Quảng cáo Đọc tiếp

(VnExpress) - Việt Nam có thể hoãn áp thuế thương mại điện tử thêm 5 tháng. Thông tư 40 quy định áp mức thuế 1,5% kể từ ngày 01/08/2021 đối với các nhà cung cấp thương mại điện tử có doanh thu hàng năm từ 100 triệu đồng trở lên. Tuy nhiên, bộ Tài Chính đã đề xuất chính phủ hoãn thực hiện thông tư này đến ngày 01/01/2022 để hỗ trợ phục hồi kinh tế bị tác động vì dịch Covid-19. Trong ngày 27/07, Việt Nam có thêm 7.911 ca nhiễm virus corona tại 38 tỉnh thành, nâng tổng số ca nhiễm từ ngày 27/04 lên thành 110.436.

(AFP) - Tập đoàn Tencent bị Bắc Kinh trừng phạt. Sau hai tập đoàn Alibaba (bán hàng trên mạng) và Didi (ứng dụng gọi xe như Uber), hôm qua 26/07/2021 đến lượt tập đoàn Tencent (Đằng Tấn) bị trừng phạt vì vi phạm luật chống độc quyền. Tập đoàn hiện đang kiểm soát trên 80% âm nhạc trực tuyến phải từ bỏ độc quyền này, và các cổ phiếu của Tencent sụt giá ngay trên thị trường chứng khoán Hồng Kông. Loạt trừng phạt mới cho thấy Đảng Cộng Sản Trung Quốc muốn giám sát lãnh vực tư nhân chặt chẽ hơn.

(Reuters) - Brazil phê chuẩn sử dụng khẩn cấp vac-xin Sinopharm của Trung Quốc. Trong thông cáo ngày 26/07/2021, Cơ quan Y Tế Anvisa của Brazil cho biết vac-xin Sinopharm được khuyến cáo sử dụng cho người trưởng thành từ 18 tuổi trở lên. Mỗi người sẽ được tiêm hai liều, cách nhau từ 3 đến 4 tuần. Sinopharm là vac-xin thứ hai của Trung Quốc được Brazil phê chuẩn, sau vac-xin của Sinovac hiện là vac-xin được sử dụng nhiều nhất tại quốc gia Nam Mỹ này.

(Reuters) - Covid-19 : Thành phố New York và bang California của Mỹ yêu cầu công chức tiêm ngừa virus corona hoặc làm xét ngiệm hàng tuần. 1 tuần sau khi New York bắt buộc nhân viên y tế chủng ngừa Covid-19, thị trưởng New York, Bill de Blasio, hôm qua 26/07/2021 thông báo 300.000 công chức thành phố có thời hạn đến ngày 13/09 để tiêm. Sau đó vài giờ, thống đốc bang California, Gavin Newsom, thông báo biện pháp tương tự nhắm vào 246.000 công chức của bang.

(Le Figaro) - Covid-19 : Hà Lan hủy toàn bộ các sự kiện và liên hoan kéo dài trên 24 tiếng đồng hồ. Chính phủ Hà Lan hôm qua 26/07/2021 thông báo biện pháp kéo dài đến ngày 01/09/2021. Theo báo chí Hà Lan, hồi nửa đầu tháng Bảy, cho dù các biện pháp dịch tễ đã được triển khai, nhưng một liên hoan nhạc điện tử ở Utrecht có thể đã làm lây nhiễm virus corona cho khoảng 1.000 người trong tổng số 20.000 người tham gia.

(RFI) - Tây Ban Nha sẽ tuyển dụng hàng loạt công chức. Chính quyền đảng Xã Hội hôm nay 27/07/2021 loan báo đợt tuyển dụng quy mô nhất trong lịch sử Tây Ban Nha với 30.445 công chức, tăng 8,5% so với năm 2020 - vốn đã có thêm 100.000 người vào làm việc cho các cơ quan nhà nước. Các chỗ làm mới chủ yếu trong ngành cảnh sát và lãnh vực khoa học công nghệ. Chương trình này nhờ vào kế hoạch tái thúc đẩy của Liên Hiệp Châu Âu, trong đó Tây Ban Nha được trợ giúp 140 tỉ euro. Theo thủ tướng Pedro Sanchez, việc gia tăng nhân sự sẽ giúp cải thiện hoạt động của các cơ quan hành chính.

(RFI) - Quốc tế kêu gọi Tunisia tránh bạo lực. Tại Tunisia, 36 giờ sau khi cách chức thủ tướng và buộc Quốc Hội ngưng hoạt động, tổng thống Kais Said hôm 26/07/2021 lại cách chức tiếp bộ trưởng Quốc Phòng. Nhiều nhân vật quan trọng trong chính giới ủng hộ hành động của tổng thống, trong khi đảng Hồi giáo Ennahdha tố cáo đây là « một vụ đảo chính », còn cộng đồng quốc tế lo ngại xu hướng độc tài. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cổ vũ « tôn trọng dân chủ », Pháp kêu gọi « tránh mọi dạng bạo lực, duy trì những thành tựu về dân chủ », Liên Hiệp Châu Âu đòi hỏi « tôn trọng Hiến Pháp và Nhà nước pháp quyền », Đức bày tỏ quan ngại, còn Liên Hiệp Quốc khuyến cáo tất cả các bên nên kềm chế.

(RFI) - Bị lừa hàng trăm triệu euro, Tòa Thánh Vatican mở phiên tòa xét xử. Phiên tòa đầu tiên mở ra hôm nay 27/07/2021 ở Vatican để xét xử vụ gian lận quy mô lớn khiến Tòa thánh đầu tư vào một tòa nhà sang trọng ở Luân Đôn và mất rất nhiều tiền. Một phần tiền đầu tư được lấy từ quỹ phục vụ các công tác nhân đạo của Giáo hoàng. Ít nhất 10 bị cáo, trong đó có Hồng y Angelo Becciù, từng là nhân vật số 3 Tòa thánh, phải ra tòa. Thông tín viên RFI Eric Senanque từ Roma cho biết với 30.000 trang tài liệu, vụ xử có thể kéo dài 2 năm.

(AFP) - Jeff Bezos đề xuất chiết khấu 2 tỷ đô la cho NASA. Ngày 26/07/2021, tỷ phú Mỹ Jeff Bezos, chủ công ty không gian Blue One, đề xuất khoản tiền này với Cơ Quan Hàng Không Vũ Trụ NASA để công ty của ông xây dựng hệ thống hạ cánh xuống mặt trăng. Trước đó, hợp đồng xây dựng hệ thống có trị giá 2,9 tỷ đô la đã NASA giao cho công ty SpaceX của tỷ phú Elon Musk. Tuy nhiên, Blue One và một công ty khác Dynetics đã đệ đơn kiện và hiện đang chờ quyết định của phòng kế toán của chính phủ Mỹ.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí Đăng ký