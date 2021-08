TIN TỔNG HỢP.

Quảng cáo Đọc tiếp

(AFP) - Hồng Kông: Hai nhà tranh đấu dân chủ nhận tội vi phạm luật an ninh quốc gia. Nhà tranh đấu Andy Li, 31 tuổi và luật sư Chan Tsz-wah, 30 tuổi, hôm nay, 19/08/2021, đã nhận tội "thông đồng với các lực lượng nước ngoài đe dọa an ninh quốc gia của Trung Quốc". Theo các công tố viên, hai người này nằm trong số những người đứng đằng sau một chiến dịch quảng cáo và các bài viết trên báo chí nước ngoài kêu gọi quốc tế thi hành các biện pháp trừng phạt Trung Quốc.

(Reuters) - Cựu phó thủ tướng Malaysia chuẩn bị lên làm thủ tướng. Ông Ismail Sabri, cựu phó thủ tướng Malaysia, hôm nay 19/08/2021, có nhiều hy vọng thành lập chính phủ mới, sau khi hội đủ đa số ủng hộ trong chính phủ liên minh bị đổ vào đầu tuần này. Ông Muhyiddin Yassin hôm thứ Hai 16/08 đã từ chức sau 17 tháng cầm quyền với nhiều biến động vì Covid và kinh tế suy sụp. Việc ông Sabri lên nắm quyền sẽ đánh dấu sự quay lại của đảng United Malays National Organization (UMNO), ba năm sau thất bại đầu tiên trong suốt 60 năm lãnh đạo đất nước, do tai tiếng tham nhũng nhiều tỉ đô la của quỹ 1MDB.

(AFP) - Belarus : Chính quyền Minsk tiếp tục trấn áp giới truyền thông. Các trang web của hãng tin BelaPan không còn truy cập được kể từ giữa trưa hôm qua 18/08, phó tổng biên tập Zaitsev bị tịch thu điện thoại di động, một ổ cứng và máy tính bảng. Nhà của nữ tổng biên tập Levchina và nữ nhà báo Tourtchina bị lục soát. Phóng viên Turchina và đồng nghiệp Chtcherbakov bị các nhà điều tra thẩm vấn. Còn kế toán của BelaPan, Ekaterina Boïeva, và cựu giám đốc hãng tin, Dmitry Novojilov, đang bị tạm giam ở Minsk. Hãng tin BelaPan tố cáo chính quyền Minsk “tiếp tục chính sách đàn áp quyền tự do ngôn luận ở Belarus” và yêu cầu trả tự do ngay lập tức cho những người bị bắt.

(Le Figaro) - Danh sách mật 1,9 triệu nghi can khủng bố bị tiết lộ trên mạng. Nhà nghiên cứu Bob Diachenko hôm nay 19/08/2021 cho biết cách đây một tháng ông phát hiện một danh sách dữ liệu có thể tham khảo không cần mật khẩu, gồm 1,9 triệu người được cho là khủng bố trên toàn thế giới, với đầy đủ tên tuổi, quốc tịch và số hộ chiếu. Danh sách này từ một cơ quan do FBI quản lý, cơ sở dữ liệu không đặt tại Hoa Kỳ mà có địa chỉ IP ở Bahrein, Trung Đông. Ông Diachenko đã báo động ngay cho bộ Nội An, nhưng không hiểu sao đến ba tuần sau các dư liệu đó mới bị xóa khỏi internet.

(AFP) - Động đất ở Haiti : Gần 2.200 người chết, 600.000 người chờ viện trợ nhân đạo. Năm ngày sau trận động đất 7,2 độ Richter tàn phá miền tây nam Haiti, khó khăn hiện nay là đưa viện trợ nhân đạo đến cho những người sống sót, nhất là ở những vùng hẻo lánh. Đến nay đã có 2.189 người thiệt mạng, 332 người mất tích và trên 12.000 người bị thương. Công cuộc tìm kiếm vẫn tiếp tục. Hoa Kỳ điều 8 trực thăng quân đội để tải thương. Tàu vận tải USS Arlington của Hải quân Mỹ hôm qua đến Haiti với ê-kíp phẫu thuật. Có gần 600.000 người cần viện trợ nhân đạo khẩn cấp, nhưng thử thách lớn là vấn đề an toàn, tuy các băng đảng đã ngưng tấn công các đoàn xe.

(AFP & Reuters) - Covid : Mỹ chuẩn bị tiêm mũi vac-xin thứ ba, WHO cho rằng không cần thiết. Một nghiên cứu của đại học Oxford (Anh) cho thấy do biến thể Delta của virus corona, 90 ngày sau khi chích ngừa mũi thứ hai Pfizer và AstraZeneca, hiệu quả bảo vệ của vac-xin bị giảm lần lượt là 75% và 61%. Hoa Kỳ hôm 18/08/2021 thông báo những người đã chích ngừa bằng vac-xin Pfizer và Moderna có thể được tiêm thêm mũi thứ ba kể từ ngày 20/09, tuy nhiên còn phải đợi sự cho phép của FDA.

(AFP) - Google lại bị Nga tuyên phạt 69.000 euro. Số tiền phạt mà hôm nay, 19/08/2021, tư pháp Nga ra phán quyết liên quan đến ba vụ Google không xóa các nội dung bị coi là bất hợp pháp ở Nga. Hôm thứ Ba 17/08, Google cũng bị Matxcơva phạt tổng cộng 162.000 euro liên quan đến 5 vụ tương tự. Chính quyền Nga nhân danh bảo vệ trẻ vị thành viên và chống tư tưởng cực đoan đã tăng cường biện pháp trừng phạt các tập đoàn Internet, vốn được coi là không gian tự do ngôn luận cho các nhà đối lập Nga.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí Đăng ký