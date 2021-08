TIN TỔNG HỢP.

Quảng cáo Đọc tiếp

(AFP) - Đan Mạch chuẩn bị gỡ bỏ toàn bộ các hạn chế phòng dịch Covid-19. Do kết quả tiêm vac-xin ngừa Covid- đạt kết quả cao, phủ rộng rãi trong dân và nhận thấy bệnh dịch Covid-19 đã được kiểm soát. Từ ngày 10/09, Đan Mạch sẽ gỡ bỏ toàn bộ các biện pháp hạn chế để phòng dịch hiện tại, bộ Y Tế Đan Mạch ngày 27/08/2021 thông báo như trên. Tuy nhiên thông cáo của bộ cũng nhấn mạnh chưa thể coi Đan Mạch đã thoát khỏi dịch và vẫn phải cảnh giác cao độ. Đan Mạch là một trong số những nước có phản ứng khá nhanh trước đại dịch. Ngay từ tháng 3/2020 nước này đã thiết lập chế độ bán phong tỏa, đóng cửa trường học, cửa hàng dịch vụ không thiết yếu và duy trì các biện pháp phòng dịch nghiêm ngặt từ đó đến nay. Hiện tại hơn 70% của 5,8 triệu dân Đan Mach đã được tiêm chủng đầy đủ 2 liều vac-xin.

(AFP) - Quân đội Ba Lan dựng hàng rào dây thép gai dọc biên giới với Belarus để chặn di dân. Công việc được bắt đầu từ hôm 27/08/2021 tại thị trấn vùng biên Krynki. Bức tường rào cao 2,5m và trải dài trên 180km ở biên giới giữa 2 nước. Ba Lan cũng tăng gấp đôi quân số ở vùng biên để canh chừng di dân vượt biên trái phép. Trong những tháng qua, nhiều ngàn di dân, đa phần là người Trung Đông, đã tìm cách vượt biên giới giữa Belarus với các nước Latvia, Litva và Ba Lan để vào Liên Âu. Liên Hiệp Châu Âu nghi ngờ chính quyền Belarus cố ý đưa di dân đến biên giới với các nước Liên Âu để trả đũa việc Bruxelles trừng phạt Minsk.

(AFP) - Ấn Độ tiêm ngừa Covid-19 cho 10 triệu người chỉ trong 1 ngày. Chính quyền Ấn Độ thông báo con số kỷ lục nói trên được ghi nhận trong ngày hôm 27/08/2021, trong bối cảnh đang đối phó với nguy cơ xảy ra một làn sóng dịch mới. Trên Twitter, thủ tướng Narendra Modi gọi đó là “một kỳ tích đáng nhớ”. New Delhi hy vọng đến cuối năm 2021 sẽ tiêm xong cho 1,1 tỉ người trong tổng dân số 1,3 tỉ. Tuy nhiên, cho đến nay mới chỉ có 15% dân số tiêm xong hoàn toàn. Với 437.000 người chết, Ấn Độ hiện giờ là nước ghi nhận số tử vong vì Covid-19 cao thứ 2 thế giới, chỉ sau Mỹ.

(AFP) - Covid-19: Người nhiễm biến thể Delta có nguy cơ nhập viện cao hơn cấp đôi so với người nhiễm biến thể Alpha. Theo kết quả một nghiên cứu của Anh Quốc được công bố hôm 28/08/2021 trên tạp chí The Lancet Infectious Diseases, độ tuổi trung bình của những người nhiễm Covid-19 biến thể Delta (có nguồn gốc từ Ấn Độ) là 29 tuổi, so với độ tuổi trung bình 31 tuổi của những người nhiễm Alpha (có nguồn gốc từ Anh). Tại Anh Quốc, 98% số ca nhiễm Covid-19 liên quan đến biến thể Delta.

