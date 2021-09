TIN TỔNG HỢP.

Quảng cáo Đọc tiếp

(AFP) - New Zealand : Một vụ tấn công “khủng bố” làm 6 người bị thương. Cảnh sát New Zealand ngày 03/09/2021 cho biết đã bắn hạ thủ phạm một vụ tấn công làm 6 người bị thương tại một siêu thị ở Auckland. Thủ phạm là một người đàn ông Srilanka, 32 tuổi, đến New Zealand năm 2011, có tên trong danh sách khủng bố. Theo báo chí New Zealand, năm 2020 người này đã bị bắt và bị theo dõi với ký do « chuẩn bị một cuộc tấn công bằng dao ».

(AFP) - Ít nhất 4 cảnh sát Indonesia tử vong sau vụ tấn công của phe nổi dậy tại Papouasia. Quân đội Indonesia ngày 03/09/2021 cho biết có ít nhất bốn người chết và hai người bị thương khi một nhóm đòi ly khai tấn công vào một trại lính ở Maybrat, phía tây Papouasia. Các giới chức địa phương cho biết những kẻ tấn công đã chạy thoát.

(AFP) - Tổ Chức Thương Mại Thế Giới ra phán quyết có lợi cho Mỹ trong vụ kiện Trung Quốc phá giá pin mặt trời. Đại diện thương mại Mỹ, bà Katherine Tai hôm 02/09/2021 thông báo như trên, nhưng không đi sâu vào chi tiết. Bắc Kinh bác bỏ quyết định của Tổ Chức Thương Mại Thế Giới, đồng thời yêu cầu lập một nhóm đặc biệt để điều tra xem Trung Quốc có vi phạm các quy định mậu dịch quốc tế hay không. Vụ kiện Trung Quốc phá giá pin mặt trời là một trong những hồ sơ trong cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung được khơi mào dưới thời chính quyền Trump.

(AFP) - Western Union triển khai trở lại hoạt động chuyển tiền đến Afghanistan. Hôm qua 02/09/2021 Western Union thông báo như trên, sau hơn 2 tuần ngưng chuyển tiền sang quốc gia này. Công ty Mỹ còn cho biết dịch vụ chuyển tiền đến Afghanistan sẽ được miễn phí từ ngày 03 đến ngày 17/09/2021 nhằm hỗ trợ nhu cầu cấp thiết của người dân. Western Union cũng nhấn mạnh các hoạt động chuyển tiền sang Afghanistan không vi phạm lệnh trừng phạt kinh tế của Washington đối với quốc gia này.

(AFP) - Hãng hàng không đầu tiên của Afghanistan thông báo bay trở lại. Hãng hàng không Ariana hôm nay 03/9/2021, ra thông báo bắt đầu mở lại các đường bay trong nước, gần 3 tuần ngừng bay sau khi Taliban chiếm quyền kiểm soát đất nước. Đại diện của hãng hàng không này thông báo đã được Taliban chấp nhận và cơ quan quản lý hàng không quốc gia cho phép. Hãng dự kiến có chuyến bay ngay trong ngày. Ariana là một hãng có đội tàu bay nhỏ và cũ kỹ. Hãng này không được phép bay tại Hoa Kỳ cũng như châu Âu vì không đạt chuẩn an toàn.

(Le Figaro) - 67% dân Pháp ủng hộ biện pháp triển khai chứng nhận y tế để phòng dịch Covid-19. Đây là kết quả cuộc thăm dò ý kiến Odoxa-Backbone Consulting thực hiện cho nhật báo Le Figaro. 59% số người được hỏi cho rằng những ai phản đối chứng nhận Covid-19 là những người ích kỷ, 61% nhận định nhóm người nói trên không ý thức được là họ gây nguy hiểm cho sức khỏe của mọi người. Trong khi đó, tổng thống Macron hôm qua, 02/09/2021, trong chuyến làm việc tại Marseille, miền nam Pháp, không loại trừ khả năng kéo dài biện pháp kiểm tra chứng nhận y tế sau ngày 15/11 ở những nơi dịch Covid-19 vẫn lây lan mạnh.

(AFP) - AstraZeneca và Liên Âu chấm dứt tranh chấp về thời hạn giao vac-xin. Hôm nay 03/09/2021, Bruxelles và tập đoàn Anh - Thụy Điển thông báo ký một thỏa thuận về việc AstraZeneca cung cấp thêm vac-xin ngừa Covid-19 cho 27 nước thành viên Liên Âu. AstraZeneca cam kết từ nay đến hết quý 1/2022 sẽ giao thêm thành nhiều đợt tổng cộng 200 triệu liều vac-xin. Tập đoàn dược phẩm này khẳng định thỏa thuận nói trên sẽ chấm dứt vụ kiện đang được tòa án Bỉ thụ lý về việc AstraZeneca chậm giao hàng cho Liên Âu.

(AFP) - Bão Ida nhấn chìm New York trong nước. Sáng hôm nay, 03/09/2021, bang New York thức dậy trong ngập lụt khắp nơi sau các trận mưa lớn chưa từng có kéo theo sau cơn bão Ida. Chính quyền thống kê được ít nhất có 44 người chết trong vùng. Trong thành phố được gọi là thủ phủ kinh tế và văn hóa của Mỹ, cảnh sát thông báo ít nhất có 13 nạn nhân, trong đó nhiều người bị mắc kẹt trong các tầng hầm làm thành nơi trú dưới các tòa nhà ở Manhattan, Queens hay Brooklyn. Tối qua tổng thống đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp tại bang New York và thông báo triển khai cứu trợ của chính phủ liên bang cho toàn bộ các vùng bị thiệt hại vì bão Ida.

(AFP) - Khai mạc Liên hoan điện ảnh Deauville 2021 với 53 phim Mỹ. Nữ diễn viên Pháp Charlotte Gainsbourg được mời làm chủ tịch ban giám khảo Festival mở ra từ 3 đến 12/09/2021. Stillwater, của đạo diễn Tom McCarthy với nam tài tử Matt Damon, được chiếu khai mạc festival Deauville lần thứ 47. Ngày mai mọi chú ý sẽ dồn về tác phẩm JFK, cuộc điều tra về vụ ám sát tổng thống Kennedy, phim không tranh giải.của đạo diễn Oliver Stone.

(AFP) - Sau 40 năm vắng bóng, ban nhạc Thụy Điển Abba trở lại với giới hâm mộ. Hôm 02/09/2021 trên mạng Internet, Abba hé lộ ca khúc đầu tiên trong đĩa hát mới « I Still Have Faith in You – Tôi vẫn tin người ». Đĩa hát mới dự trù ra mắt công chúng đầu tháng 11/2021. Ngoài ra, ban danh ca từng làm mê hoặc nhiều thế hệ từ thập niên 1970 sẽ làm sống lại huyền thoại Abba với một chương trình biểu diễn ảo vào năm 2022. Cả bốn thành viên của Abba nay đã ngoại thất tuần, nhưng viễn cảnh được thưởng thức lại những ca khúc như Dancing Queen, Money, Money, Money cũng đủ làm giới hâm mộ « vui sướng đến tột cùng ».

