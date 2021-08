TIN TỔNG HỢP.

Quảng cáo Đọc tiếp

(Reuters) - Đài Loan tăng 4% ngân sách quốc phòng cho tài khóa 2022. Theo báo cáo ngày 26/08/2021 của văn phòng tổng thống Thái Anh Văn, chi phí quốc phòng của Đài Loan cho năm tới dự trù đạt gần 472 tỷ đô la Đài Loan (tương đương 17 tỷ đô la Mỹ). Dự thảo ngân sách nói trên bao gồm cả gần 1,5 tỷ đô la trang bị chiến đấu cơ để nâng cao khả năng phòng không của Đài Loan. Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh Trung Quốc dồn dập gia tăng các hoạt động quân sự tại eo biển Đài Loan.

(Reuters/RIA) - Nga cam kết cấp hệ thống tên lửa phòng không cho tập đoàn quân sự Miến Điện đúng hạn. Ngày 25/08/2021, người đứng đầu cơ quan hợp tác kỹ thuật quân sự Nga cho biết là Matxcơva sẽ thực hiện đúng hợp đồng cung cấp cho Miến Điện hệ thống phòng không Pantsir. Hợp đồng này được ký kết tháng 1/2021, ít ngày trước cuộc đảo chính lật đổ chính phủ dân sự của Aung San Suu Kyi, ngày 01/02. Giới bảo vệ nhân quyền lên án chính quyền Nga mang lại tính chính đáng cho tập đoàn quân sự với các hợp đồng vũ khí và các chuyến thăm song phương sau cuộc đảo chính.

(Reuters) - Nga : Nhà đối lập Navalny ví nhà tù Nga như « trại cải tạo Trung Quốc ». Trong bài trả lời phỏng vấn báo Mỹ New York Times, được đăng ngày 26/08/2021, nhà đối lập hàng đầu của nước Nga mô tả « các bạo lực tâm lý » không để lại dấu vết mà ông và các tù nhân khác phải gánh chịu trong nhà tù nơi ông đang bị giam giữ hiện nay. Ông Navalny cũng gửi New York Times một văn bản dài 54 trang, mô tả cụ thể cuộc sống trong tù. Tù nhân bị theo dõi gần như 24/24 và ngày nào cũng bị bắt buộc xem truyền hình Nhà nước.

(Reuters) - Tòa án Nhân quyền châu Âu đề nghị Ba Lan và Latvia trợ giúp di dân ở biên giới với Belarus. Đề xuất trên được Tòa án Nhân quyền châu Âu đưa ra hôm 25/08/2021, trong bối cảnh đang xảy ra căng thẳng ở châu Âu về vấn đề di dân : Ba Lan, Estonia, Litva và Latvia đã tố cáo Belarus đã tạo điều kiện để di dân, chủ yếu là người Afghanistan và Irak, vượt biên giới trái phép vào Liên Âu. Tòa án Nhân Quyền châu Âu không ép buộc Ba Lan và Latvia tiếp nhận di dân, nhưng đề nghị hai quốc gia này cung cấp nước, thực phẩm, quần áo, chăm sóc y tế cho di dân ở các trại tị nạn ở biên giới và, nếu có thể, cấp cho họ chỗ ở tạm thời.

(AFP) - Amnesty International kêu gọi Qatar điều tra về cái chết của hàng loạt lao động nhập cư. Lời kêu gọi được tổ chức nhân quyền đưa ra vào ngày 26/08/2021. Theo Amnesty International, có nhiều ngàn lao động nước ngoài đã chết, có thể vì điều kiện lao động quá nguy hiểm trong những thập niên qua nhưng chính quyền Qatar đã không cho điều tra. 70% các trường hợp tử vong không được xác định nguyên nhân. Qatar thường xuyên bị các tổ chức nhân quyền chỉ trích về cách đối xử tồi tệ với hàng trăm ngàn lao động nhập cư, chủ yếu đến từ châu Á, làm việc tại các công trường xây dựng phục vụ Cúp bóng đá thế giới 2022.

