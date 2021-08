TIN TỔNG HỢP.

Quảng cáo Đọc tiếp

(Reuters) - Covid-19: Philippines cấp giấy phép cho vac-xin Nga Sputnik Light. Vào lúc Manila thông báo có hơn 18.000 ca nhiễm mới trong 24 giờ qua, hôm 23/08/2021, lãnh đạo cơ quan y tế Philippines Carlito Galvez cho biết đã đặt mua của Nga 10 triệu liều vac-xin Sputnik Light. Khối lượng thuốc tiêm này sẽ được giao cho Philippines trong tháng 9 và 10/2021. Sau Mông Cổ và Kazakhstan Philippines là quốc gia thứ ba dùng vac-xin Sputnik Light.

(Reuters) - Tổng thống Thái Anh Văn chích ngừa Covid-19 bằng vac-xin của Đài Loan. Sáng nay 23/08/2021 bà Thái Anh Văn được tiêm mũi thuốc Medigen đầu tiên. Đây là vac-xin do hãng tập đoàn dược phẩm Đài Loan Medigen Vaccine Biologics bào chế.

(Reuters) - Điệp viên Ukraina “ăn cắp vũ khí bí mật của Nga”. Mật vụ Nga FSB ngày 23/08/2021 tiết lộ đang bắt quả tang một nhân viên tình báo Ukraina tại nhà máy sản xuất vũ khí Tula đang tìm cách “ăn cắp vũ khí bí mật của Nga”. Matxcơva không tiết lộ danh tính thủ phạm, chỉ cho biết đó là một người đàn ông, làm việc tại nhà máy chuyên sản xuất vũ khí cho quân đội ở Tula, cách thủ đô Matxcơva 170 cây số về phía nam. Bộ Ngoại giao Ukraina từ chối bình luận tin trên.

(Reuters) - Ngày làm việc đầu tiên của tân thủ tướng Malaysia. Ông Ismail Sabri Yaakov bắt đầu ngày làm việc đầu tiên hôm nay, 23/08/2021, và sẽ thông báo thành phần nội các trong tuần này. Thứ Bảy vừa qua ông Ismail Sabri Yaakov tuyên thệ nhậm chức thay thế người tiền nhiệm Muhyiddin Yassin từ chức hồi tuần trước. Giải quyết đại dịch Covid-19 là thách thức lớn nhất chờ đợi tân chính quyền tại Kuala Lumpur.

(Reuters) - Trung Quốc đình chỉ thủ tục tham gia sàn chứng khoán của hơn 40 doanh nghiệp. Theo nhiều tài liệu chính thức của Trung Quốc được tiết lộ hôm 23/08/2021, đơn xin gia nhập thị trường chứng khoán Thẩm Quyến của 30 tập đoàn tạm thời bị hoãn lại. Hơn một chục công ty khác đang trong vòng “điều tra” trước khi được cấp giấy phép “lên sàn” chứng khoán ở Thượng Hải. Cùng ngày, Bắc Kinh thông báo “siết chặt” các biện phám kiểm soát các công ty kế toán, có trách nhiệm chứng nhận các đại tập đoàn của Trung Quốc có đủ điều kiện để tham gia các thị trường tài chính hay không. Theo giới phân tích, đây là bằng chứng mới nhất cho thấy Bắc Kinh tăng cường kiểm soát đối với nhiều lĩnh vực kinh tế.

(AFP) - Covid-19 : New Zealand duy trì lệnh phong tỏa. Thủ tướng Jacinda Ardern hôm 23/08/2021 báo động ình hình bệnh dịch Covid-19 tại New Zealand“chưa vượt qua đỉnh dịch”. Theo thủ tướng Ardern, biến thể Delta đang hoành hành và “còn quá sớm” để tính đến khả năng dỡ bở các biện pháp phong tỏa. Bà lo ngại chiến lược “Zero Covid" của New Zealand bị biến thể Delta đe dọa. Chỉ riêng trong ngày, New Zealand phát hiện thêm 35 ca dương tính với virus corona. Trên toàn quốc với 5 triệu dân, tới nay New Zealand ghi nhận 26 ca tử vong.

(AFP) - Iran vượt ngưỡng 100.000 bệnh nhân Covid-19 thiệt mạng. Hôm 22/08/2021 Teheran thông báo có thêm gần 700 người chết trong vòng 24 giờ. Iran là quốc gia bị nặng nhất trong khu vực Trung và Cận Đông. Một số quan chức trong chính quyền nhìn nhận thiệt hại do khủng hoảng Covid-19 gây nên “nghiêm trọng” hơn các thống kê chính thức.

(AFP) - Covid tại Pháp : Tình hình có vẻ khả quan hơn. Chính phủ cho biết số ca nhiễm mới giảm đi được 9 % so với cách nay đúng một tuần. Dù vậy, hôm qua, 22/08/2021, vẫn có thêm hơn 17.000 ca nhiễm Covid-19 được phát hiện. Tại các vùng lãnh thổ hải ngoại, biến thể Delta của virus corona vẫn hoành hành. Các trường học phải đóng cửa ngay từ hôm nay 23/08/2021.

(Reuters) - Bắc Triều Tiên phát triển thiết bị PCR “chuẩn toàn cầu” xét nghiệm Covid-19. Theo tờ Rodong Sinmun, cơ quan ngôn luận của đảng Lao Động Triều Tiên hôm nay, 23/08/2021, Bắc Triều Tiên đã tự phát triển thành công thiết bị phản ứng chuỗi Polymerase (PCR) để tiến hành xét nghiệm Covid-19. Cho đến nay, Bình Nhưỡng tiến hành các xét nghiệm PCR, nhưng với hỗ trợ từ bên ngoài, trong đó có Tổ Chức Y Tế Thế Giới.

(AFP) - Thủ tướng Thụy Điển bất ngờ từ chức trước cuộc tổng tuyển cử. Thủ tướng Thụy Điển Stefan Lofven hôm qua 22/08/2021 tuyên bố ông sẽ từ chức vào tháng 11 tới đây. Mục tiêu, theo ông, là để cho người kế nhiệm có thời gian chuẩn bị cho cuộc tổng tuyển cử vào tháng 9/2022.

(AP) - Putin hy vọng đảng cầm quyền chiến thắng trong cuộc bầu cử tới. Tổng thống Nga vào hôm qua, 22/08/2021 đã bày tỏ hy vọng rằng đảng Nước Nga Thống Nhất của ông sẽ tiếp tục thống trị Quốc Hội sau cuộc bầu cử Quốc Hội vào tháng 9 tới đây. Cuộc bỏ phiếu ngày 190/9 được nhiều người coi là một phần quan trọng trong nỗ lực của Putin nhằm củng cố quyền lãnh đạo của ông trước cuộc bầu cử tổng thống tiếp theo vào năm 2024.

