TIN TỔNG HỢP

( AFP ) - Biểu tình tại Bangkok đòi thay đổi chương trình chích ngừa Covid-19. Hôm nay, 07/08/2021, cảnh sát Thái Lan đã bắn hơi cay và đạn cao su để giải tán hàng trăm người biểu tình tại Bangkok đòi cải tổ chính trị và đòi thay đổi chính sách về tiêm ngừa Covid-19. Chính phủ Thái Lan hiện bị chỉ trích nặng nề về sự chậm trễ trong chương trình tiêm chủng. Những người biểu tình cũng đòi được chích ngừa với các vac-xin dùng công nghệ mRNA như Pfizer hay Moderna thay vì vac-xin Sinovac của Trung Quốc.

(AFP) - Cuba cho phép lập xí nghiệp vừa và nhỏ. Luật mà chính phủ Cuba vừa thông qua hôm qua, 06/08/2021, đã rất được khu vực tư nhân chờ đợi, tại một quốc gia mà các công ty nhà nước vẫn bao trùm nền kinh tế. Luật này được thông qua gần một tháng sau các cuộc biểu tình đòi tự do tại hàng chục thành phố ở Cuba hai ngày 11 và 12/7.

(AFP) - Xe tự hành của NASA thất bại trong việc lấy mẫu đá trên Sao Hỏa. Hôm qua, 06/08/2021, Cơ quan Không gian Hoa Kỳ NASA thông báo là xe tự hành Perseverance đã thất bại khi tìm cách lấy một mẫu đá trên Sao Hỏa, mẫu đầu tiên trong số khoảng 30 mẫu sẽ được đưa về Trái Đất trong nhiều năm tới để được phân tích.

(20 minutes) – Paris, Lyon và Toulouse trong số 100 thành phố sinh viên tốt nhất thế giới. Theo xếp loại của Quacquarelli Symonds, công ty Anh quốc chuyên về so sánh chất lượng các đại học toàn cầu, công bố cuối tháng 7/2021, Paris tụt hai bậc nhưng vẫn đứng thứ 9 trong bảng xếp hạng. Lyon được xếp hạng thứ 48, tăng hai bậc so với 2019, Toulouse đứng thứ 86. Đứng đầu bảng xếp hạng là Luân Đôn, ba năm liên tiếp, tiếp theo là Munich (tăng hai bậc). Đứng thứ ba và tư của bảng là Seoul (+7) và Tokyo (-1). Nước Pháp có 4 trường lọt vào 100 trường đại học hàng đầu : Đại học PSL (Université Paris Sciences & Lettres) (thứ 44), Đại học Bách Khoa Paris (49), Đại học Sorbonne Paris (72) và Đại học Paris – Sarclay (72). Theo Quacquarelli Symonds, Paris « thành phố tình yêu » có vị trí đặc biệt trong trái tim sinh viên nước ngoài cũng còn do các công trình kiến trúc tuyệt vời, lịch sử và văn hóa của thành phố.

(AFP) – Y tế Mỹ : Tiêm chủng tạo khả năng miễn dịch cao hơn miễn dịch tự nhiên. Hôm qua, 06/08, Cơ quan phòng chống dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC ) công bố một nghiên cứu mới, cho thấy người đã tiêm chủng ít bị nhiễm virus hơn 2,34 lần so với những người từng nhiễm virus SARS-CoV-2, nhưng không tiêm chủng.Nghiên cứu của CDC Mỹ dựa trên khảo sát 246 người tại bang miền đôngKentucky, đã tái nhiễm virus trong tháng 5 và 6/2021, sau khi đã nhiễm lần đầu năm 2020. Nhóm này được so với nhóm đối chứng gồm 492 người. Một số chính trị gia Mỹ, đặc biệt là thượng nghị sĩ Rand Paul, tuyên bố không cần tiêm chủng, vì đã được miễn nhiễm bằng con đường tự nhiên. Nghiên cứu nói trên không cho biết là miễn nhiễm bằng con đường tự nhiên kéo dài được bao lâu, và có tác dụng ra sao với các biến thể mới.

(AFP) – Mỹ kêu gọi Liban không để quân Hezbollah tấn công Israel. Hôm qua, 06/08/2021, bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ hối thúc chính quyền Liban không để lực lượng Hezbollah Liban (được Iran yểm trợ) pháo kích. Phong trào Hezbollah theo hệ phái Hồi giáo Shia bắn mười trái pháo vào đất Israel để trả đũa vụ tấn công của không quân Israel tại miền nam nước này, lần đầu tiên kể từ năm 2014.

