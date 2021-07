Covid-19: Châu Âu tăng cường các biện pháp để ngăn chặn làn sóng dịch bệnh mới

Để ngăn chặn đà lây lan của biến thể Delta, nguyên nhân khiến dịch Covid-19 bùng phát trở lại khắp nơi, nhiều nước châu Âu đã siết chặt các biện pháp hạn chế đang có hiệu lực, và tăng cường thêm nhiều biện pháp mới.

Quảng cáo Đọc tiếp

Ngay từ 0 giờ sáng nay, 18/07/2021, Pháp đã cho áp dụng quy định trình kết quả xét nghiệm âm tính với Covid-19 dưới 24 tiếng đồng hồ đối với du khách chưa được tiêm chủng đến từ Anh, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Síp, Hy Lạp và Hà Lan. Cho đến nay, xét nghiệm âm tính 72 giờ trước lúc nhập cảnh đã được Pháp chấp nhận, ngoại trừ những người đến từ Vương Quốc Anh phải trình xét nghiệm dưới 48 giờ.

Do việc số ca nhiễm tăng nhanh dưới tác động của biến thể Delta, Pháp cũng đã mở rộng danh sách các quốc gia "đỏ" sang nhiều nước mới, bao gồm Tunisia, Mozambique, Cuba và Indonesia.

Tại Hy Lạp, đảo du lịch Mykonos nổi tiếng với những dạ tiệc thâu đêm suốt sáng, đã ban hành lệnh giới nghiêm và quyết định cấm khiêu vũ kể từ một giờ sáng. Vùng Catalunya ở Tây Ban Nha, rất được du khách ưa chuộng cũng đã áp dụng lệnh giới nghiêm ban đêm tương tự.

Với biến thể Delta và việc nới lỏng các biện pháp hạn chế cho mùa hè, các chính phủ lo ngại một đợt bùng phát mới. Cơ quan dịch bệnh châu Âu dự đoán số ca nhiễm Covid-19 tăng mạnh trở lại trong những tuần lễ tới, với số ca nhiễm mới gấp khoảng 5 lần vào ngày 1 tháng 8.

Tuy nhiên, số ca nhập viện và tử vong sẽ tăng chậm hơn, đặc biệt là nhờ chiến dịch tiêm chủng. Trong lãnh vực này, theo trang mạng thống kê Our World in Data, vào hôm qua, Liên Hiệp Châu Âu đã vượt qua Mỹ về tỷ lệ người dân được tiêm chủng. Trên mạng Twitter, quốc vụ khanh Pháp đặc trách Châu Âu Clément Beaune vui mừng loan báo rằng đã có đến 55,5% dân Liên Hiệp Châu Âu đã được tiêm chủng ít nhất một mũi so với 55,4% tại Hoa Kỳ.

Anh Quốc siết chặt điều kiện nhập cảnh đối với những người đến từ Pháp

Một ví dụ cụ thể là chính phủ Anh dự kiến tăng cường các biện pháp nhằm ngăn ngừa làn sóng dịch bệnh, với việc siết chặt các điều kiện nhập cảnh đối với người đến từ Pháp, ngay cả với người đã được tiêm chủng. Khi đặt chân lên nước Anh, bất kỳ ai đến từ Pháp sẽ phải cách ly trong 10 ngày, bất kể đã tiêm phòng hay chưa. Theo thông tín viên RFI Marie Boëda tại Luân Đôn, đây là một quyết định đáng ngạc nhiên từ phía chính quyền Boris Johnson.

“Việc đã được tiêm chủng đầy đủ sẽ không bất cứ người nào thoát khỏi chế độ cách ly phòng dịch, nhất là khi người đó đến từ Pháp, kể cả khi người đó là công dân Anh Quốc. Sự lây lan của biến thể Beta tại Pháp đã khiến chính quyền Anh lo ngại. Hiện nay, các trường hợp nghiêm trọng khá hiếm ở Anh nhờ tỷ lệ được chích ngừa rất cao ở Anh, với 68% người lớn đã được tiêm đủ hai liều. Nhưng biến thể Beta đến từ Nam Phi được cho là có khả năng kháng vac-xin cao hơn.

Tuy vậy, quyết định của Luân Đôn vẫn gây ngạc nhiên, bởi vì sự hiện diện của biến thể Beta quả đang gia tăng ở Pháp, nhưng tận trên đảo hải ngoại Réunion.

Phản ứng của Paris rất nhanh chóng. Pháp yêu cầu một xét nghiệm âm tính được thực hiện 24 giờ trước khi nhập cảnh đối với những người không được tiêm chủng.

Đối với Hiệp Hội Vận Tải Hàng Không Quốc Tế, chính phủ “đang phá hủy ngành công nghiệp du lịch của chính mình cùng với hàng nghìn công việc đang phụ thuộc vào lãnh vực này”.

Trong khi đó, tại Anh Quốc, biến thể Delta vẫn tiếp tục phát triển. Vào hôm qua, hơn 54.000 ca nhiễm mới đã được thống kê. Bộ trưởng Y Tế Anh, người vừa có kết quả xét nghiệm dương tính, thậm chí còn dự kiến ​​sẽ có đến 100.000 ca mỗi ngày trong mùa hè này.”

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí Đăng ký