởng Nhật Toshimitsu Motegi hôm nay cho biết, một triệu liều vac-xin này sẽ sớm được gửi đến Đài Bắc. Tổng cộng Nhật tặng Đài Loan gần 3,4 triệu liều.

(Reuters) - Hai tập đoàn kinh tế Đài Loan đặt mua tổng cộng 10 triệu liều vac-xin. Hai tập đoàn Foxconn và TSMC thông báo đặt mua vac-xin Pfizer/BioNTech, mỗi hãng mua 5 triệu liều, với tổng trị giá 350 triệu đô la Mỹ. Chính phủ Đài Loan, bị chỉ trích mạnh vì chậm trễ trong việc tiêm chủng, đã ủy nhiệm cho các tập đoàn tư nhân Foxconn, Terry Gou và nhà sản xuất chíp bán dẫn TSMC mua vac-xin.

(Reuters) - Covid-19: Đức sẽ không bắt buộc chích ngừa. Hôm nay, 13/07/2021, thủ tướng Angela Merkel tuyên bố là nước Đức không dự trù bắt buộc tiêm chủng ngừa Covid-19 cho dù có nguy cơ xảy ra đợt dịch thứ tư. Thủ tướng Merkel cho biết chính phủ vẫn tin tưởng vào sự quảng bá cho các vac-xin và vào “quyết tâm” của người dân Đức.

(RFI) - Thế Vận Hội Tokyo trước thách thức kép dịch bệnh và nắng nóng. Chưa đầy 2 tuần nữa Thế Vận Hội mùa hè Tokyo 2020 sẽ khai mạc. Các cuộc thi đấu đều cấm khán giả vì dịch bệnh vẫn diễn biến ngày càng phức tạp. Ngoài ra, các nhà tổ chức còn một nỗi lo khác là điều kiện khí hậu trong những ngày tới. Vùng thủ đô Nhật Bản dự báo trong những ngày tới sẽ bị đợt nắng nóng có thể lên tới 40°C. Đây là điều kiện khắc nghiệt không hề phù hợp với các cuộc thi đấu thể thao, đặc biệt như môn chạy marathon.

(AFP) - Trung Quốc huy động camera nhận diện truy vết người nhiễm Covid-19. Từ đầu năm nay công nghệ camera theo dõi được huy động vào cuộc chiến chống dịch, theo dõi di chuyển của người dân tại thành phố Ruili, nằm sát biên giới với Miến Điện: Bất kỳ ai ra vào các khu nhà ở, siêu thị, chợ ở thành phố này đều bị hệ thống camera thông minh quét hình. Các dữ liệu được tập hợp dưới dạng mã QR được sử dụng truy vết tiếp xúc của bệnh nhân khi cần thiết. Hệ thống Camera này còn có khả năng đo thân nhiệt của đối tượng được theo dõi.

