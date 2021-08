Covid-19: Công ty BioNTech khẳng định chưa cần điều chỉnh vac-xin Pfizer

Trong bối cảnh có nhiều lo ngại về các biến thể virus mới làm vô hiệu hóa khả năng sinh miễn dịch của vac-xin Mỹ - Đức Pfizer / BioNTech, hôm qua, 09/08/2021, nhà sáng lập công ty Đức BioNTech, một trong hai nhà sản xuất vac-xin (cùng với Pfizer), tái khắng định hiện tại chưa điều chỉnh vac-xin này, đồng thời khuyến cáo tiêm thêm một liều thứ ba cho những người có nhu cầu.

Thông tín viên Pascal Thibault tường trình từ Berlin :

« Vac-xin hiện nay vẫn chưa cần điều chỉnh để thích ứng với các biến thể virus corona hiện có », nhà sáng lập công ty sản xuất vac-xin BioNTech, ông Ugur Sahin, tuyên bố như trên, trong một cuộc họp báo tại Berlin. Theo ông Ugur Sahin, tiêm thêm liều vac-xin thứ ba sẽ cho phép tăng cường khả năng miễn dịch đối với những ai đã được chích ngừa hai lần.

Người sáng lập BioNTech thừa nhận là trong những tháng tới có thể sẽ xuất hiện một biến thể mới đòi hỏi phải điều chỉnh vac-xin, nhưng trong hiện tại, điều này là không cần thiết. Ông Ugur Sahin nhấn mạnh là « theo quan điểm của chúng tôi, thêm một mũi tiêm nhắc lại với cùng loại vac-xin này là hoàn toàn đủ ».

Hồi đầu tháng 7, hai công ty Pfizer et BioNTech - phụ trách sản xuất và thương mại hóa vac-xin này - đã công bố nhiều kết quả được đánh giá là khả quan, và dự kiến yêu cầu tiêm thêm một liều thứ ba tại Hoa Kỳ và Liên Âu. Tuy nhiên, quan điểm này chưa thuyết phục được Cơ quan Dược phẩm Châu Âu (EMA) và Tổ chức Y tế Thế giới (WHO). Theo EMA và WHO, căn cứ trên các dữ kiện hiện nay, chưa đủ để chính thức cho phép sử dụng một liều vac-xin Pfizer thứ ba.

BioNTech cho biết doanh thu của công ty tăng vọt thời gian gần đây. Quý 2 năm nay, doanh thu của BioNTech vượt quá 5 tỉ euro, so với 40 triệu cùng kỳ năm 2020. Tình trạng làm ăn thua lỗ đã thuộc về quá khứ ».

