Quảng cáo Đọc tiếp

(AFP) - Giám đốc tình báo Anh: Hãy cảnh giác với Nga và Trung Quốc. Trong một bài phát biểu trụ sở cơ quan tình báo đối nội MI5 ở Luân Đôn ngày 14/07/2021, ông Ken McCallum, người đứng đầu cơ quan này đã lên tiếng cảnh báo về các mối đe dọa đến từ những quốc gia “thù địch”, hàm ý nói đến Nga và Trung Quốc. Theo nhân vật này, bên cạnh nguy cơ đến từ các thành phần khủng bố, cần phải cẩn thận hơn với mối đe đọa đến từ các Nhà Nước, vốn không chỉ có những hoạt động gián điệp bình thường, mà còn tiến hành các vụ tin tặc để đánh cắp công nghệ, tấn công cơ sở hạ tầng, đồng thời gieo rắc thông tin sai lạc để thao túng người dân.

(AFP) - Hồng Kông phá vỡ mạng lưới rửa tiền ảo đầu tiên. Mạng lưới bị hải quan Hồng Kông phá vỡ được cho là đã đưa vào chu trình chính thức không dưới 1,2 tỉ đô la Hồng Kông (khoảng 130 triệu euro). Phát biểu với báo giới ngày 15/07/2021, ông Mark Woo Wai Kwan, một quan chức cảnh sát cấp cao, cho biết bốn người đã bị bắt, trong đó có người cầm đầu mạng lưới, và 20 triệu đô la Hồng Kông đã bị phong tỏa. Mạng lưới này dùng danh nghĩa nhiều công ty bình phong để mở các tài khoản ở ngân hàng và chuyển vào đó các khoản tiền được trao đổi thông qua các trang giao dịch tiền ảo.

(AFP) - Nga khẳng định có cùng quan tâm như Mỹ về biến đổi khí hậu. Trong thông cáo ngày 14/07/2021, điện Kremlin cho biết tổng thống Nga Putin, khi tiếp đặc sứ của Mỹ về khí hậu, ông John Kerry, đang công du Matxcơva, đã khẳng định : « Vấn đề khí hậu là một trong những lĩnh vực mà Nga và Mỹ có chung lợi ích và có những cách tiếp cận giống nhau ». Ông Putin « coi trọng » việc thực hiện các mục tiêu đề ra trong thỏa thuận khí hậu Paris.

(AFP) - Hồng Kông trải qua năm « tồi tệ nhất » về tự do báo chí. Ngày 15/07/2021, ông Ronson Chan, chủ tịch Hội Nhà báo Hồng Kông (HKJA), nghiệp đoàn báo chí lớn nhất của đặc khu, khẳng định tự do báo chí bị « nghiền nát » ở Hồng Kông sau khi Bắc Kinh áp đặt nhiều đạo luật hạn chế tự do và dân chủ. Hiệp hội này cũng lo rằng một đạo luật về thông tin sai lệch có thể sẽ được áp đặt tại đặc khu hành chính. Ngoài ra, hội KHJA cũng cáo buộc chính quyền Hồng Kông đã biến đài phát thanh công RTHK thành « cỗ máy tuyên truyền của chính phủ » khi sa thải những nhân viên lên tiếng chỉ trích và hủy một số chương trình phát thanh.

(AFP) - Taliban đề nghị ngừng bắn ba tháng, đổi lấy tự do của 7.000 tù nhân. Chính quyền Afghanistan hôm nay, 15/07/2021, thông báo đang thương lượng với phe Taliban để tìm kiếm một thỏa thuận ngừng bắn. Theo một đại diện của chính phủ Kaboul, số lượng tù nhân mà Taliban yêu cầu trả tự do là « quá lớn ». Taliban cũng yêu cầu Liên Hiệp Quốc rút tên của nhiều lãnh đạo lực lượng này ra khỏi danh sách đen của Liên Hiệp Quốc.

(AFP) - Mỹ thông báo sẽ di tản những người Afghanistan đã tham gia trợ giúp quân đội Hoa Kỳ. Theo thông báo của người phát ngôn Nhà Trắng, các chuyến bay đưa các công dân Afghanistan nói trên cùng gia đình đi Mỹ sẽ bắt đầu vào tuần cuối cùng của tháng 7/2021. Số người liên quan đến đợt di tản này là hơn 80.000, tuy nhiên, chỉ có một bộ phận nhỏ trong số họ đã đệ nạp hồ sơ xin visa.

(AFP) - Tim nhân tạo của công ty Pháp Carmat : Lần đầu tiên cấy ghép tại Mỹ. Hôm nay, 15/07/2021, công ty Pháp Carmat thông báo việc cấy ghép trái tim nhân tạo hoàn chỉnh đầu tiên của hãng đã hoàn tất, trong khuôn khổ một thực nghiệm lâm sàng tại Đại học – Bệnh viện Duke, ở bang Bắc Carolina. Tổng giám đốc của hãng, Stéphane Piat, cho biết, nghiên cứu lâm sàng này có ý nghĩa quyết định đối với việc đưa ra thị trường sản phẩm này. Carmat dự kiến sẽ bán tim nhân tạo kể từ năm tới, trước hết là tại Pháp và Đức.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí Đăng ký