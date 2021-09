TIN TỔNG HỢP.

Quảng cáo Đọc tiếp

(AFP) - Đài Loan nhận những liều vac-xin Pfizer đầu tiên. 930.000 liều vac-xin đầu tiên này (trên tổng số 15 triệu) được giao ngày 02/09/2021 là “quà tặng” của hai tập đoàn công nghệ TSMC, Foxconn và một hiệp hội. Đây là cách để “lách” những rào cản ngoại giao từ phía Bắc Kinh. Chính quyền Đài Bắc muốn đặt mua trực tiếp vac-xin Pfizer/BioNTech từ Đức, nhưng công ty Fosun Pharma ở Thượng Hải lại nắm độc quyền phân phối ở Trung Quốc, Hồng Kông, Macao và Đài Loan. Đài Loan đã lên án chính quyền Trung Quốc ngăn cản hòn đảo này trực tiếp mua vac-xin Đức. Sau nhiều tranh chấp, rút cục hai công ty tư nhân Đài Loan, Foxconn et Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), đã đề xuất một giải pháp thỏa hiệp, theo đó, Foxconn và TSMC mua lại vac-xin từ công ty Trung Quốc Fosun Pharma và tặng cho Đài Loan.

(AFP) - WHO khánh thành trung tâm phát hiện sớm đại dịch ở Đức. Ngày 01/09/2021, thủ tướng Đức Angela Merkel và tổng giám đốc Tổ Chức Y Tế Thế Giới Tedros Adhanom Ghebreyesus tham dự lễ khánh thành Trung Tâm Nghiên cứu và Phát hiện sớm các đại dịch. Đức tham gia tài trợ một phần trung tâm được đặt ở thủ đô Berlin. Trung tâm này thu thập và lưu trữ mọi thông tin về dịnh bệnh trên khắp thế giới, để có thể “triển khai cách quản lý hiệu quả trước nguy cơ dịch bệnh và đại dịch”.

(NBC) - Mỹ bỏ đi ít nhất 15 triệu liều vac-xin chống Covid-19. Vào lúc thế giới đang khát vac-xin và đại dịch tiếp tục gây tử vong cho nhân loại, ít nhất 15 triệu liều vac-xin đã bị « vất vào sọt rác » từ đầu tháng 3/2021. Trung tâm phòng chống dịch bệnh quốc gia CDC báo động « con số thật sự có thể còn cao hơn nữa », do một số bang và hiệu thuốc không, hoặc chưa báo cáo đầy đủ. Hai hãng phân phối thuốc lớn ở Mỹ là Walgreens và CVS cho biết đã « lãng phí hơn 4 triệu liều vac-xin », trong lúc các dây chuyền siêu thị Walmart và Rite Aid cũng đã phải bỏ đi hơn một triệu liều.

(AFP) - Pháp khai giảng năm học thứ hai mùa Covid : Hơn 12 triệu học sinh đến lớp với khẩu trang. Hôm nay, 02/09/2021, nước Pháp tựu trường. Theo quy định của chính phủ, toàn bộ học sinh phải mang khẩu trang trong trường học, đồng thời tuân thủ nhiều biện pháp phòng dịch khác: như giãn cách, rửa tay, thông khí trong phòng học, hạn chế số người trong các cuộc tập hợp… Trong trường hợp xuất hiện một ca dương tính trong lớp học, các học sinh chưa tiêm chủng và những học sinh có tiếp xúc trực tiếp sẽ phải cách ly 7 ngày tại nhà theo quy định.

(AFP) - Hợp tác chống khí hậu hâm nóng : Bắc Kinh khẳng định « quả bóng đang bên sân » Hoa Kỳ. Hôm qua, 01/09/2021, trong cuộc trao đổi trực tuyến với đặc phái viên về khí hậu của Mỹ, ông John Kerry, ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị (Wang Yi) một lần nữa nhấn mạnh: « Hợp tác Trung – Mỹ về khí hậu không thể tách khỏi mối quan hệ chung giữa hai nước ». Ông Vương Nghị yêu cầu Washington ngừng coi Trung Quốc là « một mối đe dọa và một đối thủ ». Về phần mình, đặc phái viên Hoa Kỳ nhấn mạnh : « Thế giới không thể giải quyết được vấn đề khí hậu hâm nóng mà không có sự tham gia toàn lực của Trung Quốc, quốc gia chịu trách nhiệm 27% lượng khí thải toàn cầu ».

