Texas: Tố giác người muốn phá thai sẽ được thưởng 10.000 đô la

Luật mới chống phá thai được áp dụng tại bang Texas đang làm rúng động công luận Mỹ. Hôm qua, 02/09/2021, tổng thống Biden và phát ngôn viên Nhà Trắng đã phải lên tiếng về « bước tụt hậu » trên phương diện nữ quyền.

Trước đó, Tối Cao Pháp Viện ra phán quyết duy trì luật chống phá thai của bang Texas. Chính thức có hiệu lực từ ngày 01/09/2021, luật mới quy định các vụ phá thai sau 6 tuần lễ thụ thai là « bất hợp pháp », kể cả trong trường hợp loạn luân hay bị hãm hiếp. Năm 1973, cũng định chế tư pháp này đã công nhận quyền được phá thai. Một vấn đề khác đang đặt ra là luật mới còn cho phép thưởng 10.000 đô la cho những ai tố giác các hành vi « phạm pháp » đó.

Từ Houston, thông tín viên đài RFI Thomas Harms tường trình :

Trước hết có những video quảng cáo cho một trang mạng khuyến khích công chúng tố giác những trường hợp vi phạm luật pháp, với thông điệp như sau : “Nếu có bằng chứng về một vụ phá thai sau khi phát hiện nhịp tim đập, tức là sáu tháng thụ thai, không cần phải tiết lộ danh tính, bạn có thể tố giác hành vi đó ở địa chỉ prolifewhistleblower.com’’.

Đây là một trang mạng do hiệp hội chống phá thai mang tên Quyền được sống ở Texas (Texas right to life ) lập ra cuối tháng 8 vừa qua. Nhưng không phải ai cũng sẽ sử dụng địa chỉ này. Bởi vì khi tố giác và có đầy đủ chứng cớ để thụ lý hồ sơ trước toà, người tố giác có thể nhận được 10.000 đô la tiền thưởng.

Chủ tịch Hạ Viện Nancy Pelosi, thuộc đảng Dân Chủ, xem đây là một điều khoản đẩy những người dân bình thường thành những kẻ chỉ điểm để kiếm tiền thưởng.

Phát ngôn viên tổ chức Texas right to life, bà Kimberlyn Schwartz phản bác lại lập luận đó, khi cho rằng “đây không phải là một hành động khuyến khích người ta tố giác phe ủng hộ phá thai. Tiền thưởng 10.000 đô la ở đây là một điều khoản trong luật hiện hành của bang Texas, tương tự như việc thưởng công cho những ai phát hiện được những ca gian lận trợ cấp y tế. Người ta muốn chụp mũ Texas là nơi không có luật lệ gì hết, ai muốn làm gì thì làm. Thực ra chúng tôi đâu có đặt ra thêm quy định mới nào khác’’.

Từ khi bắt đầu hoạt động cách nay vài hôm, trang mạng prolifewhistleblower.com đã nhận được hàng trăm vụ tố giác mà toàn là những điều bịa đặt. Một người sử dụng TikTok đã cung cấp mã số để gửi những vụ tố giác một cách tự động về số đó.

Phe chống luật phá thai hà khắc của bang Texas thì truy cập vào trang này để đăng những hình ảnh bậy bạ trích từ một phim hoạt họa Shrek. Cũng có người tải lên địa chỉ này tên tuổi vợ và con gái của những vị dân biểu Texas đã bỏ phiếu ủng hộ luật phá thai mới.

