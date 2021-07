Quảng cáo Đọc tiếp

(The Diplomat) - Tàu chở dầu Bắc Triều Tiên lần đầu tiên cập cảng Trung Quốc tính từ năm 2017, bất chấp lệnh trừng phạt của quốc tế. Trang mạng The Diplomat hôm 24/07/2021 cho biết hồi tháng 04 vừa qua, Bình Nhưỡng đã công khai điều một một tàu chở dầu đến Trung Quốc. Tàu Sin Phyong 2 mang cờ Bắc Triều Tiên đã đến cảng Long Khẩu của Trung Quốc và lưu lại đó vài ngày trước khi trở về Bắc Triều Tiên. Các hình ảnh vệ tinh cho thấy vị trí tàu Bắc Triều Tiên neo lại cách không xa một khu dự trữ dầu lửa tương đối lớn của Trung Quốc, vốn thường ghi nhận sự xuất hiện các tàu chở dầu. Việc xuất dầu sang Bắc Triều Tiên là vi phạm lệnh cấm của Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc, trừ khi định chế này được thông báo về lô hàng và tổng lượng dầu được chuyển cho Bình Nhưỡng nằm trong định mức quốc tế cho phép.

(France 24) - Khí hậu : Gần 200 quốc gia xem xét báo cáo thứ 6 của GIEC. Trong bối cảnh lũ lụt và hóa hoạn gia tăng trên toàn thế giới, 195 quốc gia từ hôm nay 26/07/2021 xem xét các dự báo mới mà GIEC, nhóm chuyên gia của Liên Hiệp Quốc về khí hậu, đệ trình, với tổng kết mới về tình trạng biến đổi khí hậu và các hành động cần tiến hành. Báo cáo của GIEC sẽ được công bố chính thức vào ngày 09/08/2021. Báo cáo thứ 5 GIEC đưa ra là cách nay 7 năm.

(France 24) - Covid-19: Pháp vượt ngưỡng 40 triệu người tiêm ít nhất là mũi đầu, sớm hơn 5 ngày so với chỉ tiêu ban đầu đề ra. Tính đến hôm nay, 26/07/2021, đã có hơn 60% dân Pháp được tiêm ít nhất một liều. Thông tin được tổng thống Pháp Macron đăng trên Twitter. Chỉ riêng trong 15 ngày trở lại đây, có hơn 4 triệu người được tiêm. Chính phủ Pháp đề ra mục tiêu đến cuối tháng 08/2021, ít nhất 50 triệu người trên tổng số dân khoảng 67 triệu được tiêm ít nhất 1 mũi.

(Le Monde) - Covid-19 : Vùng Catalunya, Tây Ban Nha đối mặt với làn sóng thứ 5. Hiện giờ 90% số ca nhiễm mới ở Catalunya là do biến thể Delta. 84% những người trên 40 tuổi đã được tiêm phòng đầy đủ, nhưng tỉ lệ nhiễm virus corona trên 100.000 dân đã tăng gấp 10 lần chỉ sau 3 tuần, gia tăng áp lực lên các bệnh viện trong vùng. Các bệnh viện được yêu cầu hủy những cuộc hẹn khám bệnh và phẫu thuật không khẩn cấp.

(AFP) – TT Pháp lần đầu tiên đến thăm Polynesia. Đây là vùng lãnh thổ hải ngoại thuộc Pháp nằm ở Nam Thái Bình Dương. Biến đổi khí hậu, di chứng của những vụ thử hạt nhân là những quan tâm chính trong chuyến đi này của nguyên thủ Pháp. Tuy nhiên, theo giới quan sát, chuyến đi này còn nhằm mục đích củng cố sự hiện diện địa chính trị của Pháp ở Thái Bình Dương trước sự thèm thuồng Trung Quốc đối với các nguồn khoáng sản và tài nguyên biển của tại vùng đặc quyền kinh tế rộng đến hơn 4,8 triệu km².

