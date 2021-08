TIN TỔNG HỢP

Quảng cáo Đọc tiếp

(Military.com) - Hải Quân và Thủy Quân Lục Chiến Mỹ tập trận quy mô lớn nhất từ 40 năm nay. Cuộc tập trận “Large Scale Exercice 2021” kéo dài từ ngày 03/08 đến ngày 16/08/2021 huy động các đơn vị của Mỹ đóng trên 17 múi giờ khác nhau trên thế giới nhằm thể hiện quyết tâm và khả năng mới, theo thông cáo của Tư lệnh Hải Quân Mỹ ở châu Âu và châu Phi và Hạm đội 6 Hoa Kỳ.

(SCMP) - Báo cáo của Đài Loan tiết lộ chuyên gia Mỹ có mặt để thử hỏa tiễn Patriot. Theo báo cáo kiểm toán 2020 của Đài Loan đăng trên trang web thứ Năm tuần trước và được SMCP đưa tin hôm nay 03/08/2021, trong hai năm qua Hoa Kỳ đã cử các chuyên gia vũ khí đến Đài Loan để giúp thử nghiệm các hỏa tiễn Patriot đã bán. Báo cáo tiết lộ Không quân nước này đã dùng 14,5 triệu đô la của chương trình hậu mãi tên lửa Patriot cho các dự án đặc biệt thay vì trả lại cho kho bạc. Từ 1997, Mỹ đã bán cho Đài Loan khoảng 400 hỏa tiễn Patriot. Không quân Đài Loan vào tháng Tư cho biết đã đặt mua các hệ thống PAC-3 MSE có tầm bắn và độ chính xác cao hơn, sẽ được giao vào 2025 hoặc 2026.

(AFP) - Một nghệ sĩ ly khai Hồng Kông muốn sang Đài Loan. Ngày 03/08/2021, Kacey Wong, một trong những nghệ sĩ nổi tiếng nhất Hồng Kông, cho biết muốn sang Đài Loan vì lý do chính trị và để tìm lại “100% tự do”. Trả lời phỏng vấn trang mạng Hong Kong Free Press, nghệ sĩ 51 tuổi khẳng định bỏ sang Đài Loan vì không gian dành cho tự do nghệ thuật tại Hồng Kông đã bị giảm rõ rệt từ khi Bắc Kinh áp đặt luật an ninh nhằm kết tội một phần lớn những người đấu tranh vì dân chủ và tự do cho Hồng Kông.

(Reuters) - Trung Quốc : Số nạn nhân thiệt mạng do lũ lụt ở Hà Nam (Henan) lên đến 302 người. Số liệu do chính quyền cập nhật và công bố hôm qua 02/08/2021. Số người chết trong trận lũ lụt ở Hà Nam, miền trung - đông Trung Quốc xảy ra hồi tháng 07, như vậy cao hơn gấp 3 lần con số chính quyền công bố tuần trước và tập trung chủ yếu ở Trịnh Châu (Zhengzhou). Thiệt hại kinh tế trực tiếp lên đến hơn 114 tỉ nhân dân tệ (15,15 tỉ euro). Hơn 580 hecta đất nông nghiệp bị ảnh hưởng.

(AFP) - Vũ Hán xét nghiệm toàn bộ dân sau khi Covid tái xuất. Thành phố Vũ Hán của Trung Quốc, hôm nay 03/08/2021 loan báo sẽ lại cho xét nghiệm 11 triệu dân sau khi phát hiện 7 ca dương tính, tuy trong số các công nhân bị nhiễm có 4 người không triệu chứng. Trung Quốc ngỡ rằng đã dập tắt được đại dịch, lại phải đối đầu với biến thể Delta với ít nhất 300 ca trong tháng Bảy tại 12 tỉnh. Từ Chủ nhật 01/08, cư dân Bắc Kinh được kêu gọi không ra khỏi nhà trừ phi có lý do cấp thiết.

