(RFI) – Hồng Kông, khách mời giờ chót của Liên hoan phim quốc tế Cannes. Hôm 15/07/2021 một bộ phim tài liệu về đợt biểu tình 2019 tại Hồng Kông được trình chiếu tại liên hoan Cannes. Bộ phim mang tựa đề Cuộc Cách Mạng trong thời đại của chúng tôi - Revolution of our Times. Đạo diễn Kiwi Chow trở lại với làn sóng phản kháng Hồng Kông hồi tháng 6/2019 phản đối các quyền tự do bị thu hẹp tại cựu thuộc địa Anh. Trong hai tiếng rưỡi, bộ phim đã đưa ra những hình ảnh cảnh sát Hồng Kông đàn áp người biểu tình với mức độ « bạo lực chưa từng thấy ». Tác giả đã cảm ơn ban tổ chức Liên hoan Cannes, đưa được bộ phim tài liệu này đến với khán giả là « niềm an ủi đối với rất nhiều người dân Hồng Kông đang phải sống trong sợ hãi ». Đây là bằng chứng thể hiện « những người đấu tranh vì công lý và tự do không bị bỏ rơi ». Chắc chắn cử chỉ của ban tổ chức Liên hoan Cannes khiến Bắc Kinh phẫn nộ.

(AFP) – Thị trường carbon đầu tiên của Trung Quốc. Hôm nay, 16/07/2021, Trung Quốc chính thức khởi động thị trường carbon của nước này, nhằm giảm lượng khí phát thải gây hiệu ứng nhà kính. Thị trường carbon lớn nhất thế giới này lần đầu tiên cho phép các chính quyền địa phương ấn định các hạn ngạch khí phát thải đối với các nhà máy nhiệt điện và cho phép các công ty được mua « quyền gây ô nhiễm » từ các công ty khác có lượng khí phát thải thấp hơn. Giá một tấn carbon được giao dịch trong phiên đầu tiên hôm nay là 6,8 đô la, thấp hơn rất nhiều so với giá vào năm 2020 trong Liên Hiệp Châu Âu (36 đô la) và ở bang Califorrnia (17 đô la).

(AFP) – Một phóng viên ảnh Reuters tử thương tại Afghanistan. Danish Siddiqui, phóng viên ảnh của hãng Reuters từng được giải thưởng danh giá Pulitzer, hôm nay 16/07/2021 đã tử thương tại Afghanistan, khi ông tác nghiệp về những trận đánh giữa lực lượng chính phủ và quân Taliban ở Spin Boldak gần biên giới Pakistan. Quân đội và cảnh sát Afghanistan hôm nay 16/07/2021 tung ra chiến dịch tấn công nhằm tái chiếm địa điểm chiến lược này, những cuộc đụng độ dữ dội đã diễn ra tại đây.

(AFP) – Nhà báo Hà Lan Peter R. de Vries qua đời sau một vụ ám sát. Là một phóng viên điều tra về các vụ tội phạm, là một người điều khiển chương trình nổi tiếng của đài truyền hình, Peter R. de Vries, 64 tuổi, bị bắn hạ ngay tại Amsterdam hôm qua 15/07/2021. Gia đình cho biết nạn nhân đã được đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng không qua khỏi. Hai nghi can đã bị tạm giam. Vụ ám sát nhắm vào nhà báo Hà Lan này làm chấn động cả châu Âu sau nhiều vụ phóng viên bị sát hại tại Malta, Slovakia hay Hy Lạp. Mẫu số chung của các nạn nhân là chuyên điều tra về các mạng lưới tội phạm châu Âu.

(AFP) – Pháp: Bộ trưởng Tư Pháp bị khởi tố vì nghi ngờ xung đột lợi ích. Ông Eric Dupond-Moretti sáng nay 16/07/2021, sau nhiều giờ bị thẩm vấn tại Tòa án Công lý Pháp (CJR), do nghi ngờ xung đột lợi ích, đã chính thức bị khởi tố. Trụ sở của bộ Tư Pháp bị khám xét hôm 01/07. Ông Eric Dupond-Moretti bị cáo buộc lợi dụng chức vụ bộ trưởng để thanh toán ân oán với các thẩm phán từng xung khắc với mình khi ông còn là luật sư. Ba nghiệp đoàn thẩm phán và hiệp hội Anticor đã nộp đơn kiện lên CJR, cơ quan duy nhất có thẩm quyền xét xử các bộ trưởng đương nhiệm. Bộ trưởng Dupond-Moretti bác bỏ các cáo buộc.

(AFP) – Ba Lan và Hungary đương đầu với Liên Hiệp Châu Âu về LGBT. Hôm 15/07/2021 Bruxelles thông báo khởi động thủ tục ghi nhận hai thành viên gồm Ba Lan và Hungary vi phạm một số tiêu chuẩn pháp lý chung. Budapest ban hành luật chống « quảng bá » với trẻ vị thành niên về người đồng tính. Còn Vacxava thì xem những người chuyển giới tính, LGBT là « những vùng không có lý tưởng ». Liên Âu cho rằng hai thành viên Ba Lan và Hungary có thái độ phân biệt đối xử, đi ngược lại với các giá trị chung của toàn khối.

(AFP) – Tổng thống Biden bác bỏ khả năng Mỹ điều quân đến Haiti tái lập ổn định trật tự sau vụ ám sát tổng thống Jovenel Moïse. Nhà Trắng hôm 15/07/2021 nói rõ Mỹ chỉ đưa quân sang Haiti nhằm bảo đảm an ninh cho tòa đại sứ Hoa Kỳ, ý tưởng điều quân sang quốc gia trong vùng biển Caribê này « không mang tính thời sự ». Sau vụ tổng thống Jovenel Moïse bị ám sát hôm 07/07/2021 chính quyền Haiti yêu cầu Washington và Liên Hiệp Quốc can thiệp giúp tái lập trật tự an ninh.

(Les Echos) – Covid: Chỉ 6% dương tính đối với những người đã hoàn tất chích ngừa. Báo cáo của Drees, cơ quan nghiên cứu trực thuộc bộ Y Tế Pháp công bố tối qua 15/07/2021 xác nhận hiệu quả của vac-xin kể cả với biến chủng Delta. Trong số hàng ngàn xét nghiệm PCR tại Pháp từ 28/06 đến 04/07, 80% trường hợp dương tính được ghi nhận ở những người chưa hề tiêm chủng, và chỉ có 6% đối với những người đã tiêm hai mũi. Số còn lại gồm những người mới tiêm một liều và chưa đầy 14 ngày. Còn nếu chỉ tính số người có triệu chứng, tỉ lệ người đã hoàn tất tiêm chủng bị dương tính chỉ có 4%.

(AFP) – Tháp Eiffel mở cửa trở lại. Sau 8 tháng rưỡi trùng tu, hôm nay, 16/07/2021, tháp Eiffel nổi tiếng của Paris mở cửa trở lại để đón du khách Pháp và ngoại quốc. Nhưng kể từ thứ Tư 21/07, theo quyết định của tổng thống Emmanuel Macron đối với những cơ sở văn hóa và giải trí đón tiếp trên 50 người, khách lên tháp Eiffel phải trình chứng nhận y tế. Ngoài ra, mỗi ngày, công trình biểu tượng của thủ đô Pháp chỉ được nhận tối đa 13.000 khách tham quan, tức 50% khả năng đón tiếp của tháp.

