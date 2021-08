Khí hậu: Nhiều cường quốc công nghiệp kêu gọi hành động khẩn, sau báo cáo gây sốc của GIEC

(Ảnh minh họa) - Một mỏ than đá ở sa mạc Gobi, phía nam Mông Cổ.

Sau báo cáo gây sốc của GIEC về triển vọng Trái đất nóng lên nhanh hơn rất nhiều so với dự kiến, báo hiệu các thảm họa nhãn tiền, nhiều cường quốc công nghiệp đã lên tiếng kêu gọi quốc tế hành động khẩn. Chính quyền Mỹ, Pháp kêu gọi khẩn trương có các biện pháp đủ mạnh đế hãm lại đà biến đổi khí hậu.

Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken khẳng định : « Điều cơ bản là tất cả các nước, đặc biệt là các cường quốc kinh tế, phải đóng góp vào thập niên đặc biệt quan trọng này, để cho phép thế giới có thể giữ được mục tiêu duy trì nhiệt độ Trái đất không tăng quá 1,5°C ». Lãnh đạo ngoại giao Mỹ nhấn mạnh là chính quyền « Hoa Kỳ đã cam kết cắt giảm 50 đến 52% khí thải » vào năm 2030, so với năm 2005, và « chống khủng hoảng khí hậu » là nhiệm vụ hàng đầu của chính quyền liên bang.

Cũng ngày hôm qua, trên Twitter, tổng thống Pháp Emmanuel Macron kêu gọi cộng đồng quốc tế « hãy thông qua một thỏa thuận (khí hậu) xứng tầm với tình hình khẩn cấp hiện nay ». Thỏa thuận mà tổng thống Pháp nói tới là thỏa thuận về khí hậu tại thượng đỉnh COP 26 tại Glasgow, Anh quốc, dự kiến tổ chức vào cuối tháng 11/2021. Tại thượng đỉnh này, cộng đồng quốc tế phải thống nhất được về các cam kết cắt giảm đủ mạnh để thực thi mục tiêu giữ cho nhiệt độ Trái đất không tăng quá từ 1,5°C đến 2°C so với thời tiền công nghiệp, mà tốt nhất là không quá 1,5°C, bởi vượt quá mức này các hiện tượng thời tiết cực đoan và nhiều hậu quả khác sẽ vượt quá khả năng đối phó của xã hội con người.

Tối hôm qua 09/08, 39 quốc gia thuộc nhóm AOSIS gồm các quốc đảo, nạn nhân hàng đầu của nước biển dâng cao do Trái đất bị hâm nóng, đã ra thông cáo chung, kêu gọi thế giới hành động. Nhóm AOSIS bao gồm các nước như Cuba, Jamaica, hay quần đảo Maldives (Ấn Độ Dương), đảo quốc thấp nhất thế giới. Nếu nhiệt độ tăng 2°C, nước biển sẽ dâng cao ít nhất 3 mét, đe dọa sự tồn vong của nhiều đảo quốc.

Bắc Kinh kêu gọi cộng đồng quốc tế « tin tưởng » vào nỗ lực của Trung Quốc

Trung Quốc, quốc gia phát thải số một thế giới chiếm hơn 1/4 lượng khí thải toàn cầu, đứng trước trách nhiệm lịch sử. Trong một thông báo gửi đến hãng tin Pháp AFP hôm nay, bộ Ngoại Giao Trung Quốc khẳng định : « Cộng đồng quốc tế cần tin tưởng hoàn toàn vào nỗ lực của Trung Quốc trong lĩnh vực khí hậu ». Bắc Kinh cam kết « sẽ thực thi đúng các cam kết với cộng đồng quốc tế ». Tuy nhiên, việc Trung Quốc vừa tái khởi động hàng loạt mỏ than đá, loại hình năng lượng hóa thạch phát thải số một, khiến cộng đồng quốc tế lo ngại.

Thông tín viên Liu Zhifan tường trình từ Bắc Kinh :

« Khắp nơi, tại miền bắc và miền tây Trung Quốc, nhiều mỏ than đã hoạt động trở lại trong những tuần gần đây, để đáp ứng nhu cầu gia tăng về điện, trong lúc quốc gia này đang phải đối mặt với một mùa hè nóng bức và biến động khác thường.

Trung Quốc là quốc gia tiêu thụ than đá nhiều nhất thế giới. Bắc Kinh vẫn rất phụ thuộc vào loại năng lượng hóa thạch này. Tiêu thụ than đá đã tăng vọt ngay trước loạt thiên tai xảy ra mùa hè này. Việc sử dụng than đá ồ ạt là một bước ngoặt mới trong chính sách năng lượng của Trung Quốc mới đây. Xin nhắc lại các trận lũ kinh hoàng vừa qua tại miền trung Trung Quốc, khiến hơn 300 người chết, cũng đã tham gia vào việc làm gia tăng lượng điện tiêu thụ.

Kể từ khi ký kết Hiệp định Khí hậu Paris 2015, Bắc Kinh đã cố gắng thay đổi hình ảnh về một quốc gia đứng đầu thế giới về khí thải gây hiệu ứng nhà kính. Hồi tháng trước, chính quyền Trung Quốc đã chính thức khởi động thị trường carbone lớn nhất thế giới, quy định mức trần phát thải với mỗi doanh nghiệp. Tuy nhiên, giá mua quyền phát khí thải hiện vẫn còn rất thấp, vì vậy sẽ ít có hiệu ứng răn đe đối với các doanh nghiệp sử dụng nhiều năng lượng hóa thạch.

Cường quốc kinh tế thứ hai thế giới sẽ còn phải nỗ lực rất nhiều để thực hiện được mục tiêu trung hòa về khí thải trước năm 2060, như chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đề ra ».

