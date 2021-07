Quảng cáo Đọc tiếp

(Reuters) - Trang thông tin điện tử The Insider và 6 nhà báo bị chính quyền Nga coi “cơ quan nước ngoài”. The Insider là cơ quan báo chí thứ 29 bị bộ Tư Pháp Nga xếp vào danh sách “cơ quan nước ngoài”. Đây là cách gọi của bộ Tư Pháp Nga nhắm vào các tổ chức mà chính quyền Nga tố cáo là nhận tài trợ từ nước ngoài và tiến hành các hoạt động chính trị nhưng phe đối lập coi đây là hành vi vi phạm tự do báo chí của chính quyền Nga. The Insider đã hợp tác với trang mạng điều tra Bellingcat về các cuộc điều tra liên quan đến cơ quan tình báo Nga và âm mưu ám sát nhà đối lập Alexei Navalny hồi tháng 08/2020. Trong thông cáo, The Insider khẳng định sẽ giữ vững đường hướng biên tập, cung cấp các thông tin không bị kiểm duyệt.

(Reuters) - G20 không đưa được các mục tiêu khí hậu vào thông cáo chung cuộc họp tại Naples, Ý. Bộ trưởng Năng Lượng Ý, Roberto Cingolani, hôm 23/07/2021 cho biết các bộ trưởng Năng lượng và Môi trường của các nước thành viên G20 đã không đạt thỏa thuận về các mục tiêu khí hậu để đưa vào thông cáo chung. Hai điểm gây bất đồng là việc từ bỏ dần điện than và giới hạn mức tăng thêm nhiệt độ toàn cầu chỉ ở mức 1,5 - 2°C. Cuộc thương lượng đặc biệt khó khăn với Nga, Trung Quốc và Ấn Độ. Thất bại này của G20 được loan báo trong bối cảnh Hội nghị Khí hậu COP 26 sẽ diễn ra vào tại Glascow, Ba Lan, vào mùa thu năm nay.

(AFP) - Cơ quan Dược phẩm của Liên Âu EMA thông qua vac-xin Moderna để tiêm cho thanh thiếu niên 12-17 tuổi. Thông báo của EMA được đưa ra ngày 23/07/2021. Moderna như vậy là loại vac-xin thứ hai, sau Pfizer, được Liên Hiệp Châu Âu cấp phép để tiêm cho thanh thiếu niên. Quyết định của EMA được đưa ra dựa trên kết quả một nghiên cứu trên hơn 3.700 người 12-17 tuổi theo đó vac-xin Moderna tạo ra kháng thể nhiều tương đương như đối với thanh niên 18-25 tuổi. Phản ứng phụ của vac-xin Moderna đối với thanh thiếu niên cũng tương tự như đối với người trưởng thành, có thể gây đau đầu, cơ và khớp, đau nhức và sưng ở chỗ tiêm, mệt mỏi.

(AFP) - Pháp: Phong trào chống chứng nhận y tế lại xuống đường trên toàn quốc. Nhiều cuộc biểu tình tuần hành đã được lên kế hoạch vào ngày 24/07/2021 tại nhiều nơi trên đất Pháp, với các khẩu hiệu phản đối việc bắt buộc phải có “giấy chứng nhận y tế” mà chính phủ chủ trương để ngăn chặn đại dịch. Theo ước tính của chính quyền Pháp, hàng chục cuộc xuống đường có thể tập hợp được khoảng gần 110.000 người, một con số tương tự như vào thứ Bảy 17/07.

(RFI) - Vac-xin ngừa Covid : Nga chậm giao hàng, Achentina dọa hủy hợp đồng. Là một trong số ít những nước đã đặt cược vào vac-xin Sputnik V của Nga, Achentina đã đặt mua 30 triệu liều ngay từ tháng 12/2020. Cho đến nay, chỉ mới có 12 triệu liều được giao, và ngày hôm qua, 23/07/2021, Buenos Aires đã tỏ thái độ giận dữ. Trong một lá thư chính thức gửi cho quỹ nhà nước Nga chịu trách nhiệm quảng bá vac-xin Sputnik V, chính phủ Argentina thậm chí còn đe dọa sẽ vi phạm hợp đồng nếu Nga không thực hiện các cam kết của mình.

(AFP) - Vụ Pegasus: Algérie đệ đơn kiện Tổ Chức Phóng Viên Không Biên Giới. Đơn kiện được gởi đến tòa án Pháp vào ngày 23/07/2021 với tội danh "phỉ báng". Mới đây, ngày 19/07, Phóng Viên Không Biên Giới (RSF) đã xếp Algérie vào danh sách các nước đã sử dụng phần mềm Pegasus của Israel cho mục đích gián điệp. Sau khi thấy rằng thông tin không chính xác, RSF đã đính chính và xin lỗi trong một lá thư công bố hôm 23/07.