(AFP) - Ukraina phát hiện hài cốt hàng ngàn nạn nhân của các vụ thanh trừng thời Đại khủng bố Stalin. Ngày 25/08/2021, Kiev cho biết 29 hố chôn tập thể chứa hài cốt của 5.000 - 8.000 người bị sát hại trong những năm 1930 dưới thời Stalin đã được phát hiện ở một khu vực rộng 5 hecta gần sân bay Odessa, miền nam Ukraina. Đây là một trong những khu vực có các hố chôn tập thể lớn nhất ở Ukraina. Theo nhà chức trách, các nạn nhân dường như đều bị Cảnh sát mật Liên Xô (tiền thân của KGB) bắn vào gáy. Số hài cốt có thể còn tăng vì công tác tìm kiếm vẫn đang được tiến hành.

(AFP) - Tổng thống Biden triệu tập cuộc họp khẩn cấp với lãnh đạo các doanh nghiệp về an ninh mạng. Sau một loạt các vụ tấn công tin học nhắm vào nhiều tập đoàn Mỹ trong thời gian gần đây, ngày 25/08/2021, ông Joe Biden đã có một cuộc họp với một số bộ trưởng liên quan cùng chủ nhân nhóm GAFAM, lãnh đạo ngân hàng hay các công ty bảo hiểm... Tổng thống Mỹ thẩm định cần tuyển dụng nửa triệu nhân viên để tăng cường khả năng phòng thủ trên mạng.

(AFP) - Pháp ngừng hỗ trợ các doanh nghiệp khắc phục hậu quả kinh tế do Covid-19 gây nên. Phát biểu trước đại diện của giới chủ, bộ trưởng Kinh Tế Bruno Le Maire hôm 25/08/2021 thông báo kinh tế Pháp đã được “khởi động trở lại” và trước viễn cảnh tăng trưởng đạt 6% trong năm 2021, không còn lý do gì để duy trì các biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp vô điều kiện. Chính phủ đã trích xuất hơn 120 tỷ euro liên tục hỗ trợ các doanh nghiệp từ mùa xuân 2020 phải đóng cửa sau các đợt phong tỏa liên tiếp.

(NHK) - Covid-19 : 5 tỉ liều vac-xin đã được sử dụng trên thế giới. Trang web nghiên cứu Our World in Data, do các nhà nghiên cứu của Đại học Oxford và các trường khác quản lý, cho biết tính đến thứ Hai 23/08/2021, ở những nước mà số liệu có thể được khẳng định chính thức, đã có 5 tỉ liều vac-xin ngừa Covid-19 được tiêm cho dân. Tính chung toàn cầu, 32,7% dân số đã được tiêm ngừa ít nhất là mũi đầu, nhưng tỉ lệ này chỉ là 1,4 % ở những nước có thu nhập thấp. Ngoài ra, 24,6% dân số toàn cầu đã tiêm xong hoàn toàn. Trung bình, mỗi ngày có 33,56 triệu người được tiêm.

(AFP) - Hiệu quả bảo vệ của vac-xin Pfizer và AstraZeneca giảm rõ rệt 6 tháng sau khi tiêm. Nghiên cứu Zoe Covid của các nhà khoa học thuộc King’s College, Luân Đôn và nhóm nghiên cứu Zoe được công bố ngày 25/08/2021, cho biết là Pfizer đạt hiệu quả bảo vệ 88% một tháng sau khi tiêm, tỉ lệ này giảm còn 74% sau 5-6 tháng. Đối với AstraZeneca, tỉ lệ này giảm từ 77% xuống còn 67% sau 4-5 tháng. Các tác giả công trình nghiên cứu vì thế khuyến cáo nên tiêm "nhắc lại". Hãng Mỹ Johnson & Johnson ngày 25/06 cũng khẳng định mũi tiêm nhắc lại sẽ tăng cường khả năng bảo vệ của vac-xin Janssen.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí Đăng ký