(Yonhap) - Ngoại trưởng Cam Bốt chuẩn bị viếng thăm Hàn Quốc. Seoul ngày 02/09/2021 thông báo ông Prak Sokhonn sẽ công du Hàn Quốc kể từ Thứ Hai tuần tới và chuyến đi sẽ kéo dài trong ba ngày. Mục đích của hoạt động ngoại giao này nhằm khởi động lại hợp tác giữa Hàn Quốc và 5 nước vùng sông Mekong gồm Lào, Miến Điện, Thái Lan, Việt Nam và Cam Bốt.

(AFP) - Nigeria : 73 học sinh trung học bị bắt cóc. Một nhóm vũ trang đã xông vào trường cấp 3 Kaya, gần Maradun, bang Zamfara, và bắt cóc 73 học sinh ngày 01/09/2021. Trong một thông cáo, người phát ngôn lực lượng cảnh sát bang Zamfara cho biết đang hợp tác với quân đội để tìm cách cứu học sinh. Tại Nigeria, tình trạng bắt cóc tống tiền vẫn xảy ra thường xuyên. Trong vài tháng gần đây đã có hơn 1.000 học sinh bị bắt cóc.

(AFP) - Chiến sự gia tăng tại Yemen, 65 chiến binh thiệt mạng. Theo các nguồn tin từ chính quyền Sanaa, trong 48 giờ qua ,giao tranh giữa lực lượng chính phủ và phe nổi dậy tại tỉnh Marib miền bắc Yemen làm 65 người thương vong, tính đến sáng sớm ngày 02/09/2021. Marib là thành trì cuối cùng mà chính phủ còn kiểm soát. Đây là nơi chiến sự bùng phát từ tháng 2/2021, khi phe nổi dậy người Houthi mở đợt tấn công. Yemen đã lâm vào nội chiến từ năm 2014.

(AFP) - Danh ca Elton John trình làng album mới, The Lockdown Sessions. Được « thai nghén » và thực hiện trong giai đoạn một phần thế giới bị phong tỏa vì đại dịch Covid-19, đĩa hát của ông vua nhạc pop Anh Quốc này sẽ chính thức đến với công chúng ngày 22/10/2021. Nhưng ngay từ hôm 02/09/2021 hãng sản xuất đĩa đã tiết lộ The Lockdown Sessions gồm 16 ca khúc trong đó có 10 ca khúc mới mà Elton John đã cộng tác với những tên tuổi của làng nhạc thế giới như Stevie Wonder, Dua Lipa, Gorillaz, Lil Nas X hay Miley Cyrus.

(AFP) - Vòng loại Cúp Thế Giới 2022 : Pháp thủ hòa với Bosnia Herzegovina. Trong trận đấu tối 01/09/2021 trên sân cỏ thành phố Strasbourg (miền tây bắc nước Pháp), các cầu thủ của Didier Deschamps gây thất vọng với tỷ số 1-1. Đội áo xanh lam như vẫn bị thất bại từ khi bị loại khỏi cuộc tranh tài Euro 2020 ám ảnh. An ủi duy nhất là đội tuyển quốc gia Pháp hiện vẫn đứng đầu bảng D, dẫn trước Ukraina 4 điểm.

(AFP) - « Bắt được vàng » không chỉ là chuyện hoang đường. Trung tâm bán đấu giá Ivoire Angers ngày 02/09/2021 cho biết đến cuối tháng sẽ tổ chức một cuộc bán đấu giá 239 đồng tiền vàng từ thời vua Louis thứ 13 và 14. Đây là kho tàng mà một cặp vợ chồng tại thị trấn Plozévet, gần thành phố Quimper vùng Bretagne, miền tây nước Pháp, đã tìm thấy trong vườn nhà từ hồi 2019, nhưng tới nay tin vui này mới được tiết lộ. Số tiền thu về ước tính từ 250.000 đến 300.000 euro. Theo luật hiện hành, một nửa số tiền đó thuộc về chủ nhân khu nhà đất này, nửa còn lại được chia cho những người thợ đã đào đất và tìm thấy kho báu.