(AFP) - Covid-19 : 70% người trưởng thành ở Mỹ đã tiêm ít nhất 1 mũi. Mỹ đạt tỷ lệ này vào hôm qua 02/08/2021, muộn hơn gần 1 tháng do với thời hạn tổng thống Biden đề ra ban đầu. Cơ quan phòng ngừa dịch bệnh của Mỹ (CDC) công bố 60,6% người trưởng thành, tương đương với 49,7% tổng dân số Mỹ đã tiêm xong hoàn toàn. Hiện nay, số ca nhiễm mới hàng ngày ở Mỹ đã vượt ngưỡng 70.000 và vẫn trên đà tăng. Mỗi ngày Mỹ vẫn ghi nhận khoảng 300 người tử vong vì virus corona. Số ca nhiễm mới và người tử vong tập trung chủ yếu ở các cộng đồng có tỉ lệ tiêm chủng thấp.

(AFP) - Số ca điều trị hồi sức vì Covid-19 tiếp tục tăng tại Pháp. Tính đến tối 02/08/2021, Pháp có 1.232 bệnh nhân đang phải điều trị tích cực và có thêm 51 người chết vì Covid-19 trong vòng 24 giờ. Sau vùng hải ngoại Martinique, Guadeloupe của Pháp ở vùng Caribê cũng sẽ bị phong tỏa ít nhất 3 tuần kể từ ngày 04/08 do tỉ lệ người nhiễm ở mức cao nhất kể từ đầu đại dịch. Về chiến dịch tiêm chủng, đã có gần 43 triệu người được tiêm một mũi, trong số đó có gần 36 triệu người được tiêm chủng đầy đủ.

(Korea Times) - Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken sẽ thúc giục ASEAN thực hiện đầy đủ biện pháp trừng phạt của Liên Hợp Quốc nhắm vào Bắc Triều Tiên. Phát ngôn viên của bộ Ngoại Giao Mỹ Ned Price cho biết như trên vào hôm qua 02/08/2021. Theo kế hoạch, ngoại trưởng Mỹ họp trực tuyến hàng ngày với ASEAN trong Hội Nghị Ngoại Trưởng ASEAN diễn ra ra từ ngày 02 đến ngày 06/08/2021. Bắc Triều Tiên dự kiến cũng ​​sẽ tham gia diễn đàn, nhưng một quan chức cấp cao của Mỹ cho biết ngoại trưởng Blinken không có kế hoạch đối thoại ngay lập tức với đồng nhiệm Bắc Triều Tiên.

(AFP) - Vụ tàu dầu bị tấn công : Washington dọa “đáp trả tập thể”. Áp lực đang tăng lên với Iran từ hôm qua 02/08/2021 sau vụ tấn công vào chiếc tàu chở dầu Mercer Street của một tỉ phú Israel trên biển Oman làm hai người chết. Hoa Kỳ hứa hẹn “một phản ứng tập thể” cùng với Anh, Rumani (hai nước có công dân thiệt mạng) và Israel, dù Iran nói rằng không liên can. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken tố cáo Iran “tiếp tục hành động một cách hết sức vô trách nhiệm”. Teheran cảnh báo sẽ đáp trả “mọi hành động phiêu lưu” của Mỹ và Israel.

(AFP) - Trung Quốc : Lĩnh vực trò chơi điện tử sụt giá trên thị trường chứng khoán sau khi bị truyền thông Nhà nước chỉ trích. Đến trưa 03/08/2021, tập đoàn Tencent bị mất hơn 10%, tập đoàn NetEase mất gần 12% giá trị trên thị trường chứng khoán sau khi nhật báo kinh tế (Economic Daily), của Nhà nước, chỉ trích trò chơi điện tử là “thuốc phiện” gây “những hậu quả hiển nhiên đến tăng trưởng” của những thiếu niên nghiện chơi điện tử trực tuyến. Luật pháp Trung Quốc cấm trẻ dưới 18 tuổi chơi điện tử trực tuyến từ 22 giờ đến 8 giờ sáng hôm sau, nhưng chuyện “lách” luật xảy ra thường xuyên.

