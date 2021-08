TIN TỔNG HỢP.

Quảng cáo Đọc tiếp

(Indcatholicnews) - Các nhà hoạt động kêu gọi phó tổng thống Mỹ Harris nêu trường hợp Nguyễn Bắc Truyển khi thăm Việt Nam. Christian Solidarity Worldwide (CSW) cùng với 43 tổ chức và cá nhân trong lá thư ngỏ đề ngày 12/08/2021 đã kêu gọi phó tổng thống Mỹ Kamala Harris nêu ra trường hợp của ông Nguyễn Bắc Truyển trong chuyến thăm Việt Nam dự kiến vào ngày 24/08. CSW cho biết tiếp tục kêu gọi trả tự do cho nhà hoạt động nhân quyền theo đạo Hòa Hảo, bị kết án 11 năm tù, và các tù nhân lương tâm khác tại Việt Nam. Thư ngỏ cũng bày tỏ quan ngại về các tù nhân chính trị Bùi Văn Trung và Bùi Văn Thâm (Hòa Hảo), mục sư Y Yich (Cơ Đốc), Hoàng Đức Bình (Công Giáo).

(AFP) - Malaysia : Quốc vương gặp các chính đảng để chỉ định thủ tướng mới. Hôm nay, 17/08/2021, Nhà vua Al-Sultan Abdullah đã triệu tập lãnh đạo của các đảng phái để chỉ định một thủ tướng mới với sự đồng thuận của các bên, sau khi thủ tướng Muhyiddin vừa xin từ chức ngày hôm qua 16/08 do ông không còn được đa số ủng hộ ở Quốc Hội. Vụ từ chức này mở ra giai đoạn khủng hoảng chính trị mới đối với đất nước Đông Nam Á vốn đang phải đối mặt với đợt dịch Covid-19 trầm trọng từ trước đến nay.

(AFP) - New Zealand lần đầu tiên có ca nhiễm trong nước kể từ 6 tháng. Hôm nay 17/08/2021, thủ tướng Jacinda Ardern tuyên bố phong tỏa New Zealand trong 3 ngày kể từ tối nay, sau khi phát hiện một ca nhiễm virus corona đầu tiên kể từ 6 tháng qua. Theo bà thủ tướng, New Zealand không thể gánh lấy rủi ro trước biến thể Delta vốn lây lan rất nhanh, sẽ làm thay đổi tình thế. Quốc gia 5 triệu dân đến nay chỉ có 26 người chết vì Covid-19.

(AFP) - Úc: Chính quyền lo ngại về các ca nhiễm Covid-19 ở thổ dân. Hôm nay, 17/08/2021, chính quyền Úc cho biết đang « thực sự lo lắng » sau khi dịch Covid-19 xuất hiện trong cộng đồng thổ dân sống tại những vùng xa, vì họ là những người rất dễ bị tổn thương do virus corona. Kể từ giữa tháng Sáu, tại Sydney đã xuất hiện một trường hợp nhiễm Covid-19 do biến thể Delta. Mới đây, dịch đã lan sang phía Tây của bang New South Wales, nơi phần lớn số ca bị nhiễm trên tổng số 116 ca là thổ dân. Vùng này đã bị phong tỏa để làm giảm tỉ lệ lây nhiễm.

(AFP) - Pháp sơ tán khẩn cấp người dân tại Côte d’Azur do cháy rừng. Từ hôm qua, 16/08/2021, một đám cháy lớn đang hoành hành ở Saint-Tropez, vùng Côte d’Azur, nơi đông khách du lịch hàng đầu của Pháp vào tháng tám hàng năm, khiến hàng nghìn người dân cũng như khách du lịch phải được di tản đề phòng những độc hại từ đám cháy. Theo thông tin của đội lính cứu hỏa, ngọn lửa bùng phát từ một trạm dừng nghỉ trên đoạn đường cao tốc khu vực thành phố Toulon và đã thiêu rụi 3.500 hecta rừng.

(AFP) - Hạn hán miền tây Hoa Kỳ : Những hạn chế chưa từng thấy ở lưu vực sông Colorado. Hôm qua, 16/08/2021, chính quyền liên bang đã phải đưa ra những hạn chế chưa từng có trong lịch sử về việc sử dụng nước dự trữ do mực nước tại hồ Mead, gần Las Vegas, “sẽ đạt ngưỡng dự trữ nước thấp nhất kể từ khi hồ này được tạo ra vào năm 1930 đến nay”, theo cơ quan quản lý tài nguyên nước. Đây là là hậu quả của các đợt hạn hán triền miên tại khu vực.

(AFP) - Người truyền bá Sudoku qua đời ở tuổi 69. Maki Kaji, người phổ biến trò chơi Sudoku, đã qua đời hôm 10/08 vì ung thư, theo thông báo hôm nay 17/08/2021 của nhà xuất bản Nikoli do ông thành lập. Trò chơi này ban đầu là Hình vuông Latinh, do nhà toán học Thụy Sĩ Leonhard Euler sáng tạo vào thế kỷ 18, nhưng sau đó bị rơi vào quên lãng. Dạng hiện đại hơn với 9x9 ô để điền các con số, được Maji Kaji phát hiện trên một tạp chí Mỹ vào thập niên 80 và phổ biến tại Nhật với tên Sudoku (con số độc nhất). Loại câu đố này trở thành trào lưu trên thế giới.

