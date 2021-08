TIN TỔNG HỢP

Quảng cáo Đọc tiếp

(RFI) - Hỏa hoạn lan mạnh ở nam Âu. Các đợt nắng nóng tràn qua nam Âu và một số quốc gia vùng Địa Trung Hải khiến các nước này hứng chịu nhiều vụ hỏa hoạn. Hàng chục ngàn hecta rừng bị thiêu rụi, người dân nhiều làng mạc phải sơ tán. Thổ Nhĩ Kỳ hứng chịu đợt hỏa hoạn tồi tệ nhất trong thập kỷ qua, gần 95.000 hecta rừng bị thiêu rụi. Tại Hy Lạp, do đợt nắng nóng lịch sử, từ đầu năm đến nay gần diện rừng bị cháy cao gấp đôi so với mức trung bình 15 năm qua. Nhiệt độ tại Hy Lạp trong những ngày tới có thể lên đến 46 độ C. Ý trong những ngày qua cũng ghi nhận hơn 800 đám cháy.

(AFP) - Pháp tăng cường phòng chống bạo lực gia đình. Bộ trưởng Tư Pháp Darmanin ngày 01/08/2021 thông báo tăng cường các biện pháp mới chống bạo lực gia đình. Trả lời báo Le Parisien, bộ trưởng Darmanin cho biết trong năm 2020 tại Pháp có 102 phụ nữ thiệt mạng do bị bạn đời bạo hành. Con số này ở nam giới là 23. Đây là những con số thấp nhất trong 15 năm qua, nhưng số vụ cảnh sát phải can thiệp để giải cứu nạn nhân của các vụ bạo hành vẫn ở mức cao : 400.000 lần (45 vụ ứng cứu mỗi giờ). Bạo lực gia đình là lý do khiến cảnh sát phải can thiệp nhiều nhất.

(AFP) - Washington sẽ đón thêm hàng nghìn người tị nạn Afghanistan, đặc biệt là các thông dịch viên cho quân đội Mỹ. Bộ Ngoại Giao Mỹ hôm nay, 02/08/2021, tuyên bố : « Trong bối cảnh bạo lực Taliban gia tăng, chính phủ Hoa Kỳ đang nỗ lực để cung cấp cho một số người Afghanistan, bao gồm cả những người đã từng làm việc với Hoa Kỳ, cơ hội hưởng lợi từ các chương trình tiếp nhận người tị nạn tại Hoa Kỳ ». Quyết định của bộ Ngoại Giao Mỹ sẽ « mở rộng khả năng tái định cư vĩnh viễn tại Hoa Kỳ cho vài nghìn người Afghanistan và các thành viên trong gia đình trực hệ của họ, những người có thể gặp nguy hiểm do ở gần người Mỹ, nhưng không đủ điều kiện để được Hoa Kỳ cấp thị thực nhập cư đặc biệt » cho đến nay.

