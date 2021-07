Quảng cáo Đọc tiếp

(RFI) - Covid-19 : Israel đi đầu thế giới về tiêm chủng, nhưng vẫn phải trở lại với các biện pháp hạn chế. Trong những ngày qua, số ca nhiễm mới tăng dần và Israel đã vượt ngưỡng 1.000 ca nhiễm thường nhật. Hôm 18/07/2021 cho biết chính phủ Israel dự kiến thông báo lệnh cách ly 5 ngày bắt buộc đối với tất cả những ai nhập cảnh, tiếp theo có thể là « gần như đóng cửa » sân bay quốc tế tại Israel. Từ hôm 16/07, Israel đã thêm Tây Ban Nha vào danh sách các nước người dân Israel không được đến, vốn gồm Nga, Brazil và Nam Phi. Chứng nhận y tế cũng có thể được áp dụng trở lại.

(AFP) - Úc : Melbourne sẽ tiếp tục bị phong tỏa sau giai đoạn đầu kéo dài 5 ngày. Nhà chức trách bang Victoria mà Melbourne là thủ phủ, hôm 19/07/2021, thông báo như trên. Tuy nhiên, chính quyền không nói rõ Melbourne, thành phố lớn thứ hai cuả Úc, sẽ bị phong tỏa thêm bao nhiêu ngày, kể từ sau ngày mai 20/07/2021. Tốc độ tiêm chủng của Úc hiện rất chậm : mới chỉ có chưa đến 10% dân số được chích ngừa Covid-19.

(AFP) - Olympic Tokyo 2020 : Lo ngại về một ổ dịch lớn ngay trong Làng Thế vận. Hôm 18/07/2021, ban tổ chức Thế vận hội Tokyo 2020 thông báo có 3 ca nhiễm Covid 19 trong Làng Thế Vận, đó là 2 cầu thủ đội tuyển bóng đá Nam Phi và 1 lãnh đạo của đoàn. Các ca nhiễm này gây lo ngại về một ổ dịch lớn, 5 ngày trước buổi khai mạc Olympic. Đây hoàn toàn không phải là các ca nhiễm đầu tiên liên quan đến Thế Vận hội. Theo Ủy ban Thế vận Quốc tế, tính đến ngày chủ nhật 18/7, đã có đến 55 ca dương tính trong số 30.000 xét nghiệm được thực hiện trên tổng số 18.000 vận động viên.

(Yonhap) - Hàn Quốc : Lần đầu tiên, nhà máy Reneault Samsung, ở Busan phải tạm ngừng sản xuất 2 ngày 19-20/07/2021.,Lý do: thiếu chất bán dẫn, trong khi các đối thủ cạnh tranh như Hyundai, Kia, GM Korea đã phải ngưng hoặc giảm sản xuất trong năm 2021.

(AFP) - 70 % khách sạn độc lập ở Paris có thể phải đóng cửa trong tháng 8/2021. Do những khó khăn vì các biện pháp phòng chống dịch Covid-19, 70 % các khách sạn độc lập ở Paris có thể phải đóng cửa trong tháng 8. Đó là dự báo do ông Pascal Mousset, chủ tịch một tổ chức các khách sạn và nhà hàng độc lập vùng Paris, đưa ra hôm nay, 19/07/2021. Do sự lây lan nhanh chóng của biến chủng Delta, mùa hè này, các khạch sạn của Paris sẽ càng phải hứng chịu khó khăn nặng nề vì thiếu khách du lịch và cả khách đến làm việc, do việc di chuyển ngay cả trong Liên Hiệp Châu Âu cũng bị hạn chế trở lại.

(AFP) - Nga : Một nhóm luật sư tự giải thể để tránh bị truy tố. Komanda 29, ê-kíp luật sư bào chữa cho nhà đối lập Nga Alexei Navalny, hôm 18/07/2021 thông báo như trên. Trong một thông cáo trên Telegram, Komanda 29 khẳng định các luật sư và luật gia của họ sẽ tiếp tục xử lý hồ sơ của các khách hàng nhưng một cách độc lập. Komanda 29 cho biết trang mạng của họ đã bị cơ quan giám sát viễn thông Nga chặn vào hôm thức Sáu 16/07/2021, bởi Viện Công tố cáo buộc Komanda 29 liên kết với một tổ chức của CH Séc mà chính quyền Nga xếp vào diện « không mong muốn ».

(RFI) - Quốc vương Jordanie, lãnh đạo Ả Rập đầu tiên được TT Mỹ Joe Biden tiếp đón. Trong chuyến công du Mỹ kéo dài 3 tuần, nhà vua Abdullah của Jordanie hôm nay 19/07/2021 được tổng thống Mỹ Joe Biden tiếp đón tại Nhà Trắng. Vua Abdullah như vậy là nhà lãnh đạo Ả Rập đầu tiên được tổng thống Mỹ đón tiếp từ khi ông Biden nhậm chức hồi tháng Giêng 2021. Nhà Trắng giới thiệu Jordanie như một « đối tác an ninh then chốt và một đồng minh của Mỹ », một đồng minh mà Mỹ có ý định « cưng chiều » hơn nước quân chủ khác trong vùng Vịnh.

(AFP) - Các nước xuất khẩu dầu hỏa thống nhất tăng sản lượng. Tại Vienna, Áo, hôm 18/07/2021, nhóm OPEP +, quy tụ các thành viên Tổ chức các nước xuất khẩu dầu hỏa và 10 thành viên liên kết đã đồng ý tiếp tục giảm nhẹ sản lượng kể từ tháng 8 năm nay, sau khi đã không đạt thỏa thuận hồi đầu tháng. Các nước nói trên dự kiến tăng sản lượng 400.000 thùng/ngày mỗi tháng kể từ tháng 8/2021 nhằm đóng góp cho sự phục hồi kinh tế toàn cầu, trong khi đại dịch đang suy giảm. Sản lượng hiện nay vẫn còn thấp hơn 5,8 triệu thùng/ngày so với mức trước khi bùng phát Covid 19. Giá dầu lửa, vốn đã bị giảm do các lo ngại về kinh tế toàn cầu, lại càng sụt giảm mạnh hồi tháng 4/2020 do đại dịch Covid 19 ảnh hưởng đến các chuỗi tiêu thụ, vận tải và cung ứng.

(AFP) - Áo tuyển thủ của Zidane được bán đấu giá hơn 100.000 đôla. Tại Los Angeles hôm 18/07/2021, một trong những áo tuyển thủ được may cho ngôi sao bóng đá Pháp Zidane để đá trong trận chung kết Cúp bóng đá thế giới 1998, đã được bán với giá hơn 100.000 đôla trong một cuộc bán đấu giá. Nhưng công ty bán đấu giá không thể xác định là Zidane có đã mặc chiếc áo này hay không khi đấu trận chung kết với Brazil, với kết quả là tuyển Pháp đoạt chức vô địch thế giới.

