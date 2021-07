Quảng cáo Đọc tiếp

(Le Monde) - Covid-19 : Vac-xin Trung Quốc Sinovac tạo kháng thể chỉ bằng 1/10 so với Pfizer. Đây là kết quả một nghiên cứu của đại học Hồng Kông, được đăng trên tạp chí y khoa « The Lancet Microbe » ngày 15/07/2021. Nghiên cứu được tiến hành trên gần 1.500 người đã tiêm đủ 2 mũi cho thấy những người được tiêm với vac-xin Sinovac có mức kháng thể tương tự với những người đã từng khỏi Covid-19. Tuy nhiên, lượng kháng thể của những người đã được tiêm đầy đủ chưa đủ nhiều để xác định được mức miễn dịch mà hai loại vac-xin này mang lại.

(LCI) - Pháp : Hai người bị tạm giam vì bán giấy chứng nhận tiêm chủng giả. Hôm qua tư pháp vùng Ile de France đã khởi tố và ra lệnh tạm giam hai nghi can do bán giấy chứng nhận tiêm chủng giả mạo. Cuối tuần trước, một thanh niên 24 tuổi khả nghi đã bị cảnh sát bắt tại Bagnolet, trên người có khoảng 40 giấy chứng nhận chích ngừa Covid. Các nhà điều tra bắt tiếp một y tá tại trung tâm tiêm chủng L’Haÿ-les-Roses, người có tên trong các giấy này. Nhiều nhân chứng xác nhận mỗi giấy được bán với giá 250 euro thông qua mạng xã hội Snapchat. Các nghi can có nguy cơ lãnh án 1 đến 5 năm tù và 45.000 euro tiền phạt.

(Reuters) - Luân Đôn sẽ triển khai 2 tàu chiến thường trực ở châu Á. Anh Quốc hôm nay 20/07/2021 thông báo ý định điều 2 tàu chiến đến Đông Á thường trực kể từ cuối năm nay, sau chuyến đến Nhật của tàu sân bay Queen Elizabeth II. Bộ trưởng Quốc Phòng Anh Ben Wallace tuyên bố như trên trong chuyến công du Tokyo. Đặc biệt, hạm đội Anh sẽ di chuyển tại vùng biển Hoa Đông, nơi căng thẳng giữa Trung Quốc, Mỹ và các đồng minh của Washington ngày càng gia tăng. Trong khuôn khổ tăng cường hợp tác an ninh với Nhật, Anh Quốc dự tính sau đó sẽ duy trì sự hiện diện quân sự trong vùng.

(AFP) - Đài Loan mở đại diện tại Litva. Đây là lần đầu tiên Đài Loan mở một cơ quan đại diện tại châu Âu kể từ 18 năm nay. Ngoại trưởng Đài Loan Ngô Chiêu Tiếp đánh giá đây là sự kiện quan trọng bởi Đài Bắc và Vilnius chia sẻ các giá trị chung về tự do và dân chủ. Vilnius từng tuyên bố sẽ mở văn phòng thương mại tại Đài Bắc vào mùa thu năm nay. Việc Đài Bắc hôm nay 20/07/2021 thông báo mở « Văn phòng địa diện của Đài Loan » tại Litva bị Bắc Kinh phản đối. Trung Quốc luôn coi Đài Loan là một tỉnh.

(AFP) - Peru: Ứng cử viên cánh tả Pedro Castillo đắc cử tổng thống. Theo kết quả được chính thức công bố ngày hôm qua, 19/07/2021, ứng cử viên cánh tả thuộc đảng Peru Tự Do Pedro Castillo đã giành được chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống với 50,12% phiếu bầu, so với bà Keiko Fujimori, đại diện đảng cánh hữu Fuerza Popular, chỉ được 49,87% phiếu ủng hộ. Ủy ban bầu cử Peru đã loan báo kết quả sau khi bác bỏ những khiếu kiện của bà Fujimori, đòi hủy bỏ kết quả bầu cử viện lý do có gian lận.

(RFI) - Mỹ : Tám tháng tù vì xâm nhập điện Capitol. Sáu tháng sau vụ người biểu tình xông vào trụ sở Quốc Hội Mỹ, bản án đầu tiên đã được tuyên : Paul Hodgkins bị kết án 8 tháng tù. Người đàn ông 38 tuổi từ Florida không tham gia phá hoại tòa nhà cũng như không hề bạo động, nhưng chỉ riêng việc xâm nhập vào điện Capitol cũng đã khiến bị cáo lãnh án. Tiếp theo sẽ còn một loạt phiên tòa nữa vì có trên 500 người tham gia vụ này đã bị khởi tố.

(AFP) - Irak : Khủng bố tại một chợ ở Bagdad, khoảng 30 người chết. Khoảng 30 người thiệt mạng và 35 người bị thương hôm qua 19/07/2021 trong vụ khủng bố tự sát tại một ngôi chợ đông đúc ở ngoại ô Bagdad. Tổ chức Nhà Nước Hồi Giáo (IS, Daech) nhận trách nhiệm vụ tấn công, một ngày trước lễ Aid al-Adha của đạo Hồi và vài ngày trước chuyến thăm Mỹ của thủ tướng Moustafa Al Kazimi. Đây là vụ khủng bố tự sát thứ hai tại thủ đô Irak kể từ đầu năm do IS tiến hành.

(AFP) - Hoàng tử Harry sẽ ra mắt hồi ký vào cuối 2022. Nhà xuất bản Penguin Random House ở New York hôm 19/07/2021 loan báo hoàng tử Harry – đã cùng với vợ rút khỏi các hoạt động của hoàng gia – cuối 2022 sẽ công bố cuốn hồi ký kể lại những « sai lầm » và các « bài học rút ra được ». Harry nói rằng không muốn thuật lại câu chuyện với tư cách hoàng tử, và theo nhà xuất bản Mỹ, đây sẽ cuốn hồi ký « riêng tư và chân thật », kể lại cuộc đời từ thuở ấu thơ, nhất là « hai lần tham chiến trên trận địa ở Afghanistan, niềm vui trở thành chồng và cha ». Lợi tức từ cuốn hồi ký phát hành trên toàn thế giới sẽ được tặng cho các tổ chức từ thiện.

