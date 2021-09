Covid-19 : WHO hối thúc các nước giàu cung cấp 1 tỉ liều vac-xin đã hứa

Người dân New Delhi, Ấn Độ, chờ được tiêm vac-xin COVAXIN do Bharat Biotech điều chế, ngày 31/08/2021.

Làn sóng Covid-19 thứ tư đang gây lo ngại sẽ dẫn đến cuộc chạy đua mới về vac-xin. Trong lúc châu Âu và Hoa Kỳ bắt đầu nói nhiều đến việc phải tiêm liều vac-xin thứ ba, hay vac-xin cho trẻ em, thì rất nhiều các quốc gia đang phát triển, nhất là các nước nghèo, vẫn thiếu vac-xin trầm trọng.

Từ Genève, nhóm chuyên gia độc lập (Independent Expert Panel) của Tổ chức Y tế thế giới (WHO ) một lần nữa kêu gọi các nước giàu khẩn trương cung cấp 900 triệu liều vac-xin đã hứa, trong chương trình chia sẻ vac-xin COVAX của Liên Hiệp Quốc, do WHO điều phối.

Thông tín viên Jérémie Lanche tường trình từ Genève :

« Một tỉ liều vac-xin cho các nước đang phát triển trước hạn chót ngày 01/09 : Đây là yêu cầu được đưa ra trong báo cáo hồi tháng 5 vừa qua, của Nhóm chuyên gia độc lập màTổ chức Y tế Thế giới giao phó trách nhiệm đưa ra các khuyến cáo về chính sách chung đối phó với dịch.

Hiện tại, chúng ta còn rất xa mục tiêu này. Chỉ có chưa đầy 100 triệu liều được cấp theo chương trình chia sẻ vac-xin COVAX. Hai đồng chủ tịch Nhóm chuyên gia, cựu tổng thống Liberia, bà Ellen Johnson Sirleaf, và cựu thủ tướng New Zealand, bà Helen Clarke, đã kêu gọi các nước giàu thực thi trách nhiệm của họ.

Các nước giàu đã đặt mua đến hơn gấp hai lần nhu cầu cần thiết để bảo vệ cư dân nước mình, mà không cung cấp phần cơ bản trong số 600 triệu liều mà họ đã hứa cho các nước nghèo nhất. Riêng về phần Hoa Kỳ, Washington bảo đảm đã cung cấp 100 triệu liều vac-xin, và sẵn sàng cung cấp thêm 500 triệu liều vac-xin Pfizer nữa.

Một trở ngại khác là khả năng sản xuất vac-xin tại các nước nghèo vẫn còn rất giới hạn. Hồi tháng 5, nhóm chuyên gia độc lập này đã yêu cầu dỡ bỏ tự động việc bảo hộ bằng sáng chế đối với vac-xin, nếu không tìm được một đồng thuận về vấn đề này tại Tổ chức Thương mại Thế giới. Từ đó đến nay, hơn ba tháng đã trôi qua, nhưng hiện tại hồ sơ này vẫn chưa có một bước tiến nhỏ nào ».

