Tổng thống Afghanistan: An ninh xấu đi là do Mỹ đột ngột rút quân

Tại Afghanistan, lực lượng Taliban đang siết chặt vòng vây 3 thành phố lớn : Herat, Kandahar và Lashkar Gah. Các cuộc giao tranh giữa quân đội chính phủ Kabul và phe Taliban diễn ra dữ dội. Hôm thứ Hai 02/08/2021, trong một bài phát biểu trước Quốc Hội, tổng thống Afghanistan, Ashraf Ghani, cho rằng tình hình an ninh đất nước xấu đi là do Mỹ đã đột ngột quyết định rút quân khỏi Afghanistan.

Quảng cáo Đọc tiếp

Từ Kabul, thông tín viên Sonia Ghezali gửi về bài tường trình :

« Tình hình hiện tại là do quyết định đột ngột » của Washington gây ra. Trên đây là tuyên bố của tổng thống Afghanistan trước các dân biểu Quốc Hội hôm thứ Hai (02/08). Tổng thống Ashraf Ghani tố cáo buộc Mỹ « nhập khẩu » một tiến trình hòa bình và đã « hợp pháp hóa » phe Taliban thông qua việc ký một thỏa thuận với lực lượng này ở Doha hồi tháng 02/2020.

Xin nhắc lại đó là một thỏa thuận được ký kết giữa Washington và lực lượng Hồi Giáo toàn thống nhưng không có sự tham vấn và tham gia của chính phủ Afghanistan. Tổng thống Afghanistan thậm chí còn cáo buộc Washington đã thúc đẩy, « sự hủy diệt nước Cộng hòa » (Hồi Giáo Afghanistan).

Quả thực, tại Afghanistan, sự sụp đổ của chính phủ Kabul dường như chỉ còn là vấn đề thời gian. Lực lượng Taliban đang ở cửa ngõ một số thủ phủ tỉnh lỵ. Taliban thậm chí còn vào đến tận trung tâm Lashkar Gah, thủ phủ của tỉnh Helmand ở miền nam đất nước. Các cuộc giao tranh diễn ra dữ dội.

Tổ chức phi chính phủ Y Sĩ Không Biên Giới, tổ chức điều hành một bệnh viện trong thành phố, từ ngày 29/07 đến ngày 31/07 đã điều trị cho 70 bệnh nhân bị thương do chiến tranh. Trong 3 tháng gần đây, tổ chức Y Sĩ Không Biên Giới cho biết đã điều trị cho gần 500 người bị thương do đạn hoặc trái phá. 26% số người bị thương dưới 18 tuổi. Trong một bức thư ngỏ, một nhân viên của tổ chức Y Sĩ Không Biên Giới kể lại có nhiều người đau ốm trên đường đến bệnh viện đã dính đạn và phải nhập khoa cấp cứu vì những vết thương do đạn bắn. Trên khắp cả nước, tình hình mỗi ngày một tồi tệ hơn ».

Mỹ - Anh tố cáo Taliban phạm tội ác chiến tranh

Trong khi đó, đại sứ quán Mỹ và Anh tại thủ đô Kabul tuyên bố Taliban có thể đã phạm các tội ác chiến tranh ở miền nam Afghanistan bởi lực lượng này đã sát hại thường dân để trả thù. Theo Reuters, đại sứ quán Mỹ hôm qua thậm chí còn đòi mở điều tra. Taliban ngay lập tức bác bỏ cáo buộc của Anh và Mỹ.

Quân đội Nga - Uzbekistan thao dượt gần biên giới với Afghanistan

Cũng trong ngày hôm qua 02/08, quân đội Nga và Uzbekistan bắt đầu đợt thao dượt chung gần biên giới với Afghanistan. Theo hãng tin Nga TASS, Matxcơva cho biết có tổng cộng 1.500 quân nhân của hai nước tham gia diễn tập trong vòng 5 ngày ở căn cứ quân sự Termez tại Uzbekistan. Matxcơva và Tashkent lo ngại tình hình an ninh ngày càng xấu đi ở nước láng giềng Afghanistan sẽ kéo theo các cuộc xung đột ở vùng biên giới.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí Đăng ký