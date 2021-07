Liên Hiệp Quốc kêu gọi Cuba trả tự do cho những người bị bắt trong các cuộc biểu tình

Hôm nay, 16/07/2021, Cao Ủy Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc kêu gọi chính quyền Cuba khẩn cấp trả tự do cho những người bị bắt trong các cuộc biểu tình hôm Chủ Nhật 11/07, đồng thời yêu cầu bãi bỏ các biện pháp trừng phạt Cuba.

Trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế trầm trọng nhất kể từ 30 năm qua, hôm Chủ Nhật vừa qua, nhiều cuộc biểu tình với tầm mức chưa từng có kể từ cuộc Cách mạng 1959, đã nổ ra tại nhiều nơi ở Cuba. Hơn 100 người đã bị bắt và một người thiệt mạng trong các cuộc biểu tình này.

Trong một thông cáo, bà Michèle Bachelet thúc giục chính quyền La Habana « đáp ứng các yêu cầu của những người biểu tình thông qua đối thoại, đồng thời tôn trọng và bảo vệ đầy đủ quyền tự do tập hợp ôn hòa và quyền tự do ngôn luận ». Bà Bachelet, cựu tổng thống Chilê cũng nhắc lại lời kêu gọi bãi bỏ các biện pháp trừng phạt đơn phương, do tác động tiêu cực của các biện pháp này đối với các quyền của con người, kể cả quyền được chăm sóc y tế.

Một mặt trấn áp biểu tình, mặt khác, chính quyền La Habana đã cố xoa dịu nỗi bất mãn của người dân với thông báo là kể từ nay các nhu yếu phẩm và thuốc men mà các cá nhân nhập vào Cuba sẽ không còn hạn chế về số lượng và sẽ không còn bị đánh thuế.

Nhưng người Cuba vẫn chưa thỏa mãn với biện pháp đó, theo tường trình của thông tín viên Domitille Piron từ La Habana :

« Chúng tôi không muốn nhận ít như thế » và « Không thể bỏ tự do vào trong một chiếc va-li ». Đó là một số trong các phản ứng tức thì của người dân Cuba trên các mạng xã hội, sau khi chính phủ thông báo kể từ nay không đánh thuế và không hạn chế số lượng các thực phẩm và thuốc men mà các cá nhân nhập vào Cuba.

Trên đường phố La Habana, các phản ứng cũng không hứng khởi chút nào, bởi vì trong lúc này rất ít người dân Cuba ra nước ngoài. Gabriela cho rằng chính quyền đã không đáp ứng bất cứ yêu sách nào mà người dân đã đưa ra trong cuộc biểu tình hôm Chủ Nhật. Cô nói : « Theo tôi, làm như thế chẳng có ích gì, lẽ ra họ đã phải thi hành biện pháp này từ lâu, bởi vì từ lâu chúng tôi đã thiếu thực phẩm và thuốc men, cho nên đối với tôi thông báo đó chẳng mang lại thay đổi gì. Đa số những người ra nước ngoài bây giờ sẽ lợi dụng để mua hàng về và bán lại. »

Nhưng nói chung, dân Cuba đồng ý rằng dù gì đi chăng nữa, đó cũng là một biện pháp cần thiết. Là một hướng dẫn viên du lịch và thông dịch viên tại Viện Cuba hữu nghị giữa các dân tộc, Marcelo Care cho rằng, đấy là một cách để nhập thêm thuốc men mà người dân đang cần. Anh cũng bày tỏ sự ủng hộ chính phủ : « Chúng tôi đang trải qua một giai đoạn rất khó khăn do lệnh cấm vận của Mỹ. Những gì xảy ra hôm nọ là không đúng lúc vì chúng tôi đang hứng chịu đại dịch. »

Đảng viên Cộng Sản Cuba này, cũng giống như chính quyền, nay cũng lên tiếng bài bác những người biểu tình hôm Chủ Nhật. Với cử chỉ đầu tiên này, chính quyền La Habana hy vọng sẽ xoa dịu được người dân.

