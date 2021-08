Covid-19: Nghiên cứu Pháp xác nhận hiệu quả đáng kể của vac-xin

Việc chích ngừa Covid-19 cho phép giảm nguy cơ nhiễm bệnh xuống 8 lần và giảm nguy cơ bệnh nặng đến 11 lần. Đây là kết luận của một công trình nghiên cứu vừa được Cơ Quan Nghiên Cứu, Khảo Sát, Đánh Giá và Thống Kê (DREES) của Pháp hoàn tất và được lãnh đạo cơ quan y tế Pháp công bố ngày 20/08/2021.

Quảng cáo Đọc tiếp

Theo các số liệu thống kê khác nhau do DREES tổng hợp từ ngày 02-08/08, “số lượng xét nghiệm RT-PCR cho kết quả dương tính trên 100.000 người chưa được tiêm chủng lên tới gần 400 người, trong khi kết quả này chỉ được thấy ở hơn 50 người trên 100.000 người đã được tiêm chủng”, tức là ít hơn tám lần.

Trong một bản thông cáo báo chí, cơ quan DREES còn nói rõ thêm : “Những người chưa tiêm chủng chiếm 76% trong số những người bị xét nghiệm dương tính so với tỷ lệ chỉ là 12% đối với những người đã tiêm chủng đầy đủ”.

Theo DREES, tỷ lệ xét nghiệm dương tính ở những người chưa tiêm phòng cao gấp 2,5 lần so với những người đã được tiêm chủng đầy đủ. Tỷ lệ phát hiện người nhiễm virus cũng cao hơn so với những người chưa được tiêm chủng do việc áp dụng chứng nhận y tế.

84% ca nguy kịch là những người không tiêm chủng

Khác biệt giữa những người đã đã được tiêm chủng và không được tiêm chủng thậm chí còn rõ ràng hơn khi bệnh trở nên trầm trọng. Nghiên cứu vừa công bố ghi nhận là vào đầu tháng Tám, số lượng người dù đã tiêm chủng đầy đủ, nhưng vẫn phải vào các khoa chăm sóc bệnh tình nguy kịch, thấp hơn 11 lần so với những người không tiêm chủng.

Một cách cụ thể, trong tuần lễ đầu của tháng Tám chẳng hạn, “những người không chích ngừa chiếm 84% trường hợp nhập khoa chăm sóc đặc biệt, và 76% các trường hợp nhập viện thông thường”.

Đối với ông Salomon, “tiêm phòng giúp giảm đáng kể nguy cơ bị bệnh nguy kịch... Đây là một thông điệp rất quan trọng cho tất cả những ai vẫn nghi ngờ tầm quan trọng của việc tiêm chủng… Các loại vac xin mà chúng ta có ở Pháp có hiệu quả bảo vệ thực sự”.

AstraZeneca loan báo một liệu pháp phòng ngừa virus hiệu quả

Cũng trong ngày 20/08, tập đoàn dược phẩm Anh-Thụy Điển AstraZeneca thông báo là họ đã thành công trong việc phát triển một phương pháp điều trị phòng ngừa “đầy hứa hẹn” chống lại Covid-19, căn bệnh do virus corona SARS-CoV-2 gây ra.

Được gọi là AZD7442, phương pháp điều trị bằng kháng thể này đã cho thấy kết quả đáng khích lệ sau một thử nghiệm lâm sàng lớn được thực hiện ở Tây Ban Nha, Pháp, Bỉ, Vương quốc Anh và Hoa Kỳ, với sự tham gia của 5.197 người (trong đó 75% có bệnh nền, tức là có thêm nguy cơ phát triển một dạng nghiêm trọng của Covid-19).

Theo AstraZeneca, loại thuốc tiêm (vào bắp thịt) này làm giảm 77% nguy cơ phát triển một dạng bệnh nặng ở những người không tiếp xúc với virus. Đối với tập đoàn dược phẩm này, vẫn “cần những cách tiếp cận khác cho những người không được vac-xin Covid-19 bảo vệ tốt”, nhưng “với những kết quả tuyệt vời này, AZD7442 có thể là một công cụ quan trọng trong kho vũ khí giúp mọi người chống dịch”.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí Đăng ký