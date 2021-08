Afghanistan: Rocket rơi vào sân bay Kabul trước khi kết thúc chiến dịch di tản

Ảnh tư liệu do Không lực Hoa Kỳ cung cấp. Một vận tải cơ di tản các công dân nước ngoài khỏi Afghanistan tại sân bay Kabul, ngày 23/08/2021.

Cả phía Taliban lẫn Hoa Kỳ hôm 30/08/2021 cùng xác nhận nhiều quả rocket đã được bắn về phía phi trường Kabul vài giờ trước hạn chót Mỹ rút hết quân, khép lại 20 năm can thiệp quân sự tại Afghanistan.

Quảng cáo Đọc tiếp

Hãng tin Anh Reutes trích dẫn một quan chức trong chính quyền Mỹ cho biết « hệ thống phòng không của Hoa Kỳ đã chận được ít nhất 5 rocket bắn về phía sân bay Kabul sáng sớm ngày 30/08/2021. Theo truyền thông Afghanistan, những rocket này được bắn đi từ một chiếc xe. Hãng tin Pháp cho biết một đại diện của Taliban xác nhận « 5 quả rocket, đã được bắn đi ,nhưng hệ thống chống tên lửa tại khu vực gần phi trường đã ngăn chận kịp thời ».

Trước đó, chiều Chủ Nhật 29/08/2021, cũng theo các nguồn tin từ phía Taliban, một chiếc drone của Mỹ đã phá hủy một mục tiêu cách không xa phi trường Kabul. Mục tiêu đó là một chiếc xe có gài chất nổ được dự trù sử dụng để tiến hành một vụ khủng bố tự sát.

Tình hình tại thủ đô Kabul rất căng thẳng vào những giờ chót trước thời hạn 31/08, chấm dứt sự hiện diện của quân đội Mỹ tại Afghanistan sau 20 năm can thiệp quân sự. Theo hãng tin Pháp AFP mặc dù tình hình rất căng thẳng, Washington cho biết chiến dịch di tản « « không bị gián đoạn » để đưa nốt khoảng 300 công dân Mỹ ra khỏi Afghanistan.

Từ khi quân Taliban chiếm được thủ đô Kabul, hơn 114.000 người đã được sơ tán, trong đó có gần 5.500 công dân Mỹ. Giai đoạn chót của các chương trình di tản trước thời hạn Hoa Kỳ hoàn tất việc rút quân khỏi Afghanistan càng thêm nguy hiểm từ sau vụ khủng bố hôm Thứ Năm 26/08/2021.

Phía Pháp cho biết có « hàng ngàn người Afghanistan » đợi được sơ tán. Đó là những thành phần cần được bảo vệ và được đưa về những nơi an toàn. Anh Quốc cho biết vẫn còn « hơn 1.100 người » bị kẹt lại Afghanistan.

Taliban từ chối thành lập « vùng an toàn »

Một ngày trước thời hạn Taliban tiếp quản sân bay Kaboul, vẫn còn hàng ngàn người đợi được di tản khỏi Afghanistan. Anh, Pháp đề nghị thành lập một vùng an toàn tại thủ đô Kabul để tiếp tục các chương trình sơ tán, nhưng Taliban bác bỏ sáng kiến này.

Vào lúc 5 thành viên thường trực Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc họp lại chiều nay, 30/08/2021, để xem xét đề nghị của Anh và Pháp thành lập một vùng an toàn tại Kabul, để tiếp tục công tác di tản khỏi Afghanistan, phía Taliban coi việc lập ra những khu vực « là không cần thiết ». Trên đài phát thanh Pháp France Info chiều Chủ Nhật 29/08, phát ngôn viên Taliban, Suhail Shahen giải thích « không cần » thành lập một vùng an toàn như đề xuất của Paris và Luân Đôn để tiếp tục các chương trình nhân đạo, bởi Afghanistan là « một quốc gia độc lập », và phe Taliban bảo đảm cho « mỗi người dân Afghanistan nếu muốn và nếu có hộ chiếu, hay visa, sẽ được xuất cảnh sau thời hạn 31/08 ».

Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken một lần nữa nhắc lại Taliban đã cam kết tạo điều kiện để tất cả các công dân nước ngoài và những người Afghanistan có hộ chiếu ngoại quốc sẽ được rời khỏi Afghanistan.

Washington hôm nay triệu tập một cuộc họp qua cầu truyền hình với những « đối tác then chốt » gồm Anh, Pháp, Ý, Đức, Canada, Nhật Bản, NATO, Thổ Nhĩ Kỳ và Qatar để tìm một « giải pháp chung » cho giai đoạn hậu 31/08. Kết thúc cuộc họp, ngoại trưởng Blinken sẽ ra thông cáo chung về tình hình Afghanistan.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí Đăng ký