(AFP) - Việt Nam : Lô vac-xin Nga Sputnik V đầu tiên ra lò. Hôm qua, 21/07/2021, công ty Vabiotech Việt Nam thông báo đã cho xuất xưởng lô vac-xin Sputnik V đầu tiên. Vabiotech kí thỏa thuận với Quỹ đầu tư trực tiếp của Liên bang Nga (RDIF) về việc đóng ống vac-xin phòng Covid -19 Sputnik V. Vac-xin do hãng Generium của Nga sản xuất và phụ trách kiểm định chất lượng. Tại Việt Nam, hiện mới chỉ có 4,3 triệu người tiêm chủng ít nhất một liều, trên tổng số gần 100 triệu dân. Việt Nam có kế hoạch đóng ống 5 triệu liều vac-xin Nga bắt đầu từ tháng 7.

(Reuters) - Covid-19 : Hơn 90 % người trưởng thành tại Bắc Kinh đã được tiêm chủng. Ngày 22/07/2021, chính quyền thủ đô Trung Quốc thông báo 17,7 triệu dân tại Bắc Kinh trên 18 tuổi đã được chích đủ hai mũi tiêm. Tại Thượng Hải và Vũ Hán, tỷ lệ này làn lượt là 80% và 77 %. Chính quyền trung ương đề ra mục tiêu từ nay đến cuối năm, 70% dân số Trung Quốc trên 18 tuổi phải được chích ngừa.

(AFP) - Thành viên thứ 5 trong phái đoàn Cộng Hòa Séc tại Thế Vận Hội Tokyo 2020 dương tính với virus corona. Hãng tin thể thao Sport Invest cho biết ca nhiễm mới là Marketa Nausch Slukova nữ vận động viên trong đội bóng chuyền của Cộng Hòa Séc. Một ngày trước lễ khai mạc Olympic Tokyo, đã có hơn 20 trường hợp nhiễm Covid-19 bị phát hiện ngay tại Làng Thế Vận Hội.

(AFP) - Lễ khai mạc Thế Vận Hội Tokyo gặp “sự cố” giờ chót. Đúng một hôm trước ngày khai mạc, Thế Vận Hội Tokyo 2020 đã gặp một trục trặc đáng kể: Ban tổ chức vào hôm nay, 22/07/2021 đã phải cách chức ông Kentaro Kobayashi, giám đốc nghệ thuật của buổi biểu diễn khai mạc Olympic. Lý do là vì cách nay hơn 20 năm, vào năm 1998, trong một tiểu phẩm hài, nhân vật này đã có một câu nói đùa về Holocaust, tức là thảm họa diệt chủng người Do Thái. Đoan video đã gây phản ứng dữ dội, buộc ban tổ chức Thế Vận Hội Tokyo phải bãi nhiệm người sẽ là đạo diễn lễ khai mạc.

(AFP) - 12 sinh viên Thái Lan bị kết tội khi quân. Tổ chức bảo vệ nhân quyền TLHM ngày 22/07/2021 cho biết 12 sinh viên nói trên nguy cơ lãnh án nhiều năm tù vì đã tham gia một cuộc biểu tình đòi cải tổ chế độ quân chủ hồi năm 2020. Tại Thái Lan, phạm tội khi quân có thể bị phạt từ 3 đến 15 năm tù. Nhiều cuộc biểu tình đã diễn ra trên toàn quốc từ tháng 7 đến tháng 10 năm ngoái đòi cải tổ chế độ quân chủ Thái Lan và từ đó tới nay đã có khoảng 100 người biểu tình bị khởi tố.

(Reuters) - Tư pháp Hồng Kông bác đơn xin tại ngoại của 4 nhân viên báo Apple Daily. Theo đài truyền hình công cộng RTHK, thẩm phán phụ trách an ninh quốc gia vào hôm nay, 22/07/2021 đã từ chối đơn xin tại ngoại của các bị cáo với lý do là không có đủ bằng chứng cho thấy là họ “sẽ không thực hiện thêm các hành vi gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia”. Bốn nhân viên của tờ báo ủng hộ dân chủ bị buộc tội thông đồng với thế lực nước ngoài trong khuôn khổ luật an ninh quốc gia do Bắc Kinh áp đặt.

(AFP) - Trung Quốc : Lũ lớn tại một thành phố miền Trung khiến ít nhất 33 người chết. Thành phố Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam, với 10 triệu dân, đang chìm trong lũ. Chính quyền Trung Quốc hôm nay, 22/07/2021, thông báo ít nhất có 8 người mất tích. Những trận mưa kỷ lục nhấn chìm một phần hệ thống xe điện ngầm và cuốn trôi hàng trăm xe. Hơn 376 nghìn người phải sơ tán.

(AFP) - Đa dạng sinh học : Liên Âu hoan nghênh dự thảo chuẩn bị cho đàm phán COP 15. Thượng đỉnh của Liên Hiệp Quốc về đa dạng sinh học sẽ họp tại Côn Minh, Trung Quốc, vào tháng 10/2021. Mục tiêu của thượng đỉnh này là thông qua một chương trình quốc tế lớn để bảo tồn đa dạng sinh học tại nhiều khu vực rộng lớn trên hành tinh. Ủy viên Môi Trường Liên Âu Virginijus Sinkevicius hoan nghênh dự thảo thỏa thuận, đặt mục tiêu bảo vệ ít nhất 30% diện tích trên đất liền và trên biển. Liên Âu cũng kêu gọi « tăng cường » một số mục tiêu được đề ra trong dự thảo này.

