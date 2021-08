BIÊN ĐÔNG - HỘI ĐỒNG BẢO AN

Tại Hội Đồng Bảo An, Mỹ tố cáo Trung Quốc bắt nạt nước khác ở Biển Đông

(Ảnh minh họa) - Khu trục hạm Mỹ USS Barry (DDG 52) đi qua eo biển Đài Loan để tiến vào Biển Đông ngày 21/11/2020. © USS Barry (DDG 52) - Seaman Molly Crawford

Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc lần đầu tiên vào hôm qua, 09/08/2021, đã tổ chức qua phương tiện video hội nghị một cuộc họp chính thức cấp cao riêng biệt về chủ đề an ninh biển. Ngay tại diễn đàn Hội Đồng Bảo An, Hoa Kỳ đã tố cáo các “hành động bắt nạt” tại Biển Đông, một lời tố cáo rõ ràng là nhắm vào Trung Quốc. Đại diện Bắc Kinh đã lập tức phản bác gay gắt, cáo buộc Mỹ là kẻ gây rối.