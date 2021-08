Covid-19: Nga lại ghi nhận kỷ lục về số người chết trong ngày

Nga đang đối mặt với làn sóng dịch Covid-19 được coi là nghiêm trọng nhất, với số người chết cao nhất trong vòng 24 giờ được ghi nhận hôm nay, 12/08/2021. Mặc dù dịch bệnh gia tăng, đông đảo dân Nga vẫn không muốn tiêm chủng, vì không tin tưởng vào vac-xin tự chế.

Quảng cáo Đọc tiếp

Chính quyền Nga hôm nay thông báo có thêm 808 người chết do Covid. Số người chết từ một tuần nay vì Covid trung bình là gần 800 người mỗi ngày. Trung tâm xử lý khủng hoảng của chính quyền Nga cũng thông báo hơn 21 nghìn ca nhiễm mới riêng trong ngày qua.

Theo chính quyền Liên bang Nga, số người chết từ đầu dịch là 168.049 người. Tuy nhiên, cơ quan thống kê Nga Rosstat lại đưa ra một con số khác cao hơn nhiều: khoảng 300.000 người tính đến cuối tháng 6/2021. Theo Rosstat, riêng trong tháng 6, đã có 21.000 người tử vong vì virus ác hiểm này.

Điều đáng nói là, trong lúc vac-xin Spoutnik V của Nga được xuất khẩu đi nhiều nơi trên thế giới, người dân Nga lại không mấy tin tưởng vào thuốc tiêm chủng nội địa. Tuy đã có chiến dịch quảng bá rầm rộ cho vac-xin Spoutnik V từ cuối tháng 12/2020, chỉ mới gần 30% dân Nga đã tiêm ít nhất một liều. Trong hiện tại, ở Nga, không có bất cứ vac-xin nào chế tạo tại phương Tây được sử dụng.

Cho dù đại dịch gia tăng, gần như mọi biện pháp siết chặt đã được dỡ bỏ, nhất là tại thủ đô Matxcơva, tâm dịch. Mục tiêu của chính quyền Nga là bảo vệ nền kinh tế. Một giấy chứng nhận tiêm chủng đã từng được đưa ra sử dụng hồi tháng 7 tại thủ đô, đối với các nhà hàng, quán bar, rốt cuộc đã bị hủy bỏ.

Phát hiện một ca nhiễm Covid, thủ đô Úc phong tỏa một tuần

Chính quyền Úc lo ngại khó kìm được làn sóng dịch mới, do biến thể Delta. Kể từ tối hôm nay, 12/08/2021, thủ đô Canberra phong tỏa trong một tuần lễ, sau khi phát hiện một ca lây nhiễm trong cộng đồng.

Cho đến nay, với khoảng 38.000 ca nhiễm được phát hiện, và 946 người chết, kể từ đầu đại dịch, nước Úc được coi là gần như an lành so với rất nhiều quốc gia khác. Ngoài hai thành phố lớn, Sydney et Melbourne, đa số các bang còn lại tình hình dịch bệnh vẫn yên bình.

Nhiều biện pháp siết chặt phòng dịch được duy trì tại hai thành phố Sydney (bang New South Wales) và Melbourne (bang Victoria). Reuters hôm nay dẫn lời người phát ngôn bộ Quốc Phòng, Peter Dutton, cho biết là chính quyền bang sẽ chính thức yêu cầu chính quyền trung ương điều thêm một số đơn vị quân đội đến Sydney, để duy trì việc tôn trọng quy định phòng dịch. Hiện tại đã có 580 binh sĩ không vũ trang, cùng cảnh sát địa phương theo dõi việc tuân thủ cách ly đối với các gia đình trong diện này tại Sydney.

Tại Melbourne, chính quyền ghi nhận thêm 24 ca nhiễm mới trong cộng đồng trong vòng 24 giờ. Chính quyền quyết định sẽ dỡ bỏ các quy định siết chặt khi nào không còn ca nhiễm mới.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí Đăng ký