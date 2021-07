HOA KỲ - COVID-19

Mỹ - Covid-19 : Dịch bệnh lại tăng, chính quyền nhiều bang buộc đeo khẩu trang trở lại

Dịch bệnh bùng phát trở lại, dân Mỹ lại phải đeo khẩu trang. REUTERS - MARIO ANZUONI

Minh Anh 3 phút

Tại Mỹ, số ca nhiễm mới trong những tuần gần đây tăng trở lại. Trong khi đó, chiến dịch tiêm ngừa vẫn tiếp tục chựng lại, do người dân ở nhiều nơi vẫn không muốn hay do dự trước việc tiêm ngừa. Chính quyền nhiều bang tỏ ra lo ngại và cho áp đặt trở lại các biện pháp an toàn dịch tễ.