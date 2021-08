TIN TỔNG HỢP.

Quảng cáo Đọc tiếp

(NHK) – Biểu tình lan rộng tại Thái Lan. Các cuộc biểu tình quy mô lớn đã diễn ra hôm 10/08/2021 tại Bangkok và các vùng khác, tiếp theo cuộc biểu tình chống chính phủ hôm thứ Bảy 07/08 tại thủ đô với khoảng 1.000 người tham gia, đòi thủ tướng Prayut Chan-O-Cha phải từ chức. Một số đi theo đoàn bằng xe hơi hoặc xe gắn máy để tránh lây nhiễm virus corona. Do tác động của biến thể Delta, Thái Lan mỗi ngày có 20.000 ca lây nhiễm so với hồi tháng Tư chỉ có 100 ca/ngày. Người biểu tình quy trách nhiệm cho chính phủ đã chậm chạp trong việc nhận vac-xin ngừa Covid.

(AFP) - Karaoké : Trung Quốc sẽ cấm các bài hát đe dọa “an ninh quốc gia”. Chính quyền Trung Quốc sẽ cấm các cơ sở dịch vụ hát karaoke đề xuất các ca khúc bị coi là bạo lực, kích động hận thù và gây ảnh hưởng tới an ninh quốc gia. Hôm qua 10/08/2021, bộ Văn Hóa và Du Lịch Trung Quốc thông báo từ ngày 01/10/2021 sẽ lập “danh sách đen” các bài hát “có nội dung bất hợp pháp”. Tuy nhiên, nhà chức trách không nói rõ mức độ gây hại của các ca khúc đối với an ninh quốc gia, cũng như nội dung của “danh sách đen”.

(AFP) - Bắc Kinh triệu hồi đại sứ Trung Quốc tại Litva về nước. Thông báo được bộ Ngoại Giao Trung Quốc đưa ra tối hôm qua 10/08/2021, sau khi Vilnius hồi tháng 7 đã bật đèn xanh cho Đài Loan mở một cơ quan đại diện tại Litva. Quyết định của Vilnius đặc biệt bị coi là khiêu khích, vì văn phòng được đặt tên là « Cơ quan đại diện của Đài Loan », chứ không chỉ là « Cơ quan đại diện của Đài Bắc » như thường lệ. Bắc Kinh coi đó là sự vi phạm các nguyên tắc ngoại giao cơ bản giữa Litva và Trung Quốc. Một đại diện của Ủy Ban Châu Âu lấy làm tiếc, vì đây là lần đầu tiên Bắc Kinh triệu hồi một đại sứ ở châu Âu, vì lý do liên quan đến việc mở văn phòng đại diện Đài Loan.

(AFP) – Đức bắt một công dân Anh làm gián điệp cho Nga. Tư pháp Đức hôm nay 11/08/2021 thông báo bắt giữ một công dân Anh làm việc cho đại sứ quán Anh Quốc tại Berlin, bị nghi ngờ đã trao tài liệu cho tình báo Nga « ít nhất một lần » và nhận được một số tiền. Việc bắt giữ David S. có sự tham vấn chính quyền Anh. Căn hộ và phòng làm việc của người này bị khám xét.

(AFP) - Tổng thống Mỹ Biden tổ chức “thượng đỉnh vì nền dân chủ”. Theo thông cáo của Nhà Trắng phát ngày 11/08/2021, thượng đỉnh trực tuyến sẽ diễn ra trong hai ngày 09-10/12. Khách mời là các nguyên thủ nhà nước, thủ tướng và các thành viên xã hội dân sự, tuy nhiên danh sách cụ thể chưa được công bố. Nhà Trắng khẳng định thách thức trong thời đại hiện nay là chứng tỏ các quốc gia dân chủ đang cải thiện đời sống người dân nước họ và giải quyết các vấn đề quan trọng của thế giới. “Thượng đỉnh vì nền dân chủ” trực tiếp sẽ được tổ chức sau đó 1 năm quanh 3 mục tiêu: chống chế độ chuyên chế, chống tham nhũng và khích lệ tôn trọng nhân quyền.

(Washington Examiner) – Mỹ cảnh báo các đồng minh không cho Trung Quốc đặt căn cứ quân sự. Chính quyền Biden đang ngăn chặn ý đồ thiết lập căn cứ quân sự của Trung Quốc tại Trung Đông, bằng cách cảnh báo các cường quốc trong khu vực rằng điều này sẽ gây nguy hiểm cho mối quan hệ với Hoa Kỳ. Trong cuộc điều trần tại tiểu ban đối ngoại Thượng Viện Mỹ ngày 10/08/2021, một viên chức bộ Ngoại Giao khẳng định có một số phạm vi hợp tác với Trung Quốc mà Hoa Kỳ không thể chấp nhận, và Washington đã nói rõ điều đó với các đối tác Trung Đông. Chủ tọa cuộc điều trần Chris Murphy đặt vấn đề: Điều gì sẽ diễn ra nếu Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất cho Trung Quốc đặt căn cứ, trong khi Mỹ đang chuẩn bị xem xét bán chiến đấu cơ tàng hình tiên tiến F-35 cho nước này.

(Reuters) - Mỹ : Thống đốc bang New York tuyên bố sẽ từ chức. Thông báo từ chức được thống đốc Andrew Cuomo đưa ra trong một cuộc họp báo kéo dài 20 phút vào hôm qua 10/08/2021, một tuần sau khi Viện Công Tố New York thông báo kết quả điều tra, theo đó ông Cuomo đã lạm dụng tình dục 11 phụ nữ. Vị thống đốc 63 tuổi sẽ chính thức rời chức vụ trong 14 ngày nữa. Bà Kathy Hochul, phó thống đốc, sẽ tạm nắm quyền thống đốc bang New York cho đến tháng 12/2022. Đây là lần đầu tiên bang New York do một phụ nữ lãnh đạo.

(AFP) - Algérie : Ít nhất 65 người thiệt mạng vì cháy rừng. Trong số các nạn nhân thiệt mạng trong những vụ hỏa hoạn bùng lên từ tối 09/08/2021, có 28 quân nhân. Ngoài ra còn có 12 quân nhân phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch. Theo thủ tướng Aïmène Benabderahmane, hơn 70 đám cháy đã bùng phát ở 18 tỉnh miền bắc Algérie, nhiều thành phố bị ảnh hưởng. Bộ Nội Vụ khẳng định các vụ hỏa hoạn này là do các hành vi mang tính phạm tội. Bốn nghi can đã bị bắt.

