HOA KỲ

New York ban hành tình trạng khẩn cấp sau trận mưa lũ

Bão Ida kéo theo mưa lớn gây ngập lụt thành phố New York, Hoa Kỳ, ngày 01/09/2021. AP - Craig Ruttle

Thanh Hà 3 phút

New York hứng chịu dư âm của trận bão Ida đã tàn phá bang Lousiana. Ngày 01/09/2021, thống đốc bang New York và thị trưởng New York Bill de Blasio đã ban bố tình trạng khẩn cấp sau một trận mưa lũ tại thành phố này. Toàn bộ hệ thống xe điện ngầm ngưng hoạt động, nhiều trục lộ bị đóng cửa. Cảnh sát New York cho biết có ít nhất bảy người thiệt mạng trong đêm mồng 1 rạng sáng 2/09/2021.

Quảng cáo Đọc tiếp Từ New York thông tín viên Loubna Anaki cho biết thêm thông tin : « Hơn 200 mili mét nước trút xuống thành phố chỉ trong vài giờ, tương đương với lượng nước mưa của cả một tháng. Hệ quả kéo theo là tất cả các khu Manhattan, Brooklyn, hay Queens đều bị ngập nước. Nhiều trạm xe metro bị ngập, phải ngưng hoạt động vì lý do an toàn. Đây là điều chưa bao giờ xảy ra. Hàng chục người bị kẹt trên đường và phải tự tìm những phương tiện khác để đi về nhà. Các con đường, các đường hầm, các tuyến cao tốc đều bị đóng. Trước đó một trận đấu của giải quần vợt US Open đã bị gián đoạn vì mưa quá lớn làm mái sân đấu bị dột. Tất cả các chuyến bay cất cánh hay đáp xuống phi trường Newark đều bị đình chỉ. Thống đốc New York Kathy Hochul ban bố tình trạng khẩn cấp. Bang New Jersey sát cạnh cùng chung số phận. Trên nguyên tắc, hôm nay trời lại đẹp, nhưng chính các giới chức ở đây không bảo đảm là hệ thống metro sẽ được tái lập lại ngay lập tức ».