TIN TỔNG HỢP

Quảng cáo Đọc tiếp

(AP) - Tư Pháp Mỹ: Tin tặc Nga đã tấn công vào hệ thống công tố liên bang. Theo Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ ngày 30/07/2021, tin tặc Nga đứng sau chiến dịch gián điệp mạng lớn của SolarWinds đã đột nhập vào tài khoản email của một số văn phòng công tố liên bang nổi tiếng nhất trên toàn quốc vào năm ngoái. 80% tài khoản email của Microsoft được sử dụng tại 4 văn phòng công tố ở New York đã bị xâm phạm. 27 văn phòng công tố trên toàn quốc đã có ít nhất một tài khoản email của một nhân viên bị xâm phạm. Các tài khoản đã bị xâm nhập từ ngày 07/05 đến 27/12/2020. Chiến dịch SolarWinds, thâm nhập vào hàng chục công ty tư nhân và tổ chức tư vấn và ít nhất 9 cơ quan chính phủ Hoa Kỳ, lần đầu tiên được phát hiện và công khai vào giữa tháng 12/2020.

(AFP) – Thủ tướng Cam Bốt tuyên bố khai thác dầu là một « thất bại ». Nguyên nhân là vì công ty KrisEnergy của Singapore, vì không thể trả được nợ vay, đã nộp hồ sơ xin thanh lý hồi tháng 6/2021. Trước giới báo chí ngày hôm nay 01/08/2021, thủ tướng Hun Sen nói : « Ngày 29/12/2020, chúng tôi thông báo giọt dầu đầu tiên được khai thác. Liệu đó có thể là một thất bại cho bây giờ ? Cuối cùng, chúng ta khai thác được một ngàn thùng dầu/ngày, nhưng bây giờ doanh nghiệp lại bị phá sản ». Thủ tướng Cam Bốt khẳng định KrisEnergy « ra đi cùng với chiếc tầu chở dầu ».

(AFP) – Tầu dầu bị tấn công : Mỹ chấp nhận tham gia cuộc điều tra. Bộ Ngoại Giao Mỹ ngày 31/07/2021 khẳng định như trên. Chiếc tầu chở dầu Mercer Street, do một tỷ phú Israel quản lý, hôm thứ Năm 29/07/2021, đã bị tấn công ngoài khơi Oman, làm hai thuyền viên thiệt mạng. Israel cáo buộc « kẻ thù truyền kiếp » Iran đứng sau sự cố này. Theo quân đội Mỹ và hãng khai thác, chiếc tầu này bị tấn công bằng thiết bị bay không người lái.

(RFI) – Hungary : Nhân viên chăm sóc y tế biểu tình phản đối điều kiện làm việc. Hơn 1.000 người đã tụ họp tại thủ đô Budapest ngày 31/07/2021, đòi tăng lương và cải thiện điều kiện làm việc tốt hơn. Một thăm dò gần đây cho biết hơn 1.000 y tá có dự định rời đất nước. Còn số liệu do Phòng Các nghề nghiệp Y tế mỗi năm Hungary mất khoảng 500 y tá do lương của họ là thấp nhất so với khối các nước Tây Âu. Để đối phó với tình trạng khan hiếm nhân viên y tế, hồi tháng 10/2020, Nghị Viện Hungary thông qua dự luật tăng đáng kể mức lương cho các bác sĩ, nhưng lại không tăng lương cho các đối tượng khác trong ngành y tế.

(AFP) – Thổ Nhĩ Kỳ khẩn cấp sơ tán dân cư và du khách tránh hỏa hoạn. Từ năm ngày qua, Thổ Nhĩ Kỳ phải đối mặt với tình trạng cháy rừng lan rộng, ít nhất có sáu người đã thiệt mạng. Toàn bộ dân cư tại một khu phố và du khách tại bãi biển Bodrum đã phải được sơ tán, do gió mạnh gây khó khăn cho công tác cứu hỏa. Theo kênh truyền hình CNN Thổ Nhĩ Kỳ, vì không thể đi bằng đường bộ, 540 người đã được đưa đi sơ tán bằng thuyền.

(AFP) – Indonesia : Hai con hổ Sumatra bị nhiễm Covid-19. Chính quyền Indonesia ngày 01/08/2021 nêu rõ đây là hai con hổ trong vườn bách thú, và một cuộc điều tra đang được tiến hành nhằm xác định làm thế nào những con thú này lại bị nhiễm bệnh. Giống hổ Sumatra hiện đang được xếp vào diện loài động vật đang có nguy cơ tuyệt chủng.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí Đăng ký