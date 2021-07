Afghannistan: Hoa Kỳ dọa sẽ tiếp tục oanh kích vào lực lượng Taliban

Tướng Kenneth McKenzie, lãnh đạo Bộ Chỉ Huy Trung Tâm của quân đội Mỹ Centcom, hôm 25/07/2021, tuyên bố tại Kabul là Hoa Kỳ vẫn sẵn sàng oanh kích vào quân Taliban, nếu lực lượng Hồi Giáo cực đoan này tiếp tục các cuộc tấn công tại Afghanistan như trong những tuần qua.

Tướng McKenzie, chỉ huy điều phối các hoạt động quân sự Mỹ tại 20 nước Trung Đông, Trung và Nam Á, cảnh báo : “Trong những ngày tới chính quyền Afghanistan sẽ bị đặt trước nhiều thử thách, quân Taliban tìm cách khẳng định thắng lợi, nhưng họ nhầm. Không có gì chắc chắn là họ sẽ nắm lấy phần thắng”, bởi vì Hoa Kỳ “tiếp tục hỗ trợ quân đội Afghanistan, ngay cả sau ngày 31 tháng 8”, thời hạn Mỹ thông báo hoàn tất việc rút quân khỏi nước này. Và đó sẽ là một sự can thiệp “từ ngoài lãnh thổ” Afghanistan.

Ngoài ra Mỹ sẽ tiếp tục yểm trợ chính quyền Kabul về hậu cần, và đặc biệt là giúp đỡ lực lượng không quân của nước này.

Hãng tin Pháp AFP nhắc lại từ gần ba tháng qua, quân Taliban tiến hành các chiến dịch tấn công ở quy mô lớn và đang tiến gần đến Kandahar, vốn là thành trì của Taliban, ở miền nam Afghanistan.

Lực lượng Taliban tuyên bố đã kiểm soát gần như 90 % lãnh thổ Afghanistan trong bối cảnh Mỹ và liên quân quốc tế sắp hoàn tất việc rút quân khỏi nước này.

Quân đội của chính quyền Kabul kháng cự một cách “yếu ớt” và dường như chỉ còn kiểm soát các thành phố lớn.

Tháng 2/2020, Mỹ và Taliban đã đạt thỏa thuận theo đó liên quân quốc tế dưới sự chỉ huy của Hoa Kỳ rời khỏi Afghanistan. Đổi lại Taiban cam kết ngưng tấn công các lực lượng nước ngoài và đàm phán với chính quyền Kabul hướng tới một giải pháp chính trị cho Afghanistan. Đối thoại chính trị chia sẻ quyền lực được khởi động từ tháng 9/2020, nhưng vẫn hoàn toàn bế tắc.

Thường dân Afghanistan trước một thảm họa

Vào lúc an ninh càng lúc càng bị đe dọa tại Afghanistan, Liên Hiệp Quốc lo ngại các cuộc xung đột tiếp diễn, vì số thường dân thiệt mạng và bị thương tại nước này trong năm 2021 tăng cao “chưa từng thấy”.

Thông tín viên đài RFI từ Kaboul, Sonia Ghezali cho biết thêm:

“Phụ nữ và trẻ em chiếm gần một nửa số nạn nhân là thường dân, theo như tổng kết sáu tháng đầu năm 2021 vừa được ủy ban Liên Hiệp Quốc hỗ trợ thường dân Afghanistan UNMA công bố. Trong số 5200 nạn nhân, có 32 % là trẻ em, và 14% là phụ nữ.

Kể từ năm 2009, khi bắt đầu thống kê số nạn nhân là thường dân, chưa bao giờ ủy ban của Liên Hiệp Quốc về Afghanistan ghi nhận con số cao như vậy. 64% số nạn nhân thường dân là do các lực lượng chống chính phủ Afghanistan gây ra, cụ thể là quân Taliban, tổ chức Nhà Nước Hồi Giáo và các nhóm vũ trang khác. 25% là do các lực lượng của chính phủ Afghanistan gây ra. Đây là lần đầu tiên từ 11 năm qua, không có một nạn nhân thường dân nào được ghi nhận là do quân đội nước ngoài gây ra.

Deborah Lyons, đặc sứ Liên Hiệp Quốc về Afghanistan tuyên bố : “Bản báo cáo là một lời cảnh báo rất rõ ràng, theo đó, số thường dân bị sát hại hay bị thương trong năm nay sẽ lên cao chưa từng thấy, nếu không dập tắt được bạo động đang ngày càng gia tăng”. Bà kêu gọi cả quân Taliban lẫn chính quyền Kabul hãy chú ý tới bản báo cáo của Liên Hiệp Quốc về nạn nhân thường dân. Trên thực địa, bạo lực gia tăng hai tháng gần đây. Quân Taliban mở các cuộc tấn công quy mô nhắm vào lực lượng chính phủ. Kabul đã ban hành lệnh giới nghiêm tại 31 trên tổng số 34 tỉnh thành để kiểm soát các di chuyển trong đêm của quân nổi dậy ”.

