LHQ: Năm 2021, Bắc Triều Tiên vẫn phát triển vũ khí hạt nhân và tên lửa

Hình ảnh do Bắc Triều Tiên công bố hôm 25/03/2021 về vụ thử tên lửa chiến thuật thế hệ mới.

Bắc Triều Tiên đã tiếp tục phát triển chương trình vũ khí hạt nhân và tên lửa đạn đạo trong nửa đầu năm 2021, vi phạm các trừng phạt của quốc tế và mặc dù tình hình kinh tế nước này đang ngày càng trầm trọng, theo một báo cáo của Liên Hiệp Quốc mà hãng tin Reuters đọc được hôm qua, 06/08/2021.

Báo cáo của một nhóm giám sát viên độc lập gởi cho ủy ban đặc trách các trừng phạt của Hội Đồng Bảo An đối với Bắc Triều Tiên ghi nhận là Bình Nhưỡng “đã tiếp tục tìm kiếm các nguyên vật liệu và công nghệ ở nước ngoài cho các chương trình này”. Báo cáo nhấn mạnh “ mặc dù tình hình kinh tế trong nước ngày càng trầm trọng, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên đã tiếp tục duy trì và phát triển chương trình vũ khí hạt nhân và tên lửa đạn đạo”.

Vào năm ngoái, Bắc Triều Tiên đã ban hành lệnh phong tỏa rất gắt gao để ngăn chận dịch Covid-19, gây tác hại nặng nề cho nền kinh tế vốn đã gặp nhiều khó khăn do các trừng phạt của quốc tế. Vào tháng 6 vừa qua, chính lãnh đạo chế độ Bình Nhưỡng Kim Jong Un đã thừa nhận là tình hình lương thực tại nước này đang rất “căng”.

Liên Hiệp Quốc đã ban hành các trừng phạt Bắc Triều Tiên từ năm 2006 do Bình Nhưỡng vẫn không ngưng các chương trình hạt nhân và tên lửa đạn đạo. Hội Đồng Bảo An sau đó đã tăng cường các trừng phạt này nhằm ngăn chận nguồn tài chính cho các chương trình đó. Trong số các biện pháp được ban hành, có lệnh cấm xuất khẩu than đá và các mặt hàng khác từ Bắc Triều Tiên và lệnh cấm nhập dầu hỏa vào Bắc Triều Tiên.

Tuy nhiên, báo cáo của các giám sát viên lưu ý là Bình Nhưỡng vẫn tiếp tục xuất khẩu than đá và các mặt hàng khác qua đường biển. Bắc Triều Tiên cũng tiếp tục được tiếp cận các định chế tài chính quốc tế và các lao động xuất khẩu của Bắc Triều Tiên tiếp tục đóng góp vào nguồn tài chính được sử dụng cho các chương trình của nhà nước.

Theo hãng tin Reuters, phái bộ Bắc Triều Tiên tại Liên Hiệp Quốc hiện chưa có bình luận gì về báo cáo nói trên.

