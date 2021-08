TIN TỔNG HỢP.

Quảng cáo Đọc tiếp

(Reuters) - Haiti: Số người chết trong trận động đất tăng lên 1.941 người. Theo chính quyền địa phương hôm qua, 17/08/2021, trận động đất mạnh xảy ra ở phía tây nam Haiti đã khiến 1.941 người chết, hàng nghìn người khác bị thương và hơn 37.000 ngôi nhà bị phá hủy.

(AFP) - Facebook chặn các tài khoản WhatsApp của Taliban. Mạng xã hội Facebook hôm qua, 17/08/2021, cho biết đang phong tỏa các tài khoản WhatsApp có liên hệ với Taliban sau khi phe Hồi Giáo cực đoan chiếm quyền kiểm soát Afghanistan và tìm cách sử dụng dịch vụ nhắn tin để giúp họ cai trị. Theo phát ngôn viên của Facebook, Taliban luật pháp Mỹ coi là một tổ chức khủng bố, và bị cấm sử dụng các dịch vụ của mạng dựa trên các quy định về Tổ Chức Nguy Hiểm của Facebook.

(Reuters) - Mỹ triển hạn yêu cầu đeo khẩu trang trên phương tiện giao thông công cộng. Chính quyền Mỹ hôm qua, 17/08/20121, xác nhận kế hoạch gia hạn cho đến ngày 18/01/2022 việc buộc đeo khẩu trang trên máy bay, xe lửa và xe buýt, cũng như trong các sân bay và ga xe lửa, để ngăn ngừa nguy cơ nhiễm Covid-19. Quyết định triển hạn lệnh bắt buộc đeo khẩu trang phản ánh tính chất nguy hiểm của biến thể Delta có sức lây nhiễm cao và cho thấy rằng giao thông công cộng vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro, đặc biệt là đối với những người chưa được tiêm chủng.

(AFP) Covid-19: Đối với Giáo hoàng, tiêm chủng là “một hành động của tình thương”. Trong một thông điệp video công bố hôm nay 18/08/2021 trong khuôn khổ một chiến dịch khuyến khích tiêm chủng, đức giáo hoàng đã khuyến khích tất cả các tín đồ nên tiêm chủng. Theo ngài, cần phải “tạ ơn Chúa và công việc của nhiều người” đã giúp “chúng ta có vac-xin để bảo vệ chúng ta chống lại Covid-19”. Thông điệp của đức giáo hoàng nhằm hỗ trợ sáng kiến It’s up to you, một chiến dịch khuyến khích tiêm chủng ở Hoa Kỳ và các nước Châu Mỹ khác.

(AFP) – Úc : Hãng hàng không Qantas buộc toàn bộ nhân viên chích ngừa Covid. Qantas ra tuyên bố như trên. Theo thông báo của hãng hôm nay, 18/08/2021, tất cả các nhân viên, bao gồm phi hành đoàn và nhân viên làm việc trên mặt đất đều phải hoàn thành tiêm chủng từ đây đến ngày 15/11. Theo thăm dò của hãng, 89% nhân viên muốn tiêm chủng, chỉ có 4% phản đối.

(AFP) – New Zealand phong tỏa toàn quốc ba ngày để ngăn Covid. Hôm nay, chính quyền đảo quốc khuyến cáo dân chúng cảnh giác với nguy cơ đại dịch. New Zealand quyết định phong tỏa ba ngày (kể từ thứ Ba 17/08), sau khi phát hiện ra một ca lây nhiễm có nguồn gốc địa phương đầu tiên kể từ 6 tháng nay. New Zealand được coi là quốc gia bình yên trong đại dịch Covid đang làm chao đảo toàn cầu. Chính phủ của nữ thủ tướng Jacinda Ardern được ca ngợi về thành công này. Tuy nhiên, biến thể Delta và nguy cơ dịch lan sang từ Úc khiến chính quyền đảo quốc rất cảnh giác.

(AFP) – Pháp : Trận cháy rừng lớn đầu tiên mùa hè năm nay. Khoảng 7.000 hecta rừng cháy tại tỉnh du lịch Var, miền nam, kể từ thứ Hai 16/08/2021. Hàng nghìn người phải sơ tán, trong đó đại đa số là khách du lịch. Một người chết và ít nhất 22 người bị thương nhẹ, trong đó 19 người do khói độc. Tại vùng phía bắc Địa Trung Hải, từ đầu hè đến nay, ở Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha, mỗi nước có khoảng 10.000 hecta rừng cháy. Riêng tại Hy Lạp, hơn 100.000 hecta là nạn nhân của lửa. Khí hậu bị hâm nóng khiến hỏa hoạn xảy ra ngày càng nhiều tại miền nam châu Âu.

(AFP) – Phản ứng « tổng hợp hạt nhân » : Bước tiến lịch sử tại Mỹ. Hôm qua, 17/08/2021, một phòng thí nghiệm của chính quyền Mỹ thông báo đã có một « bước tiến lịch sử » trong lĩnh vực tổng hợp hạt nhân, hy vọng sẽ mang lại nguồn năng lượng khổng lồ, được coi là không gây tổn hại cho môi trường, không tạo khí thải gây hiệu ứng nhà kính. Thực nghiệm được tiến hành tại National Ignition Facility (NIF), California, ngày 08/08, cho phép tạo ra « một điểm nóng với đường kính ngang một sợi tóc, sản sinh ra hơn 1024 Watt băng phản ứng tổng hợp hạt nhân, trong vòng 10−18 giây. Mức năng lượng cao gấp 8 lần so với các thực nghiệm trước đó. Thành công của thực nghiệm này gây nhiều phấn khích cho nhiều khoa học gia trên toàn thế giới.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí Đăng ký