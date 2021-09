Mỹ: Trung Quốc không được quyền đòi tàu nước khác báo cáo khi đi qua Biển Đông

Tàu khu trục tên lửa dẫn đường USS John S. McCain đang tiến hành các hoạt động thường lệ tại eo biển Đài Loan ngày 30/12/2020, nhằm bảo đảm sự ổn định và an ninh cho một vùng Ấn Độ - Thái Bình Dương tự do và rộng mở. Ảnh do Hải quân Hoa Kỳ cung cấp.

AP - Mass Communication Specialist 2nd Class Markus Castaneda