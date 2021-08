Mỹ, Indonesia đối thoại chiến lược, cam kết bảo vệ Biển Đông

Hôm qua, 03/08/2021, ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken thông báo khởi động một cuộc “đối thoại chiến lược” giữa Hoa Kỳ với Indonesia. Hai nước cam kết sẽ hợp tác với nhau trên nhiều vấn đề, trong đó có việc bảo vệ tự do hàng hải ở Biển Đông.

Theo hãng tin Reuters, ông Blinken thông báo như trên sau khi tiếp ngoại trưởng Indonesia Retno Marsudi tại Washington. Hai nước đã thiết lập quan hệ “đối tác chiến lược” từ năm 2015, nhưng theo lời ngoại trưởng Mỹ trong cuộc họp báo chung với đồng nhiệm Marsudi, mãi cho đến nay, hai nước mới thật sự khởi động đối thoại chiến lược. Reuters trích thông báo của bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ cho biết trong cuộc gặp, ông Blinken và bà Marsudi đã “bày tỏ quan điểm chung về an ninh hàng hải” và cam kết “bảo vệ tự do hàng hải ở Biển Đông, đồng thời tiếp tục cộng tác với nhau về an ninh mạng và ngăn ngừa tội phạm trên mạng”. Cũng theo thông báo của bộ Ngoại Giao Mỹ, hai bên cũng đã cam kết làm việc với nhau để phòng chống đại dịch Covid-19 và đối phó với khủng hoảng khí hậu, đồng thời thúc đẩy các quan hệ kinh tế và mậu dịch song phương.

Indonesia là quốc gia lớn nhất trong 10 thành viên ASEAN, một khối mà Washington hiện nay xem là có vai trò chủ chốt trong nỗ lực tạo đối trọng với ảnh hưởng ngày càng lớn của Trung Quốc trong khu vực châu Á. Cuộc thảo luận với ngoại trưởng Indonesia Marsudi diễn ra trước cuộc họp trực tuyến giữa ngoại trưởng Mỹ Blinken với các đồng nhiệm ASEAN trong tuần này. Cuộc họp được xem là một trong những nỗ lực của Washington nhằm thúc đẩy các nước Đông Nam Á hợp lực với Hoa Kỳ để chống Trung Quốc.

Về phần ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị, trong một cuộc họp trực tuyến với các đồng nhiệm ASEAN hôm qua, ông đã kêu gọi hai bên nên “nắm tay nhau để khai mở một thời kỳ hợp tác mới”. Theo Tân Hoa Xã, ông Vương Nghị tuyên bố ASEAN có một vị trí ưu tiên trong chính sách ngoại giao của Trung Quốc đối với các nước láng giềng và là đối tác hàng đầu của Trung Quốc trong cuộc chiến chống Covid-19. Lãnh đạo Ngoại Giao Trung Quốc không quên nhắc lại là Bắc Kinh đã cung cấp tổng cộng hơn 190 triệu liều vac-xin ngừa Covid cho 10 nước Đông Nam Á và cam kết là Trung Quốc sẽ “cố gắng hết sức” để đáp ứng nhu cầu của ASEAN về vac-xin và về các thiết bị vật liệu khác để chống Covid.

Như một lời cảnh cáo gởi đến Hoa Kỳ và các nước phương Tây khác, ngoại trưởng Trung Quốc tuyên bố: “Biển Đông không phải và không nên trở thành đấu trường cho các cường quốc và chúng ta sẽ không để cho họ gây tổn hại đến hòa bình và ổn định khu vực”.

