TIN TỔNG HỢP.

Quảng cáo Đọc tiếp

(Financial Times) - Nhật Bản và Đài Loan đối thoại song phương chống Trung Quốc bành trướng. Hai đảng cầm quyền của Nhật Bản và Đài Loan sẽ tổ chức các cuộc đối thoại an ninh song phương đầu tiên vào thứ Sáu 27/08/2021, tìm cách tăng cường quan hệ để chống lại một Trung Quốc ngày càng thù địch. Trả lời phỏng vấn Financial Times hôm qua 24/08, ông Masahisa Sato, phụ trách đối ngoại của Đảng Dân chủ Tự do cầm quyền ở Nhật Bản, cho biết việc đối thoại chiều sâu là cần thiết, vì tương lai của Đài Loan sẽ có « tác động nghiêm trọng » đến an ninh và kinh tế của Nhật Bản. Các cuộc tiếp xúc giữa các quan chức đảng là giải pháp thay thế cho đàm phán cấp bộ trưởng, vì Nhật Bản và Đài Loan không có quan hệ ngoại giao.

(SCMP) - Trung Quốc tập trận ngay trước cuộc tập trận do Mỹ chỉ huy ở đảo Guam. Ngày 24/08/2021, lực lượng hải quân Trung Quốc đã tiến hành một loạt cuộc tập trận bắn đạn thật ở Biển Đông, Hoàng Hải và eo biển Bột Hải cho đến ngày 26/08. Hành động này được cho là nhắm đến đợt tập trận Malabar sắp tới của Bộ Tứ - QUAD (Mỹ, Úc, Nhật Bản và Ấn Độ) ở ngoài khơi đảo Guam và diễn ra cùng lúc với chuyến thăm Singapore và Việt Nam của phó tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris để cam kết Mỹ « ở lại » vùng Ấn Độ-Thái Bình Dương.

(Yonhap) - Hàn Quốc và Indonesia tăng cường hợp tác sản xuất chiến đấu KF-21. Trong cuộc họp trực tuyến ngày 24/08/2021, quan chức cấp cao của bộ Quốc Phòng và Ngoại Giao hai nước đã đánh giá về việc nối lại dự án chung phát triển chiến đấu cơ KF-21 hoặc IF-X, từng được nêu trong cuộc họp song phương hồi tháng Tư. Hai bên cũng nhất trí tăng cường hợp tác trong các vấn đề đe dọa an ninh phi truyền thống liên quan đến tấn công mạng, đại dương và khủng bố.

(RFI) - Tập đoàn quân sự Miến Điện muốn lập lực lượng dân quân để truy lùng đối lập. Theo Global New Light of Myanmar hôm 24/08/2021, chế độ quân sự cầm quyền đang cân nhắc việc thành lập một lực lượng dân quân để đối phó với các nhóm nổi dậy vũ trang chủ yếu ở vùng nông thôn, và thưởng tiền cho những người cung cấp thông tin. Tuy nhiên, AFP dẫn lời chuyên gia David Mathieson cho rằng, ít có khả năng nhiều người tình nguyện tham gia lực lượng này, và nếu quân đội đào tạo và vũ trang cho thường dân, có thể bị "gậy ông đập lưng ông".

(Les Echos) - Nhật Bản : Nước từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima sẽ được thải qua đường ống ngầm dưới biển. Công ty điều hành nhà máy điện nguyên tử bị tai nạn ở Fukushima hôm nay 25/08/2021 thông báo sẽ thải ra đại dương trên 1 triệu tấn nước, thông qua một đường ống đặt ngầm dưới đáy biển.

(AFP) - Algeri đoạn giao với Maroc. Chính quyền Algeri hôm qua, 24/08/2021, tuyên bố cắt đứt quan hệ ngoại giao với nước láng giềng Maroc, cáo buộc vương quốc này có “những hành động thù địch” đối với Alger sau nhiều tháng gia tăng căng thẳng giữa hai quốc gia vùng Bắc Phi (Maghreb). Ngoại trưởng Algeri Ramtane Lamamra đã loan báo quyết định đoạn giao với Maroc trong một cuộc họp báo. Trong một thông cáo được đưa ra sau đó, người đồng cấp Maroc đã lấy làm tiếc về quyết định bị coi là “đơn phương” và “vô lý” của Algeri.

(AFP) - Charlie Watts, tay trống của ban nhạc Rolling Stones, qua đời. Trên Twitter, ban nhạc Anh bày tỏ “nỗi buồn sâu sắc” khi phải chia tay với “một trong những tay trống nổi tiếng nhất” thế hệ Charlie Watts. Ông qua đời ngày 24/08/2021 ở tuổi 80, trong một bệnh viện ở ngoại ô Luân Đôn, sau khi phải nhập viện hồi đầu tháng vì tình trạng sức khỏe suy yếu. Charlie Watts là người kín tiếng nhất và thường tránh những sự “nổi loạn” của các thành viên khác của Rolling Stones.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí Đăng ký