Covid-19: Một nửa người dân châu Âu hoàn thành tiêm chủng

Cả thế giới đã tiêm được hơn 4 tỉ liều vac-xin tính đến cuối tháng 07/2021 nhưng không được phân chia đồng đều giữa các nước. Nếu như chỉ khoảng 1% người dân ở các nước nghèo được tiêm đầy đủ thì Liên Hiệp Châu Âu đã tiêm được cho hơn 50% dân số và tỉ lệ này ở Hoa Kỳ là 60,6%.

Theo dữ liệu chính thức được AFP thống kê đến trưa 03/08, đã có 223,8 triệu người được tiêm chủng hoàn toàn tại Liên Hiệp Châu Âu. Mười ba trên 27 nước thành viên đã vượt ngưỡng 50% người dân được tiêm chủng. Đứng đầu danh sách là Malta (74%), Bỉ (58%) và Tây Ban Nha (58%).

Pháp đã tiêm chủng hoàn toàn cho 53% dân số, nhưng tình hình dịch vẫn tiếp tục chuyển biến xấu và buộc nhiều địa phương nổi tiếng du lịch phải áp dụng những biện pháp hạn chế. Đảo Corse và vùng PACA (Provence-Côte d’Azur, miền nam Pháp) đã phải kích hoạt « Kế hoạch trắng », có nghĩa là giảm số ca phẫu thuật không khẩn cấp để có thêm giường điều trị hồi sức cho bệnh nhân Covid-19. Trong khi đó, tỉnh Finistère (phía tây) bắt buộc đeo khẩu trang ở 22 địa phương duyên hải.

Mỹ đã tặng hơn 110 triệu liều cho 65 nước trên thế giới

Trái với chiến dịch tiêm chủng tại Liên Hiệp Châu Âu vẫn được duy trì với nhịp độ cao, chương trình tiêm chủng tại Mỹ bị chậm lại. Mục tiêu của chính quyền Biden là « 100 triệu liều trong 100 ngày đầu tiên của nhiệm kỳ » đã đạt được nhưng chậm gần một tháng.

Nhiều địa phương ở Mỹ vừa áp dụng chính sách khuyến khích (thưởng tiền), vừa gần như bắt buộc, như thành phố New York. Ngày 03/08, thị trưởng Bill de Blasio thông báo sẽ yêu cầu chứng nhận tiêm chủng khi vào bên trong nhà hàng, các phòng tập thể thao và xem kịch. New York sẽ là thành phố đầu tiên ở Mỹ áp dụng chứng nhận tiêm chủng « Key to NYC pass » từ ngày 16/08.

Ngoài hy vọng đạt miễn dịch cộng đồng ở Mỹ, tổng thống Joe Biden muốn « tiêm chủng cho châu Mỹ và giúp tiêm chủng cho thế giới », vì đó là cách duy nhất « để chiến thắng đại dịch ». Phát biểu ngày 03/08, ông Biden hoan nghênh việc Mỹ đã phân phối hơn 110 triệu liều vac-xin ngừa Covid-19 cho 65 nước trên thế giới.

