Mỹ trừng phạt cảnh sát Cuba và dọa “đi xa hơn nữa”

Hôm 30/07/2021, Hoa Kỳ ban hành lệnh trừng phạt nhắm vào hai quan chức và toàn bộ ngành Công An Cuba về trách nhiệm trong đợt đàn áp người biểu tình hôm 11 và 12/07/2021. Tổng thống Biden báo trước Mỹ sẽ còn cứng rắn hơn nữa với La Habana.

Bộ Tài Chính Mỹ đưa thêm vào danh sách đen các nhân vật cao cấp trong ngành Công An Cuba: Oscar Callejas Valcarce và Eddy Sierra Arias, giám đốc và phó giám đốc ngành Công An. Cả hai bị Mỹ cáo buộc “vi phạm nghiêm trọng nhân quyền”. Với quyết định nói trên, tài sản của những người này tại Mỹ sẽ bị phong tỏa và hai lãnh đạo ngành Công An Cuba bị cấm giao dịch với các ngân hàng Mỹ.

Cũng hôm qua, tổng thống Biden đã tiếp một số dân biểu gốc Cuba tại Nhà Trắng. Trả lời báo chí bên lề sự kiện này, nguyên thủ Mỹ cho biết chính quyền Washington sẵn sàng “ban hành thêm nữa các biện pháp trừng phạt Cuba” và nói thêm “chế độ cộng sản Cuba đã thất bại”. Cũng ông Biden cho biết Mỹ nghiên cứu khả năng hỗ trợ người dân Cuba, trong đó có giải pháp tạo điều kiện cho dân chúng Cuba tiếp cận với mạng internet.

Tuần trước, Hoa Kỳ đã ban hành loạt trừng phạt đầu tiên nhắm vào La Habana nhưng theo giới quan sát, tác động của các biện pháp đó không nhiều. Ít có khả năng tổng thống Biden thuyết phục được bên đảng Cộng Hòa hỗ trợ ông trên hồ sơ Cuba, bởi đảng này không quên rằng ông Biden từng là phó tổng thống thống của Barack Obama, một người chủ trương chìa bàn tay thân thiện với La Habana.

