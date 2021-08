TIN TỔNG HỢP.

Quảng cáo Đọc tiếp

(New York Times) - Người Hàn ghét Trung Quốc hơn Nhật Bản. Tâm lý chống Trung Quốc mỗi ngày mỗi trỗi dậy tại Hàn Quốc, đặc biệt ở cử tri trẻ. Theo kết quả thăm dò do Hankook Research và tạp chí SisaIN thực hiện và được báo New York Times trích ngày 20/08/2021, hơn 58% trên tổng số 1.000 người được thăm dò cho rằng Trung Quốc « gần với cái xấu », trong khi chỉ có 4,5% cho là « gần với cái tốt ». Trung Quốc cũng trở thành chủ đề vận động tranh cử tổng thống của nhiều chính trị gia bảo thủ, cùng với những vấn nạn khác như giá thuê nhà tăng, dịch bệnh, Bắc Triều Tiên và bất bình đẳng giới.

(RFI) - Ngoại trưởng Anh bị trỉ chích vì thiếu trách nhiệm xử lý khủng hoảng ở Afghanistan. Lý do là ông Dominic Raab đang nghỉ hè ở đảo Crète, trong một khách sạn 5 sao và « từ chối nhận mọi liên lạc vì bất kỳ lý do gì ». Báo chí Anh ngày 20/08/2021 phác họa ông Raab là một ngoại trưởng « xoàng », « lạnh lùng », « thiếu nghiêm túc » trong khi đội ngũ của ông thất vọng vì không tài nào nhận được sự ủng hộ, thậm chí là sự chú ý của ông. Một đồng nghiệp cho rằng « việc không về sớm hơn là sai lầm lớn nhất của ông ấy ». Phe đối lập yêu cầu ngoại trưởng Anh từ chức.

(AFP) - Một tuần sau động đất, Haiti phải đối mặt với những thách thức khẩn cấp. Số người thiệt mạng vì động đất đã lên đến 2.200 người. Người dân vùng bị nạ vẫn phải chiến đấu hàng ngày để có nước dùng và thực phẩm. Ngày 20/08/2021, nhiều điểm phân phát không chính thức đã được lập nên ở Cayes, thành phố lớn thứ ba của Haiti. Tình trạng cướp hàng cứu trợ đã xảy ra : Hai xe tải chở hàng đã bị cướp trước khi cảnh sát đến can thiệp.

(AFP) - Úc : Biểu tình chống phong tỏa, hơn 200 người bị bắt. Biểu tình tại nhiều nơi, ở Sydney và Melbourne, chống quy chế phong tỏa chống dịch hôm 21/08/2021. Các vụ bắt giữ xảy ra sau khi nổ ra nhiều đụng độ dữ dội giữa người biểu tình và cảnh sát. Biểu tình bùng nổ sau khi chính quyền quyết định triển hạn phong tỏa đến cuối tháng 9. Riêng tại Melbourne có hàng nghìn người biểu tình. Cảnh sát đã dùng hơi cay giải tán. Bảy cảnh sát bị thương trong các đụng độ. Chính sánh « Không Covid » của chính quyền Úc đi liền với phong tỏa kéo dài tại các thành phố lớn gây căng thẳng xã hội. Nhiều người cũng chỉ trích chính quyền chậm tiến hành tiêm chủng.

(AFP) - Pháp : Biểu tình tuần thứ sáu chống « giấy thông hành y tế ». Hôm nay, thứ Bảy 21/08/2021 là thứ Bảy lần thứ sáu liên tục, phe chống giấy thông hành y tế tiếp tục xuống đường. Dự kiến sẽ có hơn 200 cuộc biểu tình trên khắp nước Pháp. Riêng tại Paris, dự kiến sẽ có 12.000 đến 20.000 người tham gia biểu tình, theo dự kiến của cảnh sát. Giấy thông hành y tế tiếp tục gây nhiều tranh cãi trong xã hội Pháp. Người phản đối giấy thông hành y tế cũng lên án chủ trương mở rộng tiêm chủng cho trẻ em dưới 12 tuổi. Hôm thứ Năm 19/08, bộ trưởng Giáo Dục cho biết biện pháp này sẽ không được áp dụng tại Pháp. Riêng lứa tuổi từ 12 đến 17, đã có khoảng 55% tiêm ít nhất một liều.